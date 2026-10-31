Carmiña, abuela cocinera: "Para que la tortilla quede jugosa y sin el huevo crudo, remuévelo con la patata en la sartén"

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No existe técnica culinaria inventada en un restaurante de alta cocina, ni gadget de esos que prometen hacer cosas sin esfuerzo que sea capaz de superar la experiencia de una abuela que es capaz de darle la vuelta a una tortilla de cuatro kilos sin despeinarse.

Eso es lo que hace Carmiña, una abuela gallega a quien su nieta, Olaia, ha grabado en su cuenta de TikTok, @olaialopez_prego, preparando una tortilla de patatas tamaño familiar.

El veredicto de la joven es rotundo: “ni tortilla de Betanzos, ni tortilla de ningún lado, la tortilla de la abuela Carmiña la mejor”.

El truco: como un revuelto

No a todos nos gusta la tortilla igual, pero la de patatas nunca debería ser un mazacote seco. Sin embargo, es algo que pasa con frecuencia cuando se intenta hacer una tortilla que tenga bastante grosor y no queramos que quede cruda en el centro.

Carmiña sabe bien cómo evitarlo y por eso remueve la patata con el huevo dentro de la sartén, como si estuviese haciendo un revuelto, hasta que la mezcla está cuajada, pero aún cremosa.

Eso tan simple es la explicación de por qué su tortilla no queda seca. Al remover, el calor no se concentra en la capa que toca el metal, sino que se reparte por toda la mezcla.

La clara empieza a coagular en torno a los 62 °C y la yema alrededor de los 65 °C, así que, si no se remueve la mezcla, el resultado será un exterior quemado y reseco y un interior crudo.

Lo que hace Carmiña es remover la mezcla hasta que el huevo llega al punto que ella quiere y es ahí cuando deja de remover para que la mezcla se asiente y se forme la tortilla. En cuanto se despega por el borde y tiene forma de tortilla, es el momento de darle la vuelta.

Carmiña, sin saberlo, emplea la misma técnica que usan los chefs para hacer la tortilla, removiendo primero para que el huevo quede jugoso y volteando después.

Las cifras de la tortilla

Al margen de la técnica, si algo impresiona de la tortilla de Carmiña es su tamaño. Conviene detenerse en las cantidades de los ingredientes porque no son las de una tortilla de un día cualquiera.

Veintiún huevos, según ella afirma, y unos 2,5 kg de patatas ya peladas para una sartén de entre 28 y 30 centímetros de diámetro, según mi propia estimación.

Con esos números sale una tortilla de más de cinco centímetros de grosor y entre diez y doce buenas raciones, que es lo que se necesita en una mesa gallega con hijos, nietos y hasta el vecino que asoma por la cocina a la hora del aperitivo

Hacer una tortilla de ese tamaño no tiene más dificultad que hacer una de dos raciones, salvo lo que se tarda en picar todas las patatas que hacen falta.

Cuando la cosa se pone muy seria es en el momento de la vuelta, que hay que manejar unos cuatro kilos de tortilla más el peso de la propia sartén más un plato o la tapa de una olla lo bastante grande para cubrirla.

Y, en esas condiciones, un giro que no admite titubeos en mitad del proceso.

La receta para casa

No obstante, para el día a día, he pensado que sería mejor adaptar la receta de Carmiña a un tamaño más manejable, pero manteniendo las mismas proporciones de algo más de un huevo por cada 120 gramos de patata, que es lo que permite conseguir esa textura.

Con 1 kg de patatas y 8 huevos en una sartén de 22 centímetros, si quieres que te quede así de alta, saldrán cuatro raciones generosas o varios pinchos.

Tortilla de patata al estilo de la abuela Carmiña Ingredientes Patatas Kennebec o Monalisa, 1 kg

Huevos, 8 ud

Aceite de oliva o de girasol, cantidad necesaria para freír

Sal, al gusto Paso 1 Pelamos las patatas y las cortamos en láminas irregulares de unos tres milímetros, rompiendo el trozo con el cuchillo al final del corte. Así sueltan más almidón y la tortilla liga mejor. Paso 2 Calentamos abundante aceite en una sartén amplia y añadimos la patata a fuego medio-bajo. No se trata de freírla, sino de confitarla, por eso el aceite debe burbujear suave durante la cocción. Paso 3 Salamos a mitad de cocción y las movemos de vez en cuando, hasta que al pincharlas no ofrezcan ninguna resistencia y se deshagan al presionarlas con la espumadera. Paso 4 Escurrimos bien en un colador y reservamos un par de cucharadas del aceite. Paso 5 Batimos los huevos con una pizca de sal en un bol grande, sin montarlos, y volcamos encima la patata todavía caliente. Mezclamos y dejamos reposar de cinco a diez minutos para que la patata empiece a absorber el huevo. Paso 6 Ponemos la sartén de 22 centímetros al fuego con el aceite reservado, esperamos a que esté bien caliente y vertemos la mezcla de golpe. Paso 7 Aquí llega el momento Carmiña. Removemos con una espátula como si fuese un revuelto, despegando el fondo y llevando la masa del borde al centro, durante uno o dos minutos. Paso 8 Cuando el huevo esté cuajado al gusto, dejamos de remover. Alisamos la superficie, bajamos el fuego y esperamos hasta que los bordes se despeguen solos de la sartén. Paso 9 Tapamos con un plato plano más grande que la sartén, le damos la vuelta, y deslizamos la tortilla de nuevo para cuajar el otro lado. Paso 10 La dejamos reposar cinco minutos fuera del fuego antes de cortarla. El calor residual termina el trabajo.

Más tortillas con y sin patata

La tortilla de Betanzos es la tortilla de patata gallega para quienes prefieren el huevo muy poco hecho, con menos cantidad de patata y menos de un minuto por cada lado en la sartén. El truco de Carmiña también nos vale aquí para afinar con el punto entre huevo poco hecho y huevo líquido.

Otra tortilla que nada tiene que ver con la de Carmiña es la tortilla vaga que popularizó el chef Sacha Hormaechea en su restaurante Sacha, en Madrid. Igual no la conoces por ese nombre, pero seguro que te suena esa tortilla a la que no se le da la vuelta, porque se cuaja solo por abajo y se sirve con toppings por encima, como lonchas de jamón ibérico o piparras.

La tortilla guisada, muy popular en León, es la mejor solución para convertir unas sobras de tortilla en una nueva comida completa, aunque está tan buena, que merece la pena hacer una tortilla a propósito para guisarla.

Consiste en cortar en porciones una tortilla fría y sumergirla en una salsa que puede ser de tomate, cebolla o lo que haya a mano en ese momento. Está muy buena con la salsa que sobre de haber hecho unas albóndigas.

La tortilla de calabacín es perfecta para quienes quieran disfrutar de una buena tortilla sin tanta carga de carbohidratos como una tortilla de patata. Basta con pochar el calabacín en rodajas finas con un poco de sal hasta que suelte el agua y se ablande, escurrirlo bien, mezclarlo con el huevo, salpimentar todo y cuajarlo al gusto de cada uno.

Y mención especial a la tortilla paisana , esa "tortilla de patatas con cosas" o tortilla limpianeveras que es el mejor invento para aprovechar tiras de pimiento rojo asado, judías verdes, guisantes y hasta algún trocito de jamón o chorizo que se hayan quedado huérfanos.