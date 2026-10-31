Raúl, cocinero: "La cena más fácil, rica y elegante del otoño se hace con 2 puerros, 1 yogur y un puñado de frutos secos"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 2

Existen ingredientes que, sin saber muy bien por qué, los hemos encasillado en unos usos concretos y no los sacamos de ahí.

El puerro está en ese grupo, casi siempre relegado al papel secundario de dar sabor a caldos, cremas y sofritos, pero rara vez ocupando el centro del plato.

En esta receta cambiamos eso y lo convertimos en el ingrediente principal para hacerlo brillar con luz propia.

La propuesta es de Raúl Tapia, que forma con Isa Romero el equipo detrás de la cuenta de Instagram @arrocesconestilo.

Ambos, aparte de arroces y paellas, también comparten recetas como estos puerros glaseados, perfectos para una cena sin complicaciones o un aperitivo elegante.

Una hortaliza de dos colores

El puerro es una variedad cultivada de Allium ampeloprasum, del mismo género que el ajo, la cebolla, la cebolleta y el cebollino.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), su origen no se conoce con certeza, porque nunca se ha encontrado una variedad silvestre, aunque se cree que procede de Mesopotamia, Egipto, Turquía e Israel, donde se consumía hacia el 3000 o 4000 a. C.

Sus dos colores, blanco y verde, son el resultado de una técnica de cultivo llamada blanqueo, que consiste en cubrir la parte baja de la planta con tierra, arena o plástico negro para que no reciba luz y no se active la clorofila, así no desarrolla el color verde.

En cuanto a su composición, según la FEN, el puerro es fuente de fibra y de algunas vitaminas, como los folatos, la vitamina C, la A y la B6. Por cada 100 gramos de porción comestible aporta 3 gramos de fibra, 260 miligramos de potasio y 127 microgramos de folatos.

Receta fácil de puerros glaseados con yogur Ingredientes Puerros, 2 ud

Agua, 2 litros

Sal, al gusto

Miel, 2 cucharaditas

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada Para la picada: Pepinillos en vinagre, 4 ud

Perejil fresco picado, 1 cucharada

Ralladura de lima, ½ ud

Tomates secos en aceite troceados, 2 cucharadas

Sal, al gusto

Anacardos troceados, ⅓ de taza

Aceite de oliva virgen extra, 20 ml Para la salsa: Yogur griego natural, 1 ud

Sal fina, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto

Zumo de lima, ½ ud Paso 1 Retiramos la raíz de los puerros, los lavamos y los cortamos por la mitad. Paso 2 Ponemos a hervir el agua con unos 20 g de sal y cocemos los puerros durante 15 minutos. Paso 3 Mientras tanto, troceamos los pepinillos y los tomates secos, y picamos los anacardos y el perejil. Paso 4 En un bol, mezclamos los pepinillos, el perejil, los tomates secos, la sal, la ralladura de lima, los anacardos y el aceite. Reservamos. Paso 5 En otro bol, mezclamos el yogur griego con sal, pimienta y el zumo de lima. Reservamos. Paso 6 Escurrimos los puerros, los cortamos de nuevo por la mitad y quitamos las hojas exteriores para quedarnos con la parte más tierna. Paso 7 Calentamos el aceite en una sartén a fuego medio y doramos los puerros con una pizca de sal y la miel, unos 2 o 3 minutos por cada lado, hasta que estén dorados y brillantes. Paso 8 Extendemos la salsa de yogur en la base del plato, colocamos encima los puerros y terminamos con la picada por encima.

Preguntas frecuentes

¿Cómo elegir los puerros frescos? Busca puerros que tengan tallos firmes y hojas verdes con aspecto fresco, sin manchas oscuras ni zonas blandas. Evita los que tengan hojas amarillentas, puntas muy secas o textura flácida.

Si los vas a cocinar enteros como en la receta de hoy, los puerros de diámetro uniforme son más adecuados porque permiten una cocción homogénea.

¿Qué partes del puerro se pueden comer? Tanto la parte blanca como la verde son comestibles, aunque presentan diferencias importantes.

La parte blanca es más tierna y tiene un sabor más delicado, mientras que las hojas verdes tienen una textura más fibrosa y un sabor más pronunciado. Estas últimas son especialmente útiles para preparar caldos, fondos y sopas.

¿Cómo limpiar correctamente los puerros para eliminar la tierra? La tierra suele acumularse entre las capas, especialmente donde comienza la parte verde.

Corta las raíces, abre el puerro longitudinalmente sin separar completamente las mitades y lava entre las hojas bajo el grifo. Si está muy sucio, puedes trocearlo, sumergirlo en agua fría y escurrirlo bien.

¿Cuál es la mejor época del año para consumir puerros? En España, los puerros se asocian especialmente con el otoño, el invierno y el comienzo de la primavera, cuando abundan las variedades adaptadas al frío.

Sin embargo, existen cultivos que permiten encontrarlos durante prácticamente todo el año. Su disponibilidad y características pueden variar según la región.

¿En qué se diferencia el sabor del puerro del de la cebolla? El puerro tiene un sabor más suave, vegetal y ligeramente dulce, más elegante que la cebolla, especialmente cuando se cocina lentamente.

¿Se pueden comer los puerros crudos? Sí, los puerros más finos son también más tiernos y se pueden comer crudos. La parte blanca se puede cortar en rodajas muy finas para incorporarla a ensaladas, vinagretas o como remate final de otros platos para dar un toque fresco.

¿Cómo hacer una crema de puerros con textura fina y sin fibras? Utiliza principalmente la parte blanca y retira las hojas más duras. Corta los puerros en rodajas finas y cocínalos unos minutos antes de añadir patata, caldo u otros ingredientes.

Después tritura todo hasta conseguir una mezcla homogénea y, si quedan fibras perceptibles, pásala por un colador fino antes de servir.

¿Cómo aprovechar las hojas verdes de los puerros? Las hojas verdes se pueden utilizar para preparar caldos, fondos vegetales y sopas a las que queramos dar un extra de sabor.

También se pueden usar en sofritos que sirvan de base para guisos, siempre que no sean demasiado duras. Otra posibilidad es cocinarlas hasta que se ablanden, triturarlas y colarlas para elaborar salsas o cremas.

¿Cómo conservar los puerros frescos durante más tiempo? Guárdalos sin lavar en el cajón de las verduras del frigorífico, preferiblemente dentro de una bolsa perforada o un envoltorio que limite la deshidratación.

Pueden conservarse aproximadamente una o dos semanas, dependiendo de su frescura inicial. Retira las hojas deterioradas y lávalos justo antes de utilizarlos.