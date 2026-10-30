Dani García, chef: "Los mejillones más ricos se hacen en 3 minutos en el microondas con jengibre y salsa de soja"

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El cambio de hora de otoño, aunque los días sigan teniendo las mismas 24 horas, nos quita esa hora de luz a última hora de la tarde y, a muchos, las ganas de meternos en la cocina para preparar una cena elaborada.

Llegar a casa del trabajo cuando ya ha oscurecido no hace sino acrecentar la sensación de urgencia por preparar algo de cenar.

Y ahí es cuando agradecemos recetas que se hagan rápido, que estén ricas y que no exijan montar un lío en la cocina para no tener que recoger mucho después.

Y esta que propone el chef Dani García es perfecta para las cenas de estos días de otoño: con pocos ingredientes, lista en menos de 5 minutos y sin ensuciar nada más que el plato en el que te la vas a comer y la tabla para cortar los ingredientes.

Una cena ligera y muy rápida

En uno de los vídeos publicados en su canal de YouTube, el chef malagueño comparte con sus seguidores una receta de sopa de mejillones tan fácil de hacer que, si la haces una vez, te la aprendes de memoria.

Solo hay que poner todos los ingredientes en un bol y calentarlo dos minutos y medio en el microondas. Literal.

En realidad, esto que parece un invento loco y arriesgado es una sopa que se consume en Japón desde hace siglos. Lo que Dani García ha hecho ha sido modernizarla para hacer una versión exprés sin tener que encender el fuego.

Mejillones muy sabrosos

Para su elaboración, el chef marbellí utiliza mejillones frescos para que la receta resulte muy económica; pero también podrían utilizarse otros moluscos como almejas o chirlas que, si están congeladas, solo habría que aumentar mínimamente el tiempo de cocción.

El otro ingrediente clave para preparar la receta es el miso, o la pasta de miso, un ingrediente típico de la cocina japonesa que ahora lo encuentras hasta en Mercadona.

Con todo esto, el resultado es un plato muy rico en proteínas de alto valor biológico, gracias a los mejillones y al tofu, y con muy pocas calorías, pues no se necesitan grasas para su preparación.

Es perfecto como entrante para un día de frío o para cuando nos apetece una cena rápida y ligera.

Receta de sopa de mejillones en 3 minutos Ingredientes Mejillones frescos, 300 g (con cáscara)

Agua mineral, 400 ml

Miso blanco, 1 cucharada

Salsa de soja, 1 cucharada

Jengibre fresco, 1 rodaja fina (se puede cambiar por un toque de ralladura de limón al terminar el plato)

Cebolleta, 1 ud

Miel, 1 cucharadita

Tofu firme, 60 g

Semillas de sésamo tostado o unas gotas de aceite de sésamo, opcional Paso 1 Empezamos limpiando bien los mejillones bajo el grifo, retirando los restos de cuerda y raspando las conchas con un estropajo metálico o un cuchillo si es necesario. Si alguno está abierto o tiene la concha rota, lo descartamos. Paso 2 Cortamos el tofu en dados pequeños de aproximadamente 1,5 cm de lado. Picamos la cebolleta en rodajas finas, incluyendo la parte verde. Esta última podemos reservarla para el toque final o añadirla a la sopa al principio como hace el chef. Paso 3 En un bol grande y apto para microondas, introducimos los mejillones limpios, el jengibre, el tofu, la parte blanca cebolleta, el miso, la salsa de soja, la miel y el agua. Removemos con suavidad para disolver parcialmente el miso. Paso 4 Cubrimos el bol con papel film resistente al calor y, opcionalmente, le haremos uno o dos pequeños orificios con un palillo para que pueda escapar algo de vapor. Aunque Dani García no lo hace, así que, a elección de cada uno. Paso 5 Llevamos el bol al microondas y cocinamos a 900 W durante 2 minutos y medio. Dejamos reposar un minuto antes de retirar el film con mucho cuidado para no quemarnos con el vapor. Paso 6 Servimos la sopa caliente. Podemos añadir por encima unas gotas de aceite de sésamo o espolvorear sésamo tostado o la parte verde de la cebolleta para darle un toque fresco.

Sopa de miso de Dani García

¿Qué es el miso?

El miso, como decíamos, es un ingrediente habitual en la cocina japonesa. Consiste en una pasta elaborada a partir de soja, sal y un hongo llamado koji (Aspergillus oryzae), al que a veces se le añade arroz o cebada para obtener distintos matices. En general, su sabor es intenso, salado y muy umami.

Su aspecto es similar al de un paté, con una textura densa y untuosa, y en Japón se utiliza, principalmente, para preparar sopas ligeras y reconfortantes como la que propone Dani García.

¿Para qué se usa el miso?

Además de para sopas, el miso también puede emplearse como condimento para preparar salsas y todo tipo de aderezos a los que aporta muchísimo sabor.

Es perfecto también si se usa en marinados para carnes, pescados o verduras, pues ayuda a realzar el sabor.

Podemos incorporarlo a vinagretas, mayonesas, cremas, incluso, hasta postres como caramelos o helados, a los que aporta un contraste salado adictivo.

Tipos de miso

Existen varios tipos de miso según el grado de fermentación y los ingredientes usados. El más suave y dulzón es el miso blanco (shiro miso) y es también el más popular; mientras que el miso rojo (aka miso) es más fuerte y salado.

Además de dar sabor, el miso aporta proteínas, vitaminas del grupo B y microorganismos beneficiosos para la flora intestinal, siempre que no se someta a cocciones prolongadas ni se trate de una versión pasteurizada.