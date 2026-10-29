El cocinero Pablo Suárez y una ración de calamares Al Gonzalez iStock

Pablo Suárez, cocinero: "Los calamares más ricos y tiernos se hacen con 250 ml de caldo, de vino blanco y 3 cebollas"

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Una de las dificultades que encontramos siempre al decidir el menú semanal llega cuando tenemos poco tiempo para cocinar y debemos encontrar recetas que conserven sus cualidades después de pasar por la nevera o el congelador.

No todas soportan igual de bien el recalentado, pero hay guisos que incluso mejoran cuando se preparan con antelación. Es el caso de estos calamares encebollados, una opción ideal para quienes acostumbran a llevarse la comida al trabajo.

A su buena conservación se suma un aporte interesante de proteínas, por lo que son geniales como alternativa a los platos a base de carne, huevos o pescado a la plancha que suelen asociarse con las dietas ricas en este nutriente.

Además, se trata de una receta que no requiere muchos ingredientes ni demasiado tiempo de cocina.

Con muy poco, tendremos un plato versátil que admite distintas guarniciones, desde el clásico arroz blanco hasta unas patatas cocidas, un puré de patata o incluso una pequeña ración de pasta, perfecto para repetir entre semana sin esa sensación de comer lo mismo todos los días.

El guiso más fácil

No hace falta una lista interminable de condimentos para conseguir una buena salsa. En esta receta, la clave está en cocinar bien la cebolla, que es la base de esta propuesta de Pablo Suárez.

Este cocinero gallego, conocido en las redes sociales como @poesiadefogon, acostumbra a compartir recetas tradicionales explicadas de manera muy sencilla. Sus calamares encebollados siguen esa misma filosofía y son una auténtica maravilla.

Una receta fácil de hacer cuyo único secreto está en preparar con mimo un sofrito abundante de cebolla al que después se añaden los calamares con un poco de vino blanco para que se guisen, casi, en sus propios jugos.

El sabor se termina de redondear con dos ingredientes habituales en cualquier despensa: pimentón dulce y tomate concentrado. Ambos dan intensidad a la salsa y le proporcionan un color más atractivo.

Receta fácil de guiso de calamares Ingredientes Calamares pequeños, 650 g

Cebolla, 3 ud

Dientes de ajo, 4 ud

Tomate concentrado, 1/2 cucharada sopera

Vino blanco, 100 ml

Caldo de pescado o marisco (fumet), 250 ml

Hojas de laurel, 3 ud

Pimentón dulce, 1 cucharadita

Sal, al gusto

Pimienta negra, al gusto

Aceite de oliva virgen extra, 45 ml (3 cucharadas) Paso 1 Cortamos las cebollas en juliana fina, los dientes de ajo en láminas y los calamares en aros. Si los calamares son pequeños, los dividimos en dos o tres trozos o, incluso podríamos dejarlos enteros. Paso 2 En una olla amplia, calentamos el aceite de oliva virgen extra y añadimos la cebolla y el ajo junto con la sal y una pizca de pimienta. Paso 3 Pochamos a fuego medio, removiendo de vez en cuando, durante unos 15 o 20 minutos, hasta que la cebolla esté completamente dorada. Paso 4 Incorporamos los calamares y rehogamos durante 5 a 7 minutos, hasta que suelten sus jugos y estos se evaporen por completo. Paso 5 Añadimos el pimentón dulce y el tomate concentrado, mezclamos bien y cocinamos durante 2 a 3 minutos más. Paso 6 Incorporamos el vino blanco y subimos el fuego hasta que se reduzca totalmente el líquido. Paso 7 Añadimos el caldo de pescado junto con las hojas de laurel. Tapamos la olla y cocinamos a fuego suave durante 35 a 40 minutos, o hasta que los calamares estén tiernos y la salsa haya espesado ligeramente. Ajustamos de sal y pimienta al gusto y servimos caliente.

Calamares más tiernos

Por muy bien que se prepare la salsa, unos calamares duros pueden arruinar el resultado.

Para evitarlo, la clave está en saber que la textura de este molusco depende en buena medida de cómo reaccionan las fibras musculares al calor y del comportamiento del colágeno presente en sus tejidos.

Para reducir el riesgo de que acaben con esa consistencia gomosa tan poco agradable, existen varios métodos que pueden aplicarse antes de cocinarlos.

El más conocido es la congelación, un procedimiento cómodo que no exige ninguna manipulación especial y que da buenos resultados.

En el caso de ejemplares grandes, son muy efectivos también los métodos mecánicos. Uno de ellos consiste en golpear la carne con un mazo de cocina o con el mango de un cuchillo, lo que vulgarmente se dice, darle una paliza.

La presión rompe parcialmente las fibras musculares, lo que ayuda a limitar su contracción cuando entran en contacto con el calor. Conviene, eso sí, evitar los golpes demasiado fuertes para no dañar la pieza.

Hay otra técnica que seguramente resultará familiar a quienes suelen comer en restaurantes chinos. En muchos de sus platos, los calamares presentan una especie de cuadrícula formada por pequeñas incisiones sobre la superficie.

Esos cortes, que se realizan con un cuchillo muy afilado y sin profundizar demasiado, tienen una finalidad que va más allá de la presentación. Al seccionar las fibras musculares más superficiales en distintas direcciones, se reduce su resistencia y se consigue una textura más tierna al masticarlos.

Marinado previo

El uso de maceraciones y marinados es otra estrategia eficaz para ablandar estos cefalópodos. Ingredientes ácidos como el zumo de limón, vinagre o incluso vino blanco pueden desnaturalizar parcialmente las proteínas musculares, evitando que se endurezcan durante la cocción.

Un método menos agresivo consiste en marinar los calamares en leche -un clásico en España- o suero de leche durante unas horas, lo que ayuda a suavizar su textura sin alterar su sabor.

También se pueden emplear enzimas naturales presentes en frutas como la papaya, el kiwi o la piña, que descomponen las proteínas y logran un efecto ablandador en poco tiempo.

Finalmente, la cocción controlada es clave para garantizar una textura muy tierna. Los calamares deben cocinarse muy rápido a fuego alto (menos de dos minutos) para que no se altere el colágeno o muy lento a fuego bajo (más de 60 minutos) para permitir que el colágeno se gelatinice sin que las fibras musculares se endurezcan.