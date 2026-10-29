Guille Varela, cocinero: "Los huevos más ricos no son los fritos, mejor hazlos con 2 ajos, una cebolla y 35 g de jamón"

0 votos

Total: 1 h

Comensales: 4

Un trozo de pan del día anterior y cuatro huevos son el punto de partida de uno de los platos más socorridos del recetario tradicional español, los huevos tontos.

Su nombre no da muchas pistas para adivinar de qué se trata, pero, como bien dice el cocinero Guille Varela, de tontos tienen poco, sino que se trata de "una de las formas más inteligentes de convertir el pan duro en una comida".

Guille Varela es el creador de Cooking from Spain (@cookingfromspain), un perfil de divulgación gastronómica en el que este chef gallego está recopilando recetas populares de la cocina española para dárselas a conocer al público internacional.

Aperitivo o plato principal

Recién fritos, los huevos tontos se pueden comer tal cual como si fueran una croqueta o usarlos como acompañamiento de una sopa.

Su propuesta va un paso más allá, pues los cocina unos minutos en una salsa para que absorban su sabor y se conviertan en un plato principal. Una idea que acerca los huevos tontos, típicos de Aragón, a los repápalos, que son la versión extremeña del mismo plato.

Receta de huevos tontos en salsa Para los huevos tontos: Pan del día anterior, 180 g

Huevos, 4 ud

Ajo picado, 8 g (unos 2 dientes)

Caldo de cocido, 100 g

Perejil fresco, 5 g

Hierbabuena fresca, 5 g

Sal, una pizca

Aceite de oliva para freír, cantidad necesaria Para la salsa: Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Ajo, 2 dientes (6 g)

Cebolla, 110 g

Jamón serrano en taquitos, 35 g

Harina de trigo, 18 g

Pimentón ahumado dulce, 1 cucharadita

Pimentón ahumado picante, ½ cucharadita

Vino fino, 73 g

Caldo de cocido, 350 g

Hierbabuena fresca para terminar, al gusto Paso 1 Cortamos el pan en dados pequeños y picamos el perejil y la hierbabuena. Paso 2 Mezclamos en un bol el pan con los huevos, el ajo picado, las hierbas, la sal y 100 g de caldo. Tapamos y reservamos en la nevera 30 minutos. Paso 3 Laminamos los dos dientes de ajo y picamos la cebolla en dados pequeños. Paso 4 Calentamos 1 cucharada de aceite en una cazuela y doramos ligeramente el ajo laminado. Añadimos la cebolla y la pochamos a fuego suave hasta que esté transparente y empiece a tomar color. Paso 5 Incorporamos el jamón y lo cocinamos 3 minutos. Añadimos la harina y la otra cucharada de aceite, y tostamos 5 minutos sin dejar de remover. Paso 6 Agregamos los dos pimentones e inmediatamente vertemos el vino fino. Dejamos que reduzca a la mitad. Paso 7 Añadimos el caldo y seguimos cocinando la salsa a fuego lento, removiendo de vez en cuando, mientras freímos los huevos tontos. Paso 8 Calentamos abundante aceite en un cazo. Formamos pequeñas croquetas con la masa ayudándonos de dos cucharas y las freímos por tandas hasta que estén doradas. Paso 9 Escurrimos bien los huevos tontos, los pasamos a la salsa y cocemos 3 minutos a fuego suave. Paso 10 Apagamos el fuego, añadimos la hierbabuena picada y servimos.

Aprovechar el pan en España

La cultura del aprovechamiento del pan es una de las señas de identidad de la gastronomía española.

De hecho, hay una costumbre que los abuelos españoles transmitieron durante generaciones: cuando un trozo de pan caía al suelo, había que recogerlo y darle un beso antes de dejarlo de nuevo sobre la mesa.

Aunque también se asocia a motivos religiosos, era una muestra de respeto en un país donde el pan ha sido durante siglos la base de la alimentación, donde cada miga tenía un valor casi sagrado, y tirarlo era impensable.

Almudena Grandes tituló precisamente así, Los besos en el pan (Tusquets, 2015), su novela coral sobre los estragos de la crisis económica en un barrio de Madrid.

En ella, los personajes acaban por entender por qué sus abuelos les enseñaron de niños a besar el pan, porque venían de una época en la que no sobraba nada y se aprovechaba todo, hasta la corteza más dura.

De esa filosofía del no desperdicio nació un repertorio entero de recetas que hoy consideramos clásicas como las migas, las torrijas, el gazpacho, el salmorejo, las sopas de ajo o estos huevos tontos.

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar cualquier tipo de pan? Sí, puedes usar pan de barra, de hogaza o incluso esas rebanadas de pan de molde que se han quedado resecas.

Lo único que tienes que tener en cuenta es que cada pan absorbe una cantidad de líquido distinta, así que si la masa queda demasiado seca para moldearla se puede añadir otro huevo o algo más de caldo, y si queda blanda, un poco más de pan.

¿A qué temperatura debe estar el aceite para freír los huevos tontos? Entre 170 y 180 °C, como si fueran croquetas. El truco para saber cuándo está el aceite a la temperatura correcta es echar una pizca de masa y comprobar que el aceite empieza a burbujear a su alrededor de inmediato.

¿Puedo usar otro vino que no sea es fino? El vino más parecido es la manzanilla, que también se elabora con uva palomino y se cría bajo velo de flor, pero se puede usar otro vino blanco seco o se puede usar un poco más de caldo.