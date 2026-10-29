Cristina, cocinera: "La cena más rica del otoño se hace en 15 minutos con 3 huevos, 2 rodajas de pan y 80 g de queso"

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Cuando sobra pan de un día para otro, casi siempre acaba tostado en el desayuno del día siguiente. Pero con un poco de imaginación puede ser una cena tan deliciosa como estas tostas de pan rellenas que compartimos hoy.

La propuesta es de Cristina Fernández Petite (Madrid, 1992), conocida en redes sociales como Petit Fit y autora de los libros de recetas Pecar nunca fue tan saludable (Oberon, 2020) y El saludable sabor de lo prohibido (Anaya Multimedia, 2021).

La receta, publicada en un vídeo en su perfil de Instagram, @petit_fit, es una de esas ideas de cena que se pueden preparar en pocos minutos usando solo una sartén.

Truco para no usar el horno

Muchas veces nos complicamos la vida más de lo necesario. A veces, encendemos el horno y esperamos un buen rato a que se caliente para hacer algo que se podría hacer en mucho menos tiempo usando una sartén.

En esta receta, el truco está en tapar la sartén para que el calor se quede retenido en el interior y funcione como un pequeño horno.

Con esto conseguimos que la parte superior del huevo se cuaje con el calor que se concentra en la tapa, no solo con el que sube desde el fondo. Sin tapa, la base estaría hecha mucho antes de que se fundiese el queso.

Este truco es siempre un as bajo la manga, porque funciona incluso para hacer una pizza casera sin horno .

Receta de pan relleno de pollo y queso Ingredientes Pan integral, 2 rodajas de unos 3 cm de grosor

Huevos, 3 ud

Pechuga de pollo en fiambre, 80 g

Mozzarella rallada, 80 g

Tomate, ½ ud

Perejil fresco picado, 1 cucharada

Pimienta negra molida, 1 pizca

Sal, al gusto Paso 1 Cortamos el pan en 2 rodajas de unos 3 cm de grosor y retiramos la miga del centro hasta hacer un aro con la corteza. Paso 2 Cortamos el tomate y la pechuga de pollo en dados pequeños y picamos el perejil. Paso 3 Batimos los huevos en un bol y añadimos el tomate, el pollo, el perejil, la sal y la pimienta. Mezclamos. Paso 4 Repartimos la mitad de la mozzarella en 2 montoncitos del tamaño de las rodajas de pan en una sartén antiadherente a fuego medio-bajo y colocamos una rodaja de pan sobre cada uno. Paso 5 Repartimos la mezcla de huevo en el hueco de las rodajas, tapamos y cocinamos 5 o 6 minutos, hasta que el huevo esté casi cuajado. Paso 6 Repartimos el resto de la mozzarella por encima y damos la vuelta a las rodajas con una espátula. Paso 7 Tapamos, cocinamos 5 minutos más y servimos.

Preguntas frecuentes

¿Lo puedo hacer en el horno o en la freidora de aire? Sí, lo puedes hornear a 180 ºC hasta que el huevo esté cuajado y el queso fundido y con un ligero color dorado.

¿Qué puedo hacer con la miga que se retira? La puedes dejar secar y triturarla para hacer pan rallado casero. También se puede usar para la masa de unas albóndigas caseras o unos filetes rusos.

¿Sirve cualquier tipo de pan? Sirve cualquier pieza de la que se puedan cortar rodajas gruesas que puedan contener el relleno, como una hogaza, un pan de payés o una barra como las del pan de Cea gallego, sea integral o blanco.

Las rebanadas de pan de molde industriales no valen porque son demasiado finas.

¿Puedo cambiar la pechuga envasada por otro ingrediente? Sí, por supuesto. Puedes usar pollo asado, cocido o a la plancha que haya sobrado de otra comida, desmigado en trozos pequeños, o sustituirlo por jamón cocido o pechuga de pavo.

Más cenas rápidas con pan duro

Sopas de ajo . Doramos en aceite de oliva 3 dientes de ajo laminados, añadimos 100 g de pan duro en rebanadas finas y una cucharadita de pimentón, y cubrimos con un litro de caldo o de agua. Tras 10 minutos de cocción escalfamos dentro uno o dos huevos y son perfectas para los días fríos.

Torrijas saladas . Empapamos unas rebanadas gruesas de pan en huevo batido con un poco de leche, sal y pimienta, las doramos en la sartén por una cara, les damos la vuelta, ponemos jamón cocido y queso y tapamos para que se funda mientras se cocina el otro lado.

Crema de calabaza con picatostes . Cocemos 400 g de calabaza en dados con media cebolla y caldo de verduras durante 15 minutos y trituramos todo. Mientras, cortamos dados de pan duro, los rociamos con unas gotas de aceite de oliva y los tostamos 8 minutos en el horno a 200 ºC o en la freidora de aire.

Tostapizzas o paninis. Cortamos rebanadas de pan, las untamos con tomate rallado, las cubrimos con queso y lo que haya en la nevera, como champiñones, atún, pimientos asados, restos de salsa boloñesa… y se meten al horno unos 8 minutos a 200 ºC.