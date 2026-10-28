Martín Berasategui, chef: "El guiso de carne más rico no lleva agua, sino vino tinto, puerro y 25 gramos de mantequilla"

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La diferencia entre un guiso de carne que parece de comedor escolar y otro que parece el de un buen restaurante no es ni una carne más cara ni más horas de trabajo, es solo una buena receta.

Se puede hacer un estofado memorable sin tener ni idea de cocina, solo hay que seguir los pasos de quienes llevan toda la vida en el noble oficio de dar de comer a otros.

Tal como muestra Martín Berasategui, con una cazuela, pocos ingredientes y algo de paciencia, cualquiera puede poner en la mesa un plato de los que se recuerdan durante mucho tiempo.

La carne para el mejor guiso

Cuando queremos lucirnos en la cocina, solemos pensar que necesitamos siempre lo más caro de la tienda, pero eso no siempre es así. Si queremos hacer un guiso y que la carne quede melosa y supertierna, gastar un dineral en un solomillo será un error estrepitoso.

La carne que necesitamos para un buen guiso son las piezas que tienen mucho colágeno y no son otras que las que están atravesadas por tendones y telillas, esas carnes más económicas de las que no podríamos sacar un filete, pero que son las más tiernas.

Por eso, las carrilleras de cerdo, los "mofletes" del animal que en otros tiempos eran consideradas casquería, son hoy una de las piezas favoritas de los grandes cocineros por la textura que tienen en este tipo de platos.

Con una cocción adecuada a fuego lento, el colágeno se transforma en gelatina y el resultado es una carne tan tierna que se puede cortar sin cuchillo.

Trucos para un guiso perfecto

La receta que propone Martín Berasategui en el programa Robin Food puede considerarse la tradicional para este corte de carne, ya sea de cerdo o de ternera, pero el chef vasco insiste en cuatro puntos clave para conseguir un guiso que te deje sin palabras.

El primer truco consiste en dorar muy bien la carne en la misma cazuela en la que se vaya a preparar el guiso.

Hay que caramelizar a conciencia toda la superficie para que se produzca la reacción de Maillard, un proceso químico que, aparte de darle un color irresistible, genera cientos de compuestos aromáticos que añaden una capa extra de sabor al plato.

El segundo truco, y quizá el más importante, es no dejar que las verduras del sofrito se tuesten. Berasategui insiste en que, si las verduras cogen color, dejan regustos amargos que arruinan la salsa final.

El tercer punto es no enharinar las carrilleras. Aunque muchas recetas clásicas de guisos recomiendan pasar la carne por harina antes de dorarla, el chef advierte de que, al hacerlo, lo que se tuesta es la harina en vez de la carne, lo que deja ese mismo regusto amargo y se dificulta la reacción de Maillard.

El cuarto truco es un clásico de la cocina francesa que consiste en ligar la salsa con una pequeña cantidad de mantequilla. Esta técnica, conocida como monter au beurre, aporta cuerpo, brillo y una sedosidad a la salsa que la convierte en algo verdaderamente especial.

Es importante que la mantequilla esté fría para que se emulsione con la salsa caliente de forma gradual, creando así una textura cremosa, brillante y estable.

Si se añade a temperatura ambiente o derretida, la grasa se separa del líquido en vez de integrarse, y el resultado es una salsa aceitosa en lugar de untuosa.

Cómo hacer un guiso de carrilleras Ingredientes Carrilleras de cerdo, 1 kg

Zanahoria, 1 ud

Cebolla, 1 ud

Puerro, 1 ud

Vino tinto, 1 vaso

Caldo de carne o de huesos, 1,5 litros

Mantequilla fría, 25 g

Aceite de oliva virgen extra, 2-3 cucharadas

Sal, al gusto

Pimienta recién molida, al gusto Paso 1 Limpia las carrilleras y retira los trozos más grandes de grasa exterior. Sazona con sal y pimienta. Paso 2 Calienta dos o tres cucharadas de aceite en una cazuela con tapa y dora las carrilleras hasta que estén bien caramelizadas por toda su superficie. Paso 3 Trocea las verduras en dados de medio centímetro mientras se dora la carne. Paso 4 Retira las carrilleras a un plato y pocha las verduras con una pizca de sal en la misma grasa que ha quedado en la cazuela. Déjalas sudar hasta que estén tiernas, pero sin que lleguen a coger color. Paso 5 Devuelve las carrilleras a la cazuela junto con los jugos que hayan soltado en el plato. Añade el vino tinto, sube el fuego a medio-alto y deja que se reduzca a la mitad. Paso 6 Incorpora el caldo de carne. Cuando rompa a hervir, retira la espuma de la superficie, baja el fuego a medio-bajo, tapa la olla y deja cocer un mínimo de dos horas. Paso 7 Pincha la carne para comprobar si está tierna. Si ofrece resistencia, continúa la cocción hasta que se deshaga con facilidad. Paso 8 Saca las carrilleras, cuela la salsa para retirar las verduras y devuelve el líquido a la olla. Reduce a fuego lento con la cazuela destapada hasta obtener una textura ligeramente espesa. Paso 9 Devuelve las carrilleras a la salsa para que recuperen temperatura e integra la mantequilla fría cortada en dados pequeños, moviéndola con una espátula de silicona. Paso 10 Sirve de inmediato acompañando con patatas fritas, arroz blanco o un puré de patatas.

Carrilleras al vino de Martín Berasategui

Otros cortes ricos para guisar

Aunque las carrilleras, tanto de cerdo como de ternera, son la pieza ideal por su alto contenido en colágeno, también funcionan bien cortes como la aguja, la panceta o la presa.

También el codillo de cerdo y, en el caso de la ternera, el morcillo o jarrete y el ossobuco, que es el morcillo con el hueso.

Lo importante es elegir piezas con grasa infiltrada y colágeno, que son las que quedan tiernas y melosas tras una cocción larga. Los cortes magros como el solomillo o el lomo no resultan apropiados para guisos, ya que tienden a secarse.