José Andrés, chef: "Para que el caldo de pollo quede más bueno y con cuerpo, no uses pechuga; mejor alitas y vino blanco"

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Hay recetas que son muy fáciles de hacer, pero que requieren saber algunos trucos para que el resultado sea perfecto.

Con los caldos pasa eso, la receta en sí no tiene misterio, basta con poner los ingredientes en una olla, cubrirlos con agua y esperar a que todo suelte su sustancia.

Pero detrás de un caldo rico hay unas cuantas decisiones que se deben tomar antes de meterse en la cocina y son la clave del éxito.

En el caso de un caldo de pollo, elegir las partes adecuadas del ave marca la diferencia entre un caldo aguado y con poca sustancia y un delicioso caldo con cuerpo y lleno de sabor.

Para el chef José Andrés, uno de los mejores embajadores de la cocina española fuera de nuestro país, la clave está en apostar por las alitas.

Caldo de pollo con más sabor

En uno de los episodios del programa Vamos a cocinar con José Andrés que el chef presentaba en RTVE, explicó su técnica para preparar un caldo de pollo sencillo con sus trucos.

Como decíamos, el chef recomienda utilizar alitas de pollo y tiene dos razones de peso para hacerlo: la económica y la propia composición de la alita.

En primer lugar, las alitas de pollo se encuentran fácilmente en carnicerías y supermercados a precios muy asequibles, mucho más baratas que otros cortes como la pechuga o los contramuslos.

El segundo motivo tiene que ver con la propia naturaleza de la alita. Esta parte del pollo contiene una proporción muy equilibrada entre huesos y carne, que aportan colágeno; y grasa, que aporta muchísimo sabor, por eso resulta tan maravillosa para la preparación de caldos.

Durante la cocción, se libera el colágeno, que se transforma en gelatina que, a su vez, se diluye en el agua haciendo que el caldo tenga una textura densa y con cuerpo, tal como explica el chef.

En cambio, con la pechuga, nos quedará un caldo aguado, con poco sabor y con la pechuga inservible si, en un intento de obtener más sabor, la cocinamos en exceso.

Otro punto clave que señala José Andrés es que, para conseguir un sabor intenso, es aconsejable dorar bien las alitas para que se produzca la reacción de Maillard y se forme un fondo caramelizado en la olla, que podremos desglasar con un poco de vino blanco.

Caldo de pollo de José Andrés

Receta de caldo de pollo con alitas Ingredientes Alitas de pollo, 1,7 kg

Aceite de oliva virgen extra, 1 o 2 cucharadas

Vino blanco, 150 ml

Agua mineral, cantidad suficiente para cubrir alitas

Sal, al gusto Paso 1 Limpiamos bien las alitas de pollo. José Andrés recomienda utilizar un soplete de cocina o acercar las alitas a un fuego de gas para quemar los posibles pelitos que queden en la piel. Una vez chamuscados, frotamos las alitas con una servilleta de papel para dejarlas bien limpias. Paso 2 Calentamos el aceite de oliva en una olla grande y doramos las alitas a fuego medio-alto, removiendo de vez en cuando para que se doren bien por todas partes. Paso 3 Añadimos el vino blanco sobre la olla aún caliente. Con una espátula o una cuchara de madera, rascamos bien el fondo para desprender toda la capa marrón que ha quedado pegada y disolverla en el líquido. Llevamos esta mezcla a hervor fuerte para que se evapore el alcohol. Paso 4 Reincorporamos las alitas doradas y las cubrimos con agua mineral, solo lo justo para cubrirlas. Llevamos a ebullición y cocinamos con un hervor constante para que el caldo se vaya reduciendo. Paso 5 Durante la cocción iremos retirando con la espuma que sube a la superficie. Paso 6 Para conseguir un caldo muy concentrado que podremos usar como salsa, dejamos reducir el líquido durante unos 40 minutos. Cuando tenga una textura densa , colamos el caldo para retirar las partes sólidas.

Preguntas frecuentes

¿Qué partes del pollo son mejores para hacer caldo de pollo, además de las alitas? Las carcasas, los muslos, los contramuslos, los cuellos y las patas son las mejores opciones. La pechuga es mejor para cocinarla a la plancha o rebozada.

¿Qué verduras y hortalizas se pueden añadir al caldo de pollo? Las más habituales son zanahoria, puerro, cebolla, apio y nabo. También queda muy rico con chirivía, calabaza, patata o judías verdes, dependiendo de los gustos de cada uno.

¿Para qué se puede utilizar el caldo de pollo? Además de servir como sopa, es una base excelente para arroces, risottos, guisos, salsas, cremas de verduras y platos de pasta. También sirve para cocinar legumbres.

¿Qué especias y hierbas aromáticas le van bien al caldo de pollo? El laurel, el perejil, el tomillo, el romero y los granos de pimienta negra son los habituales.

¿Cómo evitar que el caldo de pollo quede turbio? Se debe cocinar a fuego lento, evitando que hierva a borbotones. También hay que retirar la espuma que aparece en la superficie durante los primeros minutos y es recomendable colar el caldo cuidadosamente al finalizar la cocción.

¿Cuándo se debe añadir la sal al caldo de pollo? A mí me gusta añadirla al final de la cocción, especialmente si tengo intención de reducir el caldo.

Así se controla mejor el punto de sal y es más fácil de adaptar a otras recetas. De hecho, en las cocinas profesionales los fondos se hacen sin sal por este motivo.

¿Se puede hacer caldo de pollo con restos de pollo asado? Sí, la carcasa y los huesos del pollo asado se pueden aprovechar para preparar un caldo delicioso y, además, nos ahorraremos el paso de dorarlo.

¿Por qué el caldo de pollo se solidifica al enfriarse? Porque el colágeno se transforma en gelatina durante la cocción. Es algo normal que indica una buena extracción de gelatina.

¿Cómo quitar la grasa del caldo de pollo? Lo más fácil es dejarlo unas horas en la nevera. La grasa se solidificará en la superficie y se podrá retirar fácilmente con una cuchara, así el caldo quedará más ligero.

¿Qué se puede hacer con el pollo y las verduras después de preparar el caldo? La carne se puede desmenuzar y se puede usar para hacer croquetas, empanadillas, sopas o ensaladas. A mí me gusta también mezclarla con un sofrito de tomate o con algunas sobras de pisto y usar la mezcla como salsa para pasta. Las verduras se pueden usar para purés. Cocina de aprovechamiento total.