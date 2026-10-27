Los hermanos Torres y un plato de marmitako bonchan iStock

Hermanos Torres, chefs: "El guiso de pescado más rico lleva 600 g de atún, pimientos de bote y 1 lata de anchoas"

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Atún, patatas, algunas conservas y unos pocos condimentos es todo lo que necesitan dos chefs con tres estrellas Michelin para preparar un marmitako en apenas media hora.

Es la versión que proponen los hermanos Torres del guiso de pescado más famoso del Cantábrico, por supuesto, con su toque personal y un truco para que el pescado no quede seco.

Sergio y Javier Torres son gemelos y dirigen en Barcelona Cocina Hermanos Torres, uno de los 16 restaurantes con tres estrellas en la Guía Michelin España & Andorra 2026. Antes habían logrado dos estrellas con Dos Cielos, y el gran público los conoce por el programa de televisión Torres en la cocina.

La receta la han compartido en su perfil de Instagram, @hermanostorrestv y ellos mismos se adelantan a las objeciones: "Yo sé que los vascos ya me están mirando ahí diciendo que esto no es un marmitako ".

Para que el atún no quede seco

El truco de los hermanos Torres consiste en marcar el atún a fuego fuerte, retirarlo e incorporarlo solo en los últimos minutos, "para que no se nos seque".

La explicación está en cómo reacciona el pescado al calor. Al calentarse, las proteínas del músculo se contraen y expulsan agua, así cuanto más tiempo pasa el atún cocinándose, más líquido pierde y más seca queda la carne.

El marcado previo aporta color y sabor gracias a las reacciones de Maillard, que necesitan una superficie seca para alcanzar la temperatura necesaria para que se produzcan, porque mientras haya agua la temperatura no supera los 100 ºC.

Ñoras, anchoas y vino tinto

El marmitako tradicional se elabora con bonito del norte, patata, cebolla, pimiento verde, tomate y carne de pimiento choricero. Los chefs sustituyen la cebolla por puerro, que consideran "más del norte", y el choricero por carne de ñora.

La ñora es un pimiento rojo, pequeño y redondo que se seca al sol y es habitual en los arroces de Alicante y Murcia.

El tercer cambio está en el vino. Ellos mismos avisan de que no van a usar vino blanco, sino 80 ml de vino tinto, porque "le va muy bien".

Además, la versión de los hermanos Torres incorpora dos ingredientes ajenos al marmitako clásico, anchoas y alcaparras, que aportan nuevas capas de sabor.

Las dos aportan sal al guiso, así que es mejor probar el caldo antes de rectificar.

Receta de marmitako de atún Ingredientes Cola de atún, 600 g

Patata agria, 400 g

Puerro, 1 unidad

Ajo, 4 dientes

Anchoas en aceite, 3 filetes

Alcaparras, 1 cucharada

Azafrán, 10-12 hebras

Cayena, 1-2 ud

Carne de ñora, 1 cucharada

Tomate frito, 2 cucharadas

Vino tinto, 80 ml

Agua, 800 ml

Tomate, 1 ud

Pimientos del piquillo de bote, 3 ud

Verde de cebolla tierna, 1 ud

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto Paso 1 Quitamos la piel a la cola de atún, la secamos con papel de cocina, la cortamos en tacos grandes y salpimentamos. Paso 2 Calentamos el aceite en una olla a fuego fuerte, marcamos los tacos de atún por ambos lados y los retiramos. Paso 3 Pelamos y picamos los ajos y el puerro en dados pequeños. Los rehogamos en la misma olla a fuego medio con la cayena y el azafrán durante 5 minutos, hasta que el puerro esté tierno. Paso 4 Pelamos la patata, la cortamos en dados pequeños y la añadimos a la olla. Paso 5 Incorporamos las anchoas, las alcaparras, la carne de ñora y el tomate frito, y sofreímos 2-3 minutos. Paso 6 Vertemos el vino tinto y cocinamos 2 minutos, hasta que se evapore el alcohol. Paso 7 Cubrimos con el agua, tapamos y cocinamos a fuego medio durante 10 minutos desde que arranque el hervor. Paso 8 Mientras, pelamos el tomate y lo cortamos en dados, y cortamos los pimientos del piquillo en juliana. Paso 9 Añadimos el atún a la olla, mezclamos y cocinamos 2-3 minutos más. Paso 10 Retiramos la olla del fuego e incorporamos el tomate y los pimientos. Paso 11 Picamos el verde de la cebolla tierna, lo espolvoreamos por encima y servimos.

Guisos de pescado españoles

El marmitako vasco comparte recetario en España con otros guisos marineros típicos de la costa.

En Cataluña, la zarzuela de pescado se empieza con un sofrito de cebolla, ajo y tomate al que añadimos rape, merluza, calamar, gambas y mejillones. Cubrimos todo con un fumet y, al final, espesamos la salsa con una picada de almendras tostadas, ajo y perejil.

En la Costa Brava, el suquet de peix arranca con ajo y tomate rallado. Cuando el tomate ha evaporado el agua, incorporamos patata en rodajas, cubrimos con fumet y, cuando la patata está casi hecha, añadimos pescado de roca y una picada de almendras, ajo, perejil y pan frito.

En Galicia, se prepara caldeirada cociendo patata con cebolla y laurel, y añadiendo en los últimos minutos merluza, congrio, rape o raya. Aparte se prepara la ajada, un aceite en el que se dora ajo laminado y al que, fuera del fuego, se le añade pimentón. La ajada se vierte sobre el pescado y la patata al servir.

En el País Vasco, también tenemos el bacalao a la vizcaína; para hacerlo pochamos cebolla roja a fuego lento con ajo, añadimos carne de pimiento choricero y trituramos la salsa. En ella cocinamos el bacalao desalado durante unos minutos.