Dani García, chef: "Para que las albóndigas estén más ricas no uses harina, hazlas con ternera y 1 puñado de calamares"

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Si eres de los que aún les parece raro mezclar carne y pescado o marisco en la misma receta, quédate porque esta receta es para ti.

En Cataluña esta combinación tiene nombre propio, mar y montaña, pero en Andalucía también tiene su versión en recetas como estas albóndigas de ternera con chipirones que Dani García aprendió de su abuela y que, según el chef, en el sur se llevan haciendo toda la vida.

Dani García (Marbella, 1975) llegó a tener tres estrellas Michelin con su restaurante de Marbella, que cerró en 2019 para centrarse en una cocina más informal a través de Grupo Dani García.

Aunque eso no le ha impedido que su restaurante Smoked Room, en Madrid, obtuviera directamente dos estrellas Michelin en la guía de 2022, sin haber conseguido antes la primera.

Además, en sus redes sociales, el chef publica recetas sencillas para que todos podamos cocinar en casa Como Dani y en uno de sus últimos vídeos ha recuperado las albóndigas en pepitoria con chipirones de su abuela sin cambiar nada.

"Hay algo sentimental que me imposibilita en todos los sentidos modernizarla", explica.

Albóndigas sin harina ni huevo

La masa de estas albóndigas de Dani García lleva solo carne picada de ternera, sal y pimienta. No lleva huevo, pan ni otros aromáticos, y antes de freírlas tampoco se pasan por harina, un paso habitual en muchas recetas caseras.

"Sin harina, directamente, mi abuelita metía las albóndigas así", cuenta el chef. Dani García insiste también en hacerlas muy pequeñas, como las preparaba su abuela.

La salsa recuerda a una pepitoria, pero sin la yema de huevo, hecha solo con almendra, azafrán, vino blanco y caldo de ave. Al no llevar yema, utiliza pan y almendra fritos para darle cuerpo, como con la picada en los guisos catalanes.

Chipirones, el toque de mar

Si las albóndigas son la montaña, los chipirones son el mar del plato, pero no se guisan en la salsa.

Los chipirones, que así se llaman en Andalucía a los calamares de pequeño tamaño, se saltean aparte, solo con aceite de oliva y sal, y se colocan sobre las albóndigas al servir.

Receta de albóndigas de ternera con calamares Ingredientes Carne picada de ternera, 200 g

Chipirones pequeños limpios, 150 g

Ajo laminado, 1 diente

Cebolla, 40 g

Pimiento verde italiano, 20 g

Tomate, 40 g

Vino blanco, 12 g

Caldo de ave, 90 g

Almendras con piel, 15 g

Piñones, 10 g

Pan blanco, 10 g

Azafrán en hebras, unas 5 hebras

Aceite de oliva suave, 50 g (20 g para el sofrito y 30 g para freír y saltear)

Aceite de girasol, cantidad suficiente

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto Paso 1 Picamos fina la cebolla y cortamos el pimiento verde y el tomate en dados pequeños. Paso 2 Calentamos 20 g de aceite de oliva en un cazo a fuego medio y sofreímos el ajo y la cebolla durante 8 minutos, hasta que estén blandos y dorados. Paso 3 Mientras, calentamos 20 g de aceite de oliva en una sartén pequeña y freímos el pan, las almendras y los piñones durante 2 minutos, hasta que estén dorados. Reservamos. Paso 4 Añadimos el pimiento verde al cazo y lo pochamos 5 minutos. Incorporamos el tomate y cocinamos 3 minutos más. Paso 5 Vertemos el vino blanco y cocinamos 1 minuto, hasta que casi no quede líquido. Paso 6 Tostamos el azafrán en una sartén sin aceite a fuego bajo durante 20 segundos y lo añadimos al cazo junto con el pan, las almendras y los piñones fritos. Paso 7 Incorporamos el caldo de ave y cocemos 10 minutos a fuego suave. Paso 8 Mientras, sazonamos la carne con la mitad de la sal y la pimienta, y formamos albóndigas pequeñas, de unos 10 g cada una. Paso 9 Calentamos el aceite de girasol a 180 ºC en una sartén honda y freímos las albóndigas por tandas durante 2 o 3 minutos, hasta que estén doradas. Las escurrimos sobre papel absorbente. Paso 10 Trituramos la salsa hasta que quede lisa y la pasamos por un colador fino. Paso 11 Juntamos la salsa y las albóndigas en una cazuela y las calentamos 3 minutos a fuego suave. Probamos y ajustamos de sal. Paso 12 Calentamos 10 g de aceite de oliva en una sartén a fuego fuerte y salteamos los chipirones con el resto de la sal durante 1 o 2 minutos. Paso 13 Servimos las albóndigas con su salsa y colocamos los chipirones por encima.

Preguntas frecuentes

¿Se pueden preparar con antelación? Sí. Las albóndigas con la salsa se pueden hacer el día anterior y guardarlas juntas en la nevera en un recipiente cerrado y al día siguiente estarán muy buenas. Los chipirones es mejor saltearlos justo antes de servir.

¿Puedo usar calamar grande o chipirones congelados? Sí. El calamar grande se puede cortar en anillas o en rabas y sirve igual. Si son congelados, hay que descongelarlos en la nevera y secarlos con papel de cocina antes de saltearlos.

¿Qué caldo puedo usar si no tengo caldo de ave casero? Puedes usar un caldo de pollo envasado. En ese caso, prueba la salsa antes de salarla, porque muchos caldos comerciales ya llevan bastante sal.

¿Con qué se pueden acompañar? Con pan para mojar en la salsa siempre. También con arroz blanco o con patatas fritas cortadas en dados, que es uno de los acompañamientos más típicos de las albóndigas en salsa en España.