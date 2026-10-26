Paula, cocinera: "Las croquetas más ricas y sanas para cenar no llevan patata ni bechamel, sino 2 latas de atún y 1 boniato"

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¿Te encantan las croquetas, pero nunca sacas tiempo para ponerte a hacer la masa? ¿O detestas tener que esperar a que se enfríe la bechamel para poder seguir con la receta?

Si es así, déjame decirte que una croqueta no necesita bechamel para ser una croqueta. En Europa también hay croquetas que no llevan esta base de harina, leche y mantequilla.

En Francia, por ejemplo, las pommes croquettes se hacen con puré de patata ligado con yema de huevo, y en Nápoles los crocchè son cilindros de patata, queso y perejil que se venden en las freidurías.

La versión que propone Paula Monreal, más conocida como @paufeel en Instagram, cambia la patata por boniato cocido y se prepara en un suspiro.

Sin bechamel y sin huevo

En la croqueta tradicional, la bechamel envuelve al relleno y le da textura a cada pieza. En esta receta, esa función la cumple la pulpa del boniato, que se aplasta con un tenedor y forma una masa compacta al mezclarla con el queso rallado.

El rebozado también es más rápido y ligero, pues las croquetas pasan directamente por el panko , sin pasarlas antes por harina y huevo, y no se fríen en una sartén, sino en la freidora de aire.

Receta de croquetas de atún y boniato Para las croquetas: Boniato mediano, 1 ud

Atún en conserva, 2 latas

Queso rallado, 100 g

Orégano seco, 1 cucharadita

Panko sin gluten, 60 g

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada (en pulverizador) Para la salsa: Aguacate maduro, 1 ud

Zumo de limón, 1 cucharada

Cilantro fresco picado, 1 cucharada

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, 1 pizca Paso 1 Pelamos el boniato, lo troceamos y lo cocemos en agua hirviendo durante unos 20 minutos, hasta que esté tierno. También podemos asarlo entero en el horno a 200 ºC durante unos 45 minutos. Paso 2 Escurrimos el boniato, lo aplastamos con un tenedor y dejamos que se temple. También escurrimos bien el atún. Paso 3 En un bol, mezclamos el boniato, el atún desmigado, el queso rallado y el orégano hasta obtener una masa homogénea. Paso 4 Formamos bolitas de unos 30 gramos y las rebozamos en el panko. Paso 5 Colocamos las croquetas en la cesta de la freidora de aire y las pulverizamos con el aceite. Paso 6 Cocinamos durante 12-15 minutos, hasta que estén doradas. En el horno, también se pueden hacer y necesitarán 20-25 minutos a 180 ºC. Paso 7 Para la salsa, trituramos la pulpa del aguacate con el zumo de limón, el cilantro, la sal y la pimienta. Paso 8 Servimos las croquetas acompañadas de la salsa.

Unas croquetas más ligeras

Según una estimación hecha a partir de las tablas de composición de alimentos de Moreiras et al. y del etiquetado medio de cada producto, cada ración, con su parte de salsa, aporta en torno a 330 kcal, 16 g de proteínas, 28 g de hidratos de carbono, 16 g de grasas y 5 g de fibra.

El cálculo se ha hecho con atún al natural; con atún en aceite escurrido, la cantidad de grasa y calorías sería mayor.

Según los datos de composición que recoge la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el boniato aporta 101 kcal, 21,5 g de hidratos de carbono y 2,5 g de fibra por cada 100 g.

En las variedades de pulpa naranja, una pieza de 150 g cubre entre el 79 % y el 99 % de la ingesta recomendada de vitamina A para adultos de 20 a 39 años.

Más cenas con 4 cosas

Cenar bien entre semana no tiene por qué suponer una complicación. Estas cinco propuestas se pueden preparar con apenas cuatro ingredientes y en menos de media hora.

Tortilla de espinacas y queso. Salteamos dos puñados de espinacas frescas en una sartén con una cucharada de aceite de oliva, hasta que pierdan volumen y se evapore el agua. Después añadimos 2 huevos batidos salpimentados y unos dados de queso, y dejamos cuajar a fuego medio antes de doblarla por la mitad.

Salmón al horno con espárragos trigueros. Ponemos medio manojo de espárragos limpios y un lomo de salmón por persona en una bandeja de horno, los regamos con una cucharada de aceite de oliva, los cubrimos con unas rodajas de limón y los horneamos a 180 ºC durante 12-15 minutos.

Crema de calabacín y quesitos. Cocemos 2 calabacines troceados y un puerro en el agua justa para cubrirlos, durante unos 15 minutos. Después lo trituramos todo con 2 quesitos en porciones hasta tener una crema fina.

Huevos al plato con tomate y guisantes. Calentamos 200 g de tomate triturado con una cucharada de aceite de oliva en una cazuela pequeña. Añadimos un puñado de guisantes y, cuando el tomate esté muy caliente, cascamos encima 2 huevos, tapamos y cocinamos a fuego bajo unos 2 minutos, hasta que la clara cuaje, pero la yema siga líquida.

Revuelto de champiñones y ajo. Salteamos 250 g de champiñones laminados en una sartén con una cucharada de aceite de oliva y un diente de ajo picado, hasta que suelten el agua y se doren. Añadimos 2 huevos batidos salpimentados y removemos a fuego bajo hasta que cuajen.