Álvaro de Zulueta, chef: "Para que la tortilla de patata salga cremosa y sin huevo crudo, fríe las patatas con el aceite frío"

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Entre una tortilla con el huevo líquido regando las patatas y un mazacote, está una tortilla de patatas cremosa, con el huevo cuajado, pero no seco, que es una delicia.

Y conseguir eso depende mucho de la temperatura del aceite en el momento en que echamos la patata en la sartén. Los cocineros profesionales no esperan a que se caliente el aceite para hacerlo.

El cocinero Álvaro de Zulueta, chef privado y divulgador gastronómico detrás del perfil de Instagram @alvarodezulueta, dedica uno de sus vídeos a esta cuestión.

Las patatas en aceite frío

Tiene que ver con el almidón. "El almidón de la patata empieza a cocinar a partir de los 60 grados", explica el chef en el vídeo.

El almidón de patata tiene una temperatura de gelatinización que empieza en torno a los 57 ºC y termina cerca de los 68 ºC. La gelatinización es el proceso por el que los gránulos de almidón absorben agua y se hinchan, y forma parte de lo que hace que la patata se ablande al cocinarla.

Si la patata se echa en aceite muy caliente, según el chef, el exterior pierde agua y se dora rápidamente mientras el centro todavía se está cocinando. El resultado, añade, puede ser una cocción menos uniforme y una textura más seca o harinosa.

Al arrancar con el aceite frío y subir la temperatura de forma progresiva, la patata se cocina poco a poco desde el interior y consigue una textura homogénea de borde a centro.

Cocción en 3 fases

En la primera fase, a fuego medio-bajo, la patata se debe pochar hasta que esté tierna.

Cuando está hecha por dentro, en la segunda fase se sube el fuego para caramelizar el exterior y conseguir el toque dulce que asocia a la tortilla.

En la tercera fase, la patata caliente empieza a cocinar el huevo. Según Zulueta, al juntar la patata cocinada así con el huevo batido, parte del almidón se disuelve en la clara y forma una preemulsión que da como resultado una tortilla más cremosa.

La patata recién escurrida también aporta calor suficiente al huevo como para empezar a cuajarlo.

Cómo hacer una tortilla de patatas melosa Ingredientes Patatas, 500 g

Huevos, 6 ud

Cebolla caramelizada, 100 g

Aceite de oliva virgen extra, cantidad suficiente

Sal, al gusto Paso 1 Pelamos las patatas, las lavamos y las cortamos en láminas de unos 3 mm de grosor. Paso 2 Ponemos las patatas en una sartén con aceite suficiente para cubrirlas. Encendemos el fuego a temperatura media-suave y cocinamos durante unos 20-25 minutos, hasta que las patatas estén muy tiernas. Paso 3 Subimos el fuego y cocinamos 3-4 minutos más, hasta que las patatas se doren por fuera. Paso 4 Escurrimos las patatas, las salamos al gusto y colamos el aceite. Reservamos 1 cucharada y guardamos el resto en un recipiente cerrado. Paso 5 Batimos los huevos en un bol con una pizca de sal, añadimos las patatas calientes y la cebolla caramelizada y mezclamos. Dejamos reposar la mezcla 5 minutos. Paso 6 Engrasamos una sartén de 22-24 cm a fuego medio-alto, vertemos la mezcla y cuajamos 2-3 minutos. Paso 7 Damos la vuelta a la tortilla con ayuda de un plato y cuajamos por el otro lado 1-2 minutos, o al gusto.

Cómo caramelizar cebolla

La cebolla caramelizada se consigue cocinando la cebolla a fuego bajo durante un tiempo prolongado, normalmente entre 40 minutos y una hora.

Se pela, se corta en juliana fina y se pone en una sartén amplia con un poco de aceite y una pizca de sal, que ayuda a que suelte el agua. Es importante removerla cada pocos minutos para que se vaya dorando de manera uniforme.

Durante la cocción la cebolla pierde primero el agua, se vuelve transparente y después adquiere un tono dorado y, al final, marrón. Ese color y el sabor dulce se deben a la caramelización de sus propios azúcares y a la reacción de Maillard, que se produce entre los azúcares y los aminoácidos.

El bicarbonato sódico permite acelerar el proceso. La cebolla tiene un pH ligeramente ácido y el bicarbonato lo eleva, y un medio alcalino favorece la reacción de Maillard.

Es suficiente con una pizca, alrededor de 1/8 de cucharadita para una cebolla grande, y se añade cuando ya ha empezado a ablandarse. En exceso, el bicarbonato deja un regusto jabonoso y deshace la cebolla hasta convertirla en una pasta.