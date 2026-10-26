Pablo Suárez, cocinero: "El salmón más jugoso no se fríe ni se hace al horno, sino con 2 ajos, salsa de soja y jengibre"

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Su textura, más compacta que la de otros pescados y que recuerda un poco a la carne, hace que el salmón sea el único pescado que comen los que son poco amigos del pescado en general.

Pero tanto si se es amante del pescado como si no, la clave para disfrutarlo es que esté cocinado en el punto correcto.

Precisamente, por esta textura compacta, si le damos una cocción inadecuada, se nos puede quedar seco, algo que a menudo sucede, muy a nuestro pesar, cuando lo cocinamos a la plancha.

Para que el salmón esté jugoso

En la cocina profesional existen múltiples técnicas para cocinar el salmón conservando su jugosidad, desde la cocción al vacío a baja temperatura hasta las cocciones en hornos de vapor.

Sin embargo, en casa no suele haber opción de aplicar técnicas que requieren de controles precisos de temperatura o uso de aparatos especiales, pero lo que sí podemos hacer es elegir recetas que potencien la jugosidad.

Como esta receta del cocinero gallego Pablo Suárez, conocido en Instagram como @poesiadefogon, que propone cocinar el salmón a la plancha con salsas que potencien su sabor.

En esta ocasión ha optado por un toque japonés con su propia versión de la salsa teriyaki . Y, para acompañar el pescado creando así un menú completo, su propuesta es un brócoli salteado con champiñones.

La salsa más brillante

Teriyaki une dos palabras japonesas, teri, que significa brillo y yaki, que quiere decir asado o a la parrilla. El nombre pues, hace referencia, al acabado lustroso que adquieren los alimentos cuando se cocinan con esta mezcla.

En Japón, el teriyaki es más una técnica que una salsa que tradicionalmente se aplicaba a pescados, pequeñas aves y anguila, que se pintaban con salsa de soja y mirin, un vino de arroz dulce, a veces también con sake y algo de azúcar, y se asaban sobre brasas.

Receta fácil de salmón teriyaki Para el salmón: Lomos de salmón, 2 ud

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada Para la salsa *teriyaki*: Salsa de soja, 50 ml

Agua fría, 70 ml

Miel, 2 cucharadas

Vinagre de arroz o de manzana, 1-2 cucharadas

Fécula de maíz (maicena), 1 cucharada rasa

Ajo, 2 dientes

Jengibre fresco, 1 trozo de 2 cm Para la guarnición: Brócoli, 1 ud (unos 300 g)

Champiñones portobello, 200 g

Ajo, 1 diente

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

Sal, al gusto Paso 1 En un bol mezclamos la salsa de soja, el agua fría, el vinagre y la fécula de maíz. Añadimos la miel y removemos hasta obtener una mezcla homogénea. Paso 2 Pelamos los dos dientes de ajo de la salsa, les retiramos el germen y los rallamos junto con el jengibre pelado. Reservamos. Paso 3 Separamos el brócoli en ramilletes, laminamos los champiñones y picamos el otro diente de ajo. Paso 4 Doramos ligeramente el ajo en una sartén con una cucharada de aceite y salteamos el brócoli y los champiñones con sal al gusto, a fuego medio-alto durante 8-10 minutos, hasta que estén ligeramente dorados. Reservamos. Paso 5 Salpimentamos los lomos de salmón y los dejamos reposar 5 minutos. Paso 6 Calentamos una cucharada de aceite en otra sartén a fuego alto y marcamos el salmón 2-3 minutos por cada lado. Lo retiramos y reservamos. Paso 7 En la misma sartén, a fuego medio, rehogamos el ajo y el jengibre de la salsa hasta que empiecen a dorarse. Paso 8 Removemos la salsa, la vertemos en la sartén y la cocinamos 2-3 minutos, sin dejar de remover, hasta que tenga consistencia de jarabe. Paso 9 Reincorporamos el salmón, lo napamos con la salsa durante 1 minuto y servimos con la guarnición.

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar vinagre de Módena en lugar de vinagre de arroz o manzana? Sí. El vinagre de Módena es un vinagre agridulce que puede encajar bien en una salsa como esta.

¿Con qué puedo sustituir la miel? Con azúcar moreno, unas 2 cucharadas, bien disuelto en la mezcla antes de calentarla. También se puede usar una cucharada de sirope de ágave.

¿Puedo usar esta salsa con otros alimentos? Sí. Queda bien con otros pescados azules, como la caballa o el bonito, y con contramuslos de pollo deshuesados, si los cocinas a la plancha en la sartén del mismo modo. Eso sí, tendrás que adaptar los tiempos de cocción a cada alimento.

Más salsas fáciles para salmón

El salmón a la plancha admite muchas otras salsas rápidas que se pueden hacer con ingredientes que tenemos casi siempre en la despensa.

La salsa de yogur y eneldo es una de las más sencillas. Mezclamos un yogur griego natural con una cucharada de eneldo fresco picado, el zumo de medio limón, una cucharada de aceite de oliva virgen extra y una pizca de sal, y la servimos fría junto al pescado.

La vinagreta de mostaza y miel es un clásico que se prepara batiendo en un bol una cucharada de mostaza de Dijon, una cucharada de miel, una cucharada de vinagre de manzana y tres cucharadas de aceite de oliva hasta emulsionar la mezcla.

La salsa de mantequilla, limón y alcaparras se hace en la misma sartén del salmón. Una vez retirado el pescado, derretimos 40 gramos de mantequilla a fuego bajo, añadimos el zumo de medio limón y una cucharada de alcaparras escurridas, y cuando esté todo ligado, la echamos sobre el pescado.

Para quien le guste el cilantro, el mojo verde canario también le va de lujo al salmón. Trituramos las hojas de un manojo de cilantro con dos dientes de ajo, media cucharadita de comino, una pizca de sal, dos cucharadas de vinagre y 100 mililitros de aceite de oliva hasta obtener una salsa fina que serviremos en un cuenco aparte.

Por último, la salsa de naranja se hace prácticamente igual que la teriyaki de Pablo Suárez. Mezclamos el zumo de dos naranjas con una cucharadita de maicena y una cucharada de salsa de soja en frío, y la reducimos en la sartén a fuego medio hasta que espese ligeramente antes de napar el pescado.