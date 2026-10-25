El chef José Andrés y una tapa de pimientos del piquillo de bote Miguel Ángel Flores iStock

José Andrés, chef: "Para mejorar los pimientos de bote, no uses azúcar; es mejor un poco de tomillo y 2 dientes de ajo"

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Económicos, versátiles y, además, una opción saludable para resolver comidas en pocos minutos. Los pimientos del piquillo en conserva, ya sea enteros o en tiras, son un producto al que siempre habría que hacerle un hueco en la despensa.

Al venir ya asados, los pimientos de bote se pueden consumir directamente del envase y solucionan en un momento ensaladas o guarniciones.

Pero resultan más interesantes, si cabe, en preparaciones calientes, pues son una base deliciosa para guisos, sofritos o para elaborar los tradicionales pimientos rellenos.

Sin embargo, también pueden convertirse en protagonistas indiscutibles de recetas tan tentadoras como esta tapa de pimientos que propone el chef José Andrés en su programa Vamos a cocinar con José Andrés, emitido hace algunos años en RTVE.

Con un solo ingrediente

A menudo, los cocineros de oficio son capaces de sorprendernos con platos elaborados en pocos minutos y con un solo ingrediente, que al probarlos parecen de alta cocina.

Y, en esta ocasión, son unos sencillos pimientos asados de bote los que se convierten en un platazo sin más aderezo que un sencillo toque de aceite de oliva virgen extra, un poco de tomillo y un simple diente de ajo.

El resultado es una tapa de pimientos del piquillo en dos texturas, pero es tan fácil de hacer que es apta incluso para alguien que no haya cocinado nunca.

Pimientos del piquillo en su salsa Ingredientes Pimientos del piquillo en conserva, 1 lata o bote

Aceite de oliva virgen extra, cantidad suficiente

Ajo, 2 dientes

Tomillo, al gusto

Sal, al gusto

El agua de la conserva de pimientos, cantidad necesaria Paso 1 Ponemos una pequeña cantidad de aceite de oliva en una sartén, lo justo para cubrir ligeramente la base. Paso 2 Colocamos los pimientos de piquillo en la sartén y los cocinamos a fuego medio hasta que comiencen a deshidratarse. Les damos la vuelta para que se cocinen por ambos lados, sin que lleguen a quemarse. El objetivo es que pierdan su líquido y concentren el sabor. Paso 3 Ponemos el agua reservada de la conserva en el vaso de la batidora y añadimos cuatro pimientos. Trituramos hasta obtener un puré homogéneo y espeso. Reservamos. Paso 4 Damos un golpe a los dientes de ajo con un cuchillo para que se abran ligeramente y liberen su aroma. Paso 5 Colocamos los pimientos ya deshidratados en una cazuela de barro, formando una capa uniforme. Paso 6 Vertemos en la cazuela el aceite que utilizamos previamente para deshidratar los pimientos. Paso 7 Extendemos el puré de pimientos sobre la superficie de los pimientos colocados en la cazuela. Paso 8 Regamos con un poco más de aceite de oliva. Añadimos los ajos golpeados, espolvoreamos tomillo al gusto y salamos por encima. Paso 9 Cocinamos los pimientos a fuego medio-bajo durante unos 10 minutos, hasta se terminen de confitar. Deben quedar suaves, tersos y con todo su sabor concentrado.

Pimientos del piquillo confitados de José Andrés

Mucha fibra y pocas calorías

Desde el punto de vista nutricional, los pimientos del piquillo son un alimento muy bajo en calorías, aportan apenas 30 kcal por cada 100 g. Se consideran un alimento libre de grasas y contienen 2 gramos de fibra por cada 100 gramos de porción comestible.

En cuanto a micronutrientes, destaca su contenido en vitamina C, superior al de las naranjas, y los betacarotenos (vitamina A), esenciales para la salud de la vista. El mineral que se encuentra en mayor proporción es el potasio, fundamental para el funcionamiento del corazón.

Ideas con pimientos de bote

Los pimientos del piquillo no tienen por qué quedarse en una simple guarnición, sino que también pueden ser la base de recetas muy rápidas y, sobre todo, muy sabrosas.

Las que vienen a continuación son solo algunos ejemplos de ideas que servirán para solucionar muchas cenas y aperitivos.

Pimientos del piquillo rellenos de atún y mayonesa. Mezclamos atún en conserva escurrido con un poco de mayonesa, sal y huevo duro picado. Rellenamos los pimientos con esta mezcla y los servimos fríos o a temperatura ambiente.

Tosta de piquillos con queso de cabra y miel. Tostamos una rebanada de pan rústico, colocamos rodajas de queso de cabra encima y gratinamos ligeramente. Añadimos tiras de pimientos del piquillo y un hilo de miel por encima. Ideal como aperitivo rápido.

Revuelto de piquillos y gambas. Salteamos unas gambas peladas en aceite de oliva, añadimos los pimientos cortados en tiras y cocinamos unos minutos. Batimos huevos, los salpimentamos, los incorporamos y removemos hasta que estén cuajados a nuestro gusto. Podemos servirlo con unas tostadas de pan o como relleno de una tortilla a modo de burrito.

Ensalada templada de piquillos, ventresca y cebolla. Calentamos ligeramente los pimientos con un poco de su jugo y los colocamos sobre un lecho de cebolla morada en juliana. Añadimos ventresca de bonito en trozos grandes y aliñamos con aceite de oliva virgen extra y unas gotas de vinagre.