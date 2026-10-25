Jesús Sánchez, chef: "Para que las patatas bravas estén más ricas, no uses caldo de jamón, mejor 1 huevo y 3 ajos"

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Pocas tapas tan baratas y tan sencillas han llegado tan lejos como las patatas bravas.

Esos trozos de patata frita, crujientes por fuera y cremosos por dentro, cubiertos de una salsa picante que cada local guarda como si fuera un secreto de Estado, forman parte del paisaje emocional de la gastronomía de muchas ciudades españolas.

En la capital, donde los expertos sitúan el origen de la tapa, la salsa se suele preparar con pimentón, cebolla y un caldo de carne o de jamón ligado con harina, sin que el tomate esté presente en muchas ocasiones.

El contraste con Barcelona es curioso porque en buena parte de los bares de la Ciudad Condal, lo que se entiende por bravas es una ración de patatas acompañadas de alioli y de una salsa de tomate picante.

Patatas bravas con alioli

De este último estilo es la receta que propone el chef Jesús Sánchez en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su perfil de Instagram (@_jesussanchez).

El chef dirige desde 1993 Cenador de Amós, en Villaverde de Pontones (Cantabria), un restaurante que tiene tres estrellas Michelin y una estrella verde, el distintivo que reconoce la gastronomía sostenible.

Desde noviembre de 2021 también está al frente de Amós, en el hotel Rosewood Villa Magna de Madrid y, además, publica en sus redes sociales muchas recetas de cocina para hacer en casa bajo la etiqueta #RecetaConLaGorra, a la que pertenecen estas patatas bravas.

Unas "bravas" sin caldo ni harina, con una salsa a base de tomate y pimentón que se completan con una sencilla mayonesa de ajo o ajonesa hecha con la batidora en un momento.

Receta fácil de patatas bravas Para las patatas: Patatas, 800 g

Aceite de oliva suave o de girasol para freír, cantidad necesaria

Sal, al gusto Para la ajonesa: Huevo, 1 ud

Ajo, 1 diente

Sal, al gusto

Zumo de limón, 1 cucharada

Aceite de girasol, 200 ml

Agua, 1 cucharada Para la salsa brava: Aceite de oliva, 3 cucharadas

Ajo picado, 2 dientes

Cayenas secas, 2 ud

Laurel, ½ hoja

Pimentón dulce o picante, 2 cucharaditas

Tomate triturado, 400 g

Sal, al gusto Para terminar: Perejil fresco picado, 1 cucharada Paso 1 Ponemos en el vaso de la batidora el huevo, el ajo, la sal y el zumo de limón. Paso 2 Añadimos el aceite de girasol, introducimos la batidora hasta el fondo y batimos sin moverla hasta que la mezcla blanquee. Después la subimos poco a poco hasta integrar todo el aceite. Paso 3 Incorporamos el agua, terminamos de triturar y reservamos la mayonesa de ajo en la nevera. Paso 4 Calentamos el aceite de oliva en una sartén a fuego medio-bajo y sofreímos el ajo picado durante un minuto, vigilando para que no llegue a dorarse. Paso 5 Añadimos las cayenas y el laurel y cocinamos 30 segundos. Paso 6 Retiramos la sartén del fuego, añadimos el pimentón y removemos. Paso 7 Incorporamos el tomate y la sal, devolvemos la sartén al fuego y cocinamos a fuego medio durante unos 10 minutos, hasta que la salsa reduzca y espese. Paso 8 Retiramos el laurel y trituramos la salsa. Reservamos. Paso 9 Pelamos las patatas y las cortamos en dados de unos 2,5 cm. Paso 10 Calentamos el aceite para freír en otra sartén a fuego medio y freímos las patatas hasta que estén tiernas por dentro. Subimos el fuego y cocinamos un par de minutos más para que se doren por fuera. Paso 11 Escurrimos las patatas en un colador y las salamos al gusto. Paso 12 Las pasamos a un bol, añadimos 3 cucharadas de la mayonesa de ajo y mezclamos para que se embadurnen bien. Paso 13 Servimos las patatas en una fuente, las cubrimos con la salsa brava y espolvoreamos el perejil. El resto de la mayonesa de ajo la servimos en un cuenco aparte.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo puedo guardar la ajonesa casera? Al estar hecha con huevo crudo, debes guardarla en la nevera en un recipiente cerrado y consumirla en un máximo de 24 horas.

¿Qué puedo hacer si se corta la mayonesa? Pon otro huevo en un vaso de batidora limpio, empieza a batir y añade la salsa cortada poco a poco, con la batidora en marcha, hasta recuperar la emulsión.

¿Puedo rebajar el picante de la salsa brava? Sí. Puedes usar pimentón dulce o picante o una mezcla de ambos y la cantidad de cayena la puedes ajustar al gusto. Para una salsa suave, usa solo pimentón dulce sin las cayenas; para una muy intensa, pimentón picante y una cayena más.

¿Puedo usar tomate natural en lugar de triturado? Por supuesto, se puede usar tomate natural. Lo más cómodo es rallarlo con un rallador grueso que nos permita desechar la piel.