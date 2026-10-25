Las abuelas coinciden: "Para que los guisos queden más ricos no hace falta caldo, sino rascar el fondo de la olla con agua o vino"

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Son varias las cosas que nos mueven a meternos en la cocina más allá de la necesidad de alimentarnos.

Una de ellas es el disfrute a través del sabor. Por eso, son habituales los caldos que se preparan para extraer todos los sabores de un producto, los sofritos caramelizados, las especias que aportan capas y capas de sabor.

Los guisos de carne de las abuelas son uno de los mejores ejemplos de que buscar el sabor no significa, necesariamente, hacer grandes inversiones.

Los suyos eran, casi siempre, platos humildes, hechos con los cortes de carne que se consideraban de segunda, pero, a la vez, reconfortantes y deliciosos.

Siguiendo recetas aprendidas de sus madres que, a su vez, las aprendieron de las suyas, las abuelas eran capaces de sacar lo mejor de cada producto muchas veces sin saber ni cómo.

Los guisos de las abuelas

Las recetas para hacer un guiso de carne se parecen todas. Más o menos son algo así: primero se dora la carne, se aparta y se reserva, a continuación, se pochan las verduras del sofrito, se devuelve la carne a la olla, se añade caldo y se cocina todo junto durante el tiempo necesario para que la carne esté tierna.

Pero, entre medias, hay un pequeño detalle que hace que el guiso quede mucho más sabroso y es el paso de desglasar la cazuela con un poco de alcohol.

Cuando doramos la carne, se quedan pequeños restos pegados al fondo de la olla. Estos pequeños trocitos se forman con los jugos que se desprenden de la carne, que se concentran y se caramelizan, por lo que están cargados de sabor y al desglasar lo que buscamos es que todo ese sabor acabe en nuestro guiso.

¿Qué es desglasar un guiso?

Desglasar, es decir, añadir un líquido a la olla en la que se ha dorado la carne tiene como fin disolver estos restos caramelizados que se han adherido al fondo. Hacer esto tiene varias ventajas:

El líquido que resulta de disolver los sólidos se incorpora al guiso o a la salsa que estemos cocinando y aporta una capa extra de sabor que añade más complejidad al plato.

que añade más complejidad al plato. Se evita que los residuos del fondo se quemen y den sabores desagradables.

y den sabores desagradables. Si se desglasa con alcoholes como brandy, coñac o vino oloroso , además de despegar los jugos caramelizados, se añaden los aromas propios de la bebida, añadiendo otra capa más de sabor al plato y elevando su perfil aromático.

, además de despegar los jugos caramelizados, se añaden los aromas propios de la bebida, añadiendo otra capa más de sabor al plato y elevando su perfil aromático. Da un color más atractivo a los guisos que quedan con una salsa más oscura y brillante, ya que, además del sabor, se incorporan los pigmentos del fondo caramelizado.

Receta de guiso de carne como el de las abuelas Ingredientes Morcillo o jarrete de ternera, 800 g

Zanahorias, 4 ud

Patatas, 4 ud

Cebolla, 1 ud

Ajo, 3 dientes

Puerro, 1 ud

Apio, 1 rama

Tomate triturado, 200 g

Brandi o coñac, 80 ml

Caldo de carne o de ave, 1 litro

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas

Laurel, 1 hoja

Tomillo, 1 ramita (opcional)

Almidón de maíz, 1 cucharadita (opcional)

Sal, al gusto

Pimienta negra, al gusto Paso 1 Cortamos el morcillo en trozos de bocado y lo salpimentamos. Calentamos el aceite en una olla grande a fuego medio-alto, doramos la carne en tandas, la retiramos y la reservamos. Paso 2 Picamos finamente la cebolla, el ajo, el puerro y el apio. Paso 3 En la misma olla, sin lavarla, sofreímos las verduras a fuego medio con una pizca de sal durante unos 10 minutos, removiendo de vez en cuando. Paso 4 Añadimos el brandi, raspamos el fondo de la olla y cocinamos a fuego fuerte hasta que se evapore el alcohol. Paso 5 Incorporamos el tomate triturado y lo cocinamos unos minutos hasta que reduzca. Devolvemos la carne a la olla junto con el laurel y el tomillo. Paso 6 Añadimos el caldo caliente hasta cubrir, tapamos y cocinamos a fuego lento durante 1 hora, removiendo de vez en cuando y añadiendo más líquido si hace falta. Paso 7 Pelamos y cortamos las zanahorias y las patatas en trozos medianos, las añadimos a la olla y cocinamos 30 minutos más, hasta que la carne y las verduras estén tiernas. Paso 8 Probamos y rectificamos de sal. Si queremos una salsa más espesa, añadimos el almidón de maíz disuelto en un poco de caldo y removemos bien. Paso 9 Apagamos el fuego, dejamos reposar unos minutos y servimos.

Dudas sobre guisos de carne

¿Qué cortes son mejores para cocinar a fuego lento? Además del morcillo o jarrete de ternera, las carrilleras, el rabo, la falda y el pecho son excelentes opciones para este tipo de guisos.

Todos tienen una gran cantidad de colágeno y tejido conectivo. Con suficiente tiempo y una temperatura moderada, estos componentes se transforman y permiten obtener carnes muy tiernas y salsas densas y untuosas.

¿Cuáles son los mejores vinos para desglasar? Pueden usarse vinos dulces como un Oporto, un Pedro Ximénez, un Madeira o un Marsala, pero también se pueden usar vinos secos como un vino blanco de Rueda o un tinto si se quiere una salsa de sabor más intenso.

La regla de oro es usar siempre un vino que también se pueda beber porque si es malo para beber, es malo para cocinar.

¿Hace falta marinar la carne antes? Un marinado previo mejora el resultado, pero no es imprescindible dejar la carne durante toda una noche. Si no hay tiempo, con un marinado de unas 4 horas ya se podrán notar sus efectos.