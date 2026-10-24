Risa, cocinera: "Las croquetas más ricas y fáciles no se fríen ni llevan bechamel, se hacen con 250 g de gambas y maicena"

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Un resto de pollo asado, unas lonchas de jamón, unas setas que llevan dos días en la nevera o el bacalao que sobró de un guiso.

Las croquetas tienen la capacidad de convertir casi cualquier sobra en algo mucho mejor, y por eso forman parte del recetario de aprovechamiento de medio mundo.

En España las hacemos con una bechamel espesa, pero no es la única forma de hacerlas.

Croquetas sin bechamel

En Japón, por ejemplo, la korokke llegó a finales del siglo XIX, durante la era Meiji (1868-1912), como adaptación de la croquette francesa.

Como la industria láctea aún no estaba extendida en el país, se hacían con puré de patata mezclado con otros ingredientes, empanado con panko y frito.

En Europa también hay croquetas que no llevan bechamel. En Francia, las pommes croquettes se hacen con puré de patata ligado con yema de huevo, y en Nápoles los crocchè son cilindros de patata, queso y perejil que se venden en las freidurías.

Cada tradición ha encontrado una manera distinta de dar cohesión al relleno para que no se deshaga al cocinarlo y un buen ejemplo es esta receta de croquetas o korokke de gambas.

La propuesta es de Risa, una creadora de contenido japonesa afincada en Barcelona que comparte en su cuenta de Instagram, @yamamotokitchen, los platos que prepara a diario en su casa.

Gambas en vez de bechamel

En esta receta, lo más curioso es que la función de la bechamel la cumple la propia gamba picada hasta formar una pasta, junto con la maicena y el tofu.

Trabajar el marisco de esta manera tiene antecedentes en la cocina japonesa. Las pastas de pescado blanco o de marisco aglutinadas con sal y almidón son la base del surimi que todos conocemos.

Receta de croquetas de gambas sin bechamel Para las croquetas Gambas peladas, 250 g

Tofu firme, 100 g

Sal, al gusto

Maicena, 1 cucharada

Panko, cantidad suficiente

Aceite de oliva, 1 cucharada Para la salsa: Mayonesa, 1 cucharada

Kétchup, 1 cucharada

Sriracha, 1 cucharadita Paso 1 Dividimos las gambas en dos partes iguales y cortamos la primera mitad en trozos pequeños. Paso 2 Picamos muy fina la otra mitad, a cuchillo o con una picadora, hasta obtener una pasta. Paso 3 Juntamos en un bol los trozos de gamba y la pasta, añadimos el tofu, la sal y la maicena, y mezclamos hasta tener una masa homogénea con el tofu bien integrado. Paso 4 Cogemos porciones de unos 30 g cada una y formamos las croquetas. Paso 5 Pasamos cada croqueta por el panko, presionando para que se adhiera por toda la superficie. Paso 6 Pincelamos o pulverizamos las croquetas con el aceite de oliva, las colocamos en la cesta de la freidora de aire sin que se toquen y las cocinamos a 200 °C durante 15 minutos, dándoles la vuelta a mitad de la cocción. Paso 7 Mezclamos la mayonesa, el kétchup y la sriracha en un cuenco y servimos las croquetas con la salsa.

Preguntas frecuentes

¿Se pueden hacer sin freidora de aire? Sí. Se pueden hacer en el horno, precalentado a 200 °C. Hay que ponerlas sobre papel vegetal y necesitan unos 18-20 minutos, dándoles la vuelta a mitad de cocción.

También se pueden freír en una sartén con aceite de oliva caliente hasta que el empanado esté dorado por todos los lados, pero no serán tan ligeras.

¿Se pueden usar gambas congeladas? Sí, pero hay que descongelarlas antes y secarlas muy bien con papel de cocina antes de picarlas. Si tienen mucha agua, la masa quedará demasiado blanda para formar las croquetas.

¿Se pueden congelar? Yo no te lo aconsejo porque la textura del tofu cambia con la congelación.

¿Qué es el panko ? Es un pan rallado japonés elaborado con miga de pan sin corteza, que se presenta en copos más gruesos e irregulares que el pan rallado habitual. Se encuentra en tiendas de productos asiáticos y en la mayoría de los supermercados, en la sección de productos internacionales.

¿Con qué se puede sustituir la sriracha ? La sriracha es una salsa picante de chile, ajo, vinagre, azúcar y sal que debe su nombre a la ciudad tailandesa de Si Racha. Se puede cambiar por cualquier otra salsa de chile o pasar de ella si se prefiere una salsa que no pique.