El chef Dani García y una olla de caldo de cocido Liudmila Chernetska iStock

Dani García, chef: "Para que el caldo de cocido esté más rico y no sepa rancio, tira siempre el agua del primer hervor"

0 votos

Total: 3 h

Emblema gastronómico de Madrid, el cocido es, por derecho propio, uno de los platos más representativos de la cocina tradicional española.

Descendiente de los antiguos pucheros campesinos, el cocido madrileño es un guiso servido en tres vuelcos -sopa, garbanzos y carnes- que resume siglos de cultura gastronómica basada en el aprovechamiento y la sencillez.

En la capital, el cocido ha sido plato de taberna, comida familiar de los domingos, reclamo de restaurantes… y ha sabido evolucionar sin perder su esencia que no es otra que entender la cocina como un acto social.

El cocido de Dani García

En el programa Hacer de Comer de RTVE, el chef Dani García dedicó un episodio a explicar cómo cocinar un cocido madrileño con técnica, respeto al producto y su toque personal.

Por supuesto, no dudó en compartir todos los trucos y consejos de chef experto para que el cocido madrileño salga perfecto.

Y, el primer punto, sencillísimo, pero imprescindible, hace referencia al agua de cocción. Esta agua, si hacemos las cosas correctamente, se convertirá en un caldo increíblemente delicioso.

El chef comienza colocando en la olla los huesos de jamón y vaca, el morcillo y el tocino.

Una vez arranca el hervor, se tira esa agua, se lavan los ingredientes y se añade agua limpia para continuar la cocción. Este paso, explicó, es clave para conseguir un caldo limpio y brillante y evita que el caldo tenga esos matices rancios que a veces deja el hueso del jamón.

El chef también recomienda espumar con frecuencia durante la cocción para retirar la grasa y las impurezas que suben a la superficie.

En cuanto a los embutidos, sugiere cocer aparte el chorizo y la morcilla para desgrasarlos y evitar que el caldo quede pesado. Con esto, además, se evita que el caldo se tiña de rojo por el pimentón del chorizo.

Dani García termina su cocido dándole su toque personal y, antes de servir, saltea los garbanzos con la morcilla picada y una pizca de canela. También añade un toque de hierbabuena al caldo, un guiño a su origen andaluz que aporta frescor y equilibrio.

Finalmente, para el vuelco de las verduras, Dani García cuece aparte el repollo y las patatas y las aliña con una ajada hecha con aceite de oliva, ajo y pimentón.

Cocido madrileño de Dani García

El truco que debes conocer Si te has olvidado de poner a remojo los garbanzos, dice Dani García que se pueden echar en agua y meterlos 8 minutos a máxima potencia en el microondas.

Receta de cocido madrileño tradicional Para el cocido Garbanzos, 300 g

Morcillo de vaca, 750 g

Tocino ibérico, 150 g

Panceta ibérica, 150 g

Huesos de caña de vaca, 2 ud

Gallina, 250 g

Nabo, 1 ud

Puerros, 2 ud

Zanahorias, 3 ud

Apio, 1 rama

Cebolla, 1 ud

Hueso de rodilla, 1 ud

Huesos de jamón ibérico, 2 ud

Fideos finos, 300 g

Hierbabuena fresca, opcional

Canela en polvo, una pizca Para la bola Miga de pan, 50 g

Huevo, 1 ud

Tocino del cocido picado, 1 cucharada

Ajo, 1 diente

Perejil picado, 1 cucharada

Aceite de oliva para freír, cantidad necesaria Para completar Repollo, 1 kg

Patatas, 500 g

Pimentón, 1 cucharadita

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria

Sal, cantidad necesaria

Chorizo para cocido, 200 g

Morcilla de cebolla, 200 g

Ajo, 2 dientes Paso 1 Ponemos en una olla grande los huesos, el morcillo, el tocino y la panceta. Cubrimos con agua fría y llevamos a ebullición. Cuando hierva, retiramos el agua del primer hervor y lavamos los ingredientes para eliminar las impurezas. Paso 2 Volvemos a cubrir con agua limpia y cocemos durante una hora. Espumamos con frecuencia. Paso 3 Añadimos los garbanzos (preferiblemente en una malla), la gallina y las verduras. Continuamos la cocción a fuego lento durante dos horas más. Paso 4 En una cazuela aparte, cocemos el chorizo y la morcilla durante unos 20 minutos para desgrasarlos. Hervimos también el repollo y las patatas, que luego saltearemos con ajo, pimentón y un poco de aceite de oliva. Paso 5 Colamos el caldo y cocemos en él los fideos durante tres minutos. Añadimos un toque de hierbabuena al final de la cocción. Paso 6 Salteamos los garbanzos con la morcilla picada y una pizca de canela. Servimos el cocido en tres vuelcos, primero la sopa, después los garbanzos y verduras, y por último las carnes.

Aprovechar sobras del cocido

Dani García insiste en que del cocido se puede aprovechar todo, que no hay que tirar nada. Esto es algo que se ha hecho siempre en las casas en España, cuando las sobras del cocido acababan siendo la base de los menús de los días siguientes.

Con los restos, el chef sugiere hacer croquetas, empanadillas o un plato de garbanzos salteados con aceite y limón, que le recuerdan al hummus casero de su infancia.

Si sobran carnes, pueden utilizarse para preparar ropa vieja, mezclándolas con salsa de tomate y comino, o como relleno para unos pimientos asados.

El caldo, una vez colado, se puede conservar en la nevera durante varios días y es una base maravillosa para sopas, arroces o legumbres. Y, si sobra repollo, puede transformarse en un salteado con vinagre y pimentón, o se puede chafar con alguna patata para hacer un trinxat, un plato típico catalán.