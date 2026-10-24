Arantza, cocinera: "Las lentejas más auténticas no llevan jamón, sino 3 chorizos, 1 cebolla, 1/2 puerro y 300 g de costilla"

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Las recetas tradicionales están hoy al alcance de cualquiera, en libros físicos, en blogs, en vídeos, redes sociales… pero lo que evita que se pierdan no es que estén guardadas, sino que se sigan cocinando en casa.

Esa es la idea que defiende Arantza Calle Abad, la cocinera zamorana que comparte sus recetas en Instagram como @digesti_on, en un vídeo en el que prepara esta receta de lentejas con chorizo y costilla.

Y no se trata de que la cocina tradicional tenga que ser la única opción. Ella misma aclara que come pasta y cualquier plato que le pongan, porque esto no consiste en dejar de disfrutar de lo de fuera, sino en "no olvidarnos de lo que tenemos dentro".

Patatas chascadas y especias

Como buena receta popular que es, en las lentejas la autenticidad no está reñida con los gustos personales y, por eso, cada casa tiene sus pequeñas manías o preferencias.

Arantza opta por ponerle pimiento rojo al sofrito y usar pimentón y comino para darles sabor, pero ella misma reconoce que este último no le entusiasma a todo el mundo, así que, quien no lo disfrute, que no se lo ponga.

Lo que sí tendría que ser innegociable es el uso de las patatas chascadas. Chascar consiste en clavar la punta del cuchillo en la patata y girarlo para romper el trozo, en vez de cortarlo hasta el final.

El trozo queda así con una superficie irregular por la que se libera más almidón que en un corte limpio. Durante la cocción, ese almidón pasa al caldo y lo espesa.

Receta fácil de lentejas con costillas y chorizo Ingredientes Lentejas castellanas, 350 g

Costilla de cerdo troceada, 300 g

Chorizos, 3 ud

Patatas medianas, 3 ud

Zanahorias, 2 ud

Pimientos rojos pequeños, 2 ud

Ajo, 4 dientes

Cebolla, 1 ud

Puerro, ½ ud

Tomate maduro, 1 ud

Laurel, 2 hojas

Pimentón, 1 cucharadita

Comino molido (opcional), ¼ de cucharadita

Agua, 1,4 litros

Sal, al gusto

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas Paso 1 Calentamos el aceite en una cazuela a fuego medio y doramos la costilla junto con los dientes de ajo enteros y con piel durante 6 u 8 minutos, hasta que la carne esté dorada por fuera. Los retiramos y reservamos. Paso 2 En la misma cazuela, sofreímos la cebolla, el puerro y los pimientos picados muy finos durante unos 10 minutos, hasta que estén tiernos. Paso 3 Añadimos la zanahoria troceada y cocinamos 3 o 4 minutos más. Paso 4 Incorporamos el tomate rallado y cocinamos unos 8 minutos, hasta que pierda el agua y tengamos un sofrito concentrado. Paso 5 Añadimos el pimentón y el comino, si lo usamos, y removemos unos segundos. Paso 6 Devolvemos a la cazuela la costilla y los ajos. Añadimos los chorizos enteros, el laurel, las lentejas, el agua y la sal. Paso 7 Cuando rompa a hervir, añadimos las patatas peladas y chascadas. Paso 8 Tapamos, bajamos a fuego medio-bajo y cocinamos unos 50 minutos, hasta que las lentejas y las patatas estén tiernas y el caldo haya espesado. Paso 9 Probamos, rectificamos de sal si es necesario y dejamos reposar 5 minutos antes de servir.

Un alimento básico

Las lentejas, como el resto de las legumbres, ocupan un puesto de honor en la dieta mediterránea.

Según el Informe sobre Legumbres, Nutrición y Salud de la Fundación Española de la Nutrición, son una excelente fuente de proteínas vegetales (hasta un 23 %), fibra, hierro, magnesio, zinc y vitaminas del grupo B, especialmente tiamina y folatos.

Su consumo regular contribuye a mantener niveles adecuados de glucosa y colesterol, favorece la salud intestinal y, además, se trata de cultivos sostenibles, pues las legumbres enriquecen el suelo fijando nitrógeno y requieren poca agua para su cultivo.

En palabras del mencionado informe, "las legumbres no solo tienen un valor cultural y gastronómico, sino también un papel clave en la sostenibilidad alimentaria y en la prevención de enfermedades metabólicas".

De ahí que los expertos recomienden que las incluyamos en nuestra dieta al menos tres veces por semana.

Preguntas frecuentes

¿Hay que poner las lentejas en remojo? En general, basta con enjuagarlas bajo el grifo para retirar restos de polvo que puedan tener. De todas maneras, en el propio paquete suelen venir unas indicaciones sobre el tratamiento más adecuado que se les debe dar.

¿Se pueden preparar el día antes? Sí. Las lentejas son de esos platos que al día siguiente o a los dos días están más ricos. Al enfriarse, el almidón del caldo hace que el guiso espese todavía más, así que al recalentarlo se puede añadir un poco de agua o caldo.

¿Se pueden congelar? Las lentejas guisadas se congelan bien, pero la patata cambia de textura al descongelarse y queda granulosa. Yo lo que hago es apartar las patatas de las raciones que voy a congelar y quedan perfectas.

¿Se puede usar cazuela de barro en cualquier cocina? En gas y en vitrocerámica se puede usar directamente. En inducción es imprescindible usar un disco adaptador, porque el barro no es un material magnético.