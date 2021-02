Lasaña de verduras con berenjena, receta vegetariana fácil

Total: 1 h 35 min

Comensales: 4

Son muchas las recetas vegetarianas que día a día deslumbran y cambian de parecer a los paladares más reticentes. Muchas veces incluso es vegetariano algo que nunca habíamos creído que lo es.

Aptas para todo el mundo, muy sabrosas y, en ocasiones (no siempre), más ligeras; las recetas vegetarianas perfectas para cambiar el menú, probar formas distintas y alimentarnos de una manera saludable y equilibrada.

Y ojo, con esto no estoy hablando de utilizar productos dietéticos o de herbolario; muchas veces procesados y llenos de aditivos, sino que me refiero a unas recetas y comidas naturales sin conservantes y aprovechando las verduras más frescas de la temporada. Un ejemplo de esto a lo que me refiero, lejos de ser una receta moderna, es la lasaña de verduras a la que nos referimos hoy, usando mucha berenjena pero también el resto de las verduras que tenía a mano. Con ella se elabora una especie de pisto que puede llegar a parecerse a la caponata italiana, para que nos entendamos, pero con las modificaciones que la nevera y la alacena me regalaron ese día.

La verdad es que las lasañas son perfectas para incluir todo tipo de elaboraciones y en concreto esta es tan fácil como elaborar cualquiera de las otras farsas que hagamos en nuestra casa, pero sin carne. Es decir, como toda receta que se precie, arrancar con un buen sofrito que será a la vez base y relleno de esta maravillosa receta que no dejará indiferente a nadie, y en la que al final nos encontraremos el juego de los frutos secos que se incorporan en el último momento.

Además, se trata de una elaboración que puede dejarse preparada con antelación para hornear en el momento indicado y que se regenera realmente bien. Con una buena base de verduras, se puede añadir las especias que a cada uno más le guste. Así, el éxito entre los mayores y los pequeños de la casa está más que garantizado porque además todo se entremezcla con la bechamel característica de la lasaña.

Lasaña vegetariana de berenjenas

Receta de lasaña de verduras

Ingredientes Para el relleno de verduras Berenjenas, 2 ud

Dientes de ajo, 2 ud

Cebolla, 1 ud

Zanahoria, 2 ud

Nabo, 1 ud

Apio, 1/2 rama

Espárragos verdes, 8 ud

Tomate frito, 60 g

Hierbabuena seca, 1 cucharadita

Alcaparras, 15 g

Sal, c/s

Frutos secos mixtos, 30 g

Pimienta negra molida, 1/2 cucharadita Para la bechamel Harina, 30 g

Mantequilla, 50 g

Leche entera, 500 ml

Sal, c/s

Pimienta negra, 1/2 cucharadita Placas de lasaña, 8 ud

Paso 1

Pelar y cortar todas las verduras en cuadrados pequeños. Picar el ajo muy, muy pequeño. Separar las yemas de los tallos de los espárragos y laminarlos en trozos finos.

Paso 2

Añadir dos cucharadas de aceite en una cazuela y, cuando aún esté frío, agregar el ajo. Una vez dorado, añadir la cebolla y la zanahoria con una pizca de sal para que le ayude a pocharse. Dejar cocinar a fuego bajo durante 20 minutos hasta que se queden transparentes.

Paso 3

Cuando la cebolla esté bien pochada, incorporar la berenjena, el apio y el nabo. Dar un par de vueltas más y seguir pochando a fuego suave. Pasados 5 minutos, agregar los espárragos (sin las yemas), integrar todo bien, tapar y cocinar 30 minutos removiendo de vez en cuando y con cuidado de que no se queme.

Paso 4

Pasado el tiempo, añadir los frutos secos, las yemas de los espárragos y la cucharadita de hierbabuena. Mezclar bien e incorporar el tomate frito. Cocinar 5 minutos.

Paso 5

Hacer la bechamel. Agregar la mantequilla a una cazuela y, una vez fundida, echar la harina. Menear con unas varillas hasta que esté cocinada (esto es importante para que no sepa a crudo) y empezar a echar la leche poco a poco, muy caliente y sin parar de remover para que no salgan grumos. Una vez agotado el litro de leche, seguir removiendo hasta que espese. Entonces, ajustar de sal y pimienta.

Paso 6

Cocer las láminas de lasaña según el tiempo indicado en el paquete. Reservar sobreponiendo láminas de lasaña y papel de horno de forma tal que queden separadas para que no se peguen y se puedan romper.

Paso 7

Para el montaje de la lasaña se empieza a montar de la siguiente forma (de abajo arriba): bechamel - lámina de pasta - verduras - lámina de pasta - verduras - lámina de pasta - bechamel - queso rallado.

Paso 8

Cuando se vaya a consumir, hornear con calor arriba y abajo durante 200º durante 20 minutos. Si es necesario, ir volteando la lasaña hasta que esté gratinada en toda su superficie.