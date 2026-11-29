Juanjo López, chef desde hace más de 25 años: "Para que la mayonesa casera cuaje mejor y no se corte, añade gotas de agua"

Desde una ensaladilla rusa hasta unos espárragos blancos o una merluza al vapor, son muchos los platos de nuestro recetario que han hecho de la mayonesa uno de sus mejores compañeros de mesa.

Prepararla en casa tiene, además, la ventaja de poder ajustar su textura, el punto de acidez o la intensidad del aceite en función de aquello con lo que vayamos a servirla.

Pero, aunque su elaboración apenas requiere unos minutos y un puñado de ingredientes, para no fallar, se deben conocer algunos detalles sobre cómo se forma la emulsión que son claves a la hora de conseguir una buena textura.

Precisamente de eso habla Juanjo López, en uno de los vídeos publicados en su perfil de Instagram (@tasquita), donde comparte su técnica para preparar esta salsa.

Juanjo López Bedmar está al frente de La Tasquita de Enfrente, una casa de comidas de la calle Ballesta, a un paso de la Gran Vía madrileña, que abrió su padre, Serafín López, hace más de medio siglo.

Lleva más de 25 años al mando del restaurante, que ha convertido en una referencia de la cocina de producto y temporada en Madrid, con dos Soles Repsol y recomendado por la Guía Michelin. En 2019 abrió además La Cocina de Frente, junto al Retiro.

Unas gotas de agua

Entre los ingredientes que utiliza el cocinero hay uno que posiblemente llame la atención por lo poco habitual que resulta encontrarlo en las recetas de mayonesa casera: el agua.

Juanjo López recomienda añadir unas gotas al vaso de la batidora junto con los huevos y un poco de limón, antes de incorporar el resto de los ingredientes.

El objetivo, según explica el chef, es que la mayonesa cuaje mejor. Y, aunque pueda parecer contradictorio, no se trata de un truco de abuela, sino de algo que avalan los libros de ciencia.

La mayonesa es una emulsión de aceite en agua: millones de gotitas de aceite repartidas en una pequeña cantidad de líquido, que aportan el huevo, el limón o el vinagre. Las lecitinas y las proteínas de la yema rodean cada gota e impiden que vuelvan a juntarse.

El divulgador estadounidense Harold McGee explica en La cocina y los alimentos que lo que suele cortar la salsa no es el huevo, sino la falta de agua.

Si el aceite ocupa demasiado espacio, las gotas no caben y la emulsión se rompe. Por eso aconseja que los ingredientes acuosos (clara de huevo + agua + zumo de limón o vinagre) representen en torno a un tercio del volumen de aceite, y añadir algo de líquido extra si la salsa queda demasiado firme.

El aceite, poco a poco

Para preparar la mayonesa, Juanjo López introduce los huevos en el vaso de la batidora, añade un poco de limón, unas gotas de agua, sal y pimienta. A continuación, comienza a incorporar el aceite progresivamente mientras trabaja la mezcla con la batidora de mano.

La técnica del cocinero consiste en mover el brazo de la batidora de arriba abajo mientras va incorporando el aceite hasta obtener una salsa espesa y homogénea.

Aunque López no especifica las cantidades de los ingredientes, el tipo de aceite que se utilice también influirá en el resultado. Con uno de girasol se obtendrá una mayonesa de sabor más neutro, mientras que, con un aceite de oliva de sabor muy intenso como un picual, tendremos una mayonesa que conservará el picor característico de este aceite.

Muchos cocineros utilizan una mezcla de ambos aceites para preparar mayonesas con un sabor más equilibrado que sea óptimo para el plato que se va a acompañar con ella.

Una vez preparada, la mayonesa hay que mantenerla en la nevera hasta el momento de servir y, si se ha hecho con huevo crudo, consumirla en el día. Utilizar huevo pasteurizado, que cada vez es más fácil de encontrar en supermercados grandes, es una alternativa para reducir el riesgo de intoxicaciones como la salmonelosis.