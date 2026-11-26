Omar Díaz, chef: "Para unos calamares más sabrosos no uses harina de garbanzo, sino de trigo y arroz con especias"

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No hay duda de que la mayor parte de los calamares que se venden en España ya cocinados son calamares rebozados y por algo será. Un rebozado dorado y crujiente que envuelve un calamar tierno es una combinación difícil de mejorar.

Ahora bien, no todos los rebozados son iguales. Basta con cambiar la harina o el líquido de la masa para que el resultado sea distinto, y en eso ha trabajado Omar Díaz, cocinero del Bar Omar de Barcelona.

Su local abrió en 2016 en el barrio de Sant Gervasi-Galvany con una carta de tapas y platos de siempre, pero con un punto creativo muy personal. Para hacernos una idea, entre sus platos más comentados están unas patatas bravas con sabor a paella.

Pero volviendo a los calamares, en su perfil de Instagram, @gastron_omar, ha compartido su versión de los calamares a la romana, con mucho sabor y muy crujientes.

Rebozar con trigo y arroz

Omar mezcla harinas de trigo y arroz y añade cerveza fría poco a poco. No mide, ajusta la textura a ojo: "Vas viendo si le falta líquido o no". Después bate la masa con unas varillas e incorpora un huevo.

El cocinero no explica por qué combina las dos harinas, pero la ciencia sí las ha comparado. Un estudio de Sumiko Nakamura y Ken'ichi Ohtsubo (Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 2010) llegó a la conclusión de que, en una masa de tempura, la harina de arroz daba un rebozado más crujiente y absorbía menos aceite que la de trigo.

Otro de Frederick Shih y Kim Daigle (Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1999) coincidió en lo del aceite y observó que la harina de arroz espesa menos la masa.

Un rebozado con especias

"Y ahora el truquillo", anuncia Omar. El cocinero incorpora a la masa pimienta blanca, comino y lo que él llama "especias de estas indias" para referirse a la cúrcuma y al hinojo. La cúrcuma, además, le da un tono más dorado al rebozado.

Fríe en aceite de girasol, "que aguanta temperaturas altas", y recomienda usar siempre calamar fresco y de temporada.

El truco que viene de Japón

"Os voy a enseñar un truco, como hacen en Japón", dice con los calamares ya en el aceite. Con la mano o con las propias varillas de remover, deja caer hilos de masa sobre las anillas para que quede "una tempura crujientita, porque se engancha al calamar".

En Japón esta técnica se llama hanaage (de hana, flor, y age, fritura), porque la masa se abre en el aceite como una flor. Se usa sobre todo en la tempura de gambas. Esos salientes son, para Omar, "lo más bueno de todo".

Del Portugal del XVI a Japón

La teoría más aceptada sitúa el origen de la tempura en los peixinhos da horta , unas judías verdes rebozadas en harina de trigo y fritas que los portugueses comían en los días en los que, por cuestiones religiosas, estaba prohibida la carne.

Marineros y misioneros portugueses llevaron esa fritura a Japón en el siglo XVI, y fue en Nagasaki donde se adoptó la masa de harina y huevo.

Con el tiempo, la cocina japonesa aligeró el rebozado hasta la capa fina y casi transparente que conocemos hoy.

Receta de calamares crujientes sabrosos Ingredientes Calamares frescos limpios, 500 g

Harina de trigo, 100 g

Harina de arroz, 50 g

Cerveza muy fría, 200 ml (aproximadamente)

Huevo, 1 ud

Pimienta blanca molida, ½ cucharadita

Comino molido, ¼ cucharadita

Cúrcuma molida, ½ cucharadita

Hinojo molido, ¼ cucharadita

Sal, 1 cucharadita

Aceite de girasol para freír, cantidad suficiente

Limón, 1 ud

Salsa de soja, para mojar Paso 1 Mezclamos en un bol la harina de trigo y la harina de arroz. Paso 2 Añadimos la cerveza poco a poco mientras batimos con unas varillas, hasta obtener una masa fluida y sin grumos. Paso 3 Incorporamos el huevo y batimos de nuevo para integrarlo. Paso 4 Añadimos la pimienta blanca, el comino, la cúrcuma y el hinojo, y mezclamos todo bien. Paso 5 Cortamos los calamares en anillas de 1 cm, las secamos con papel de cocina y las metemos en la masa. Paso 6 Añadimos la sal, removemos y dejamos reposar 5 minutos. Paso 7 Mientras reposan los calamares, calentamos el aceite en un cazo hondo hasta que alcance los 180 °C. Paso 8 Freímos las anillas en tandas pequeñas y, mientras se fríen, dejamos caer sobre ellas unos hilos de masa con los dedos o con una cuchara. Paso 9 Cuando estén doradas, al cabo de 1 o 2 minutos, las retiramos a un colador grande para que escurran el exceso de aceite. Paso 10 Servimos inmediatamente con el limón cortado en cuñas y un cuenco de salsa de soja.

Salsas para mojar calamares

"A vosotros os gustará la mayonesa esa, el kimchi... Pero esto es lo mejor para comerse un calamar", dice Omar de su soja con limón. Para quien prefiera mojar en otra cosa, estas salsas se pueden hacer también en un momento.

El alioli tradicional solo lleva ajo, sal y aceite. Machacamos dos dientes de ajo con una pizca de sal hasta hacer una pasta y añadimos aceite de oliva en un hilo fino, sin dejar de remover en el mismo sentido, hasta que emulsione.

Para una mayonesa de kimchi, picamos muy fino dos cucharadas de kimchi y las mezclamos con cuatro cucharadas de mayonesa y una cucharadita del jugo del propio kimchi. Pica y tiene un punto ácido que le va fenomenal a cualquier fritura.

La salsa tártara es una mayonesa con pepinillos y alcaparras picados, un poco de cebolleta, perejil y una cucharadita de mostaza.

Una salsa ponzu casera es la versión japonesa de la propuesta de Omar. Se hace mezclando cuatro cucharadas de soja con dos de zumo de limón o naranja, una de vinagre de arroz y una de mirin. Aguanta varios días en la nevera.

Y para seguir con el toque indio de las especias del rebozado, una salsa de yogur con lima hecha con un yogur griego, pepino rallado bien escurrido, una pizca de comino, la ralladura y el zumo de media lima y un poco de sal.