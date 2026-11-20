Jordi Cruz, chef: "Para la mejor hamburguesa casera, pide al carnicero una mezcla de 70 % de aguja y 30 % de falda"

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Una hamburguesa no es una albóndiga aplastada. Es algo mucho más sencillo: carne picada, sal y una sartén caliente.

Y aun así, es fácil que salga seca, apelmazada o con el centro crudo.

Para Jordi Cruz, el éxito de una buena hamburguesa empieza a fraguarse en cómo pides la carne en la carnicería.

El chef, al frente de ABaC en Barcelona, con tres estrellas Michelin, y jurado de MasterChef, lo explica en un vídeo de su perfil de Instagram, @jordicruzoficial.

La grasa, indispensable

En lo primero que se fija Jordi Cruz es en la grasa. La carne, explica, debe tener entre un 18 y un 22 % de grasa intramuscular, la que está "mezcladita con las fibras", para entendernos.

Esa grasa es la que hace que la hamburguesa quede jugosa, y no el aceite que podamos echar en la sartén para cocinarla.

Mezclar dos piezas de carne

Para conseguir esa proporción de grasa, el chef opta por elegir una carne "baratita", buena y sabrosa, y la consigue mezclando dos piezas: un 70 % de aguja o culata de ternera y un 30 % de falda o vacío.

La primera, explica, le da sabor y una buena proporción de grasa, y la segunda "acaba de afinar" esa proporción.

El solomillo lo descarta. Tiene "muy buena grasa infiltrada", reconoce, pero es un músculo que "se trabaja muy poquito" y es demasiado caro para picarlo. "No vale", insiste.

Los mejores cortes

La aguja se encuentra en el cuarto delantero de la res, entre el lomo alto y el pescuezo. Es una carne tierna y sabrosa, con bastante grasa infiltrada, que se suele destinar a guisos y estofados.

La culata, o culata de contra, procede de la pierna trasera. Es una pieza ovalada, parecida a la babilla, pero más pequeña, jugosa y con bastantes nervios, por lo que también se usa mucho para guisar.

La falda se corta de la parte baja del animal, en la zona del abdomen. Es una carne fibrosa y gelatinosa, de tercera categoría, que tradicionalmente se ha destinado a cocidos, rellenos y carne picada.

El vacío forma parte de la falda, es la zona del flanco, entre las costillas y la cadera, donde ya no hay hueso. En España apenas se usa para algo más que no sea guisar, pero en Argentina es uno de los cortes clásicos de la parrilla.

Sin apretar la carne

Al dar forma a las hamburguesas, la regla de Jordi Cruz es no presionar la carne. Si se aprieta demasiado, advierte, la hamburguesa queda hecha un mazacote y no resulta tan jugosa.

Por eso rechaza las que se venden "superapretadas" y, sobre todo, las envasadas al vacío: "Eso ya es horroroso", lamenta.

El peso que recomienda también tiene su razón de ser. Con 120 -125 g, la hamburguesa tiene el grosor justo para dorarse por los dos lados y que el interior se cocine hasta los 70 ºC, algo que el chef considera "muy importante".

La sal, un poco antes

Cruz sala cada hamburguesa con un gramo de sal, poco antes de cocinarla. Según explica, en ese tiempo la sal sazona la pieza y "cura" la superficie deshidratándola levemente, de modo que se forma una película que impide que la humedad se escape en la sartén.

El resultado, asegura, es "una hamburguesa jugosa y en su punto de sal".

Receta fácil de hamburguesas caseras Ingredientes Aguja de ternera, 350 g

Falda de ternera, 150 g

Sal, 1 cucharadita rasa Paso 1 Pedimos en la carnicería que nos piquen juntas la aguja y la falda. Paso 2 Dividimos la carne en 4 partes iguales. Paso 3 Damos forma a cada hamburguesa con un aro de emplatar o con las manos, sin apretar la carne. Paso 4 Salamos las hamburguesas por las dos caras poco antes de cocinarlas. Paso 5 Calentamos una sartén a fuego medio-alto y doramos las hamburguesas por los dos lados, hasta que estén hechas por dentro.

Preguntas frecuentes

¿Se pueden hacer con una sola pieza? Sí. Jordi Cruz recomienda el filete de pobre como una carne con infiltración de grasa suficiente como para que las hamburguesas salgan jugosas. En muchas carnicerías, ese nombre se da a los filetes de aguja.

¿Y si compro la carne picada envasada? En la etiqueta de la carne picada debe figurar su porcentaje de grasa y es cuestión de fijarse en que esté dentro del rango que recomienda el chef.

¿Se pueden comer poco hechas? No es recomendable. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) señala que las hamburguesas y otros alimentos elaborados con carne picada deben cocinarse completamente, porque un cocinado homogéneo a 70 ºC o más durante al menos 2 minutos destruye la bacteria E. coli.

Si se pica la carne en casa, la Comunidad de Madrid adopta el consejo que da Harold McGee en La cocina y los alimentos de saltear la pieza antes de picarla para eliminar la contaminación de la superficie.