España da una lección: para espesar la salsa del pescado del "Mejor Restaurante del Mundo" no se usa nata, sino un colador

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El pasado 4 de noviembre, en una gala celebrada en el Teatro Municipal de Lima (Perú), The 50 Best Restaurants, la lista anteriormente conocida como The World's 50 Best Restaurants, proclamó al Asador Etxebarri mejor restaurante del mundo de 2026.

La casa vizcaína toma el relevo del peruano Maido, ganador en 2025, y se lleva también el título de mejor restaurante de Europa.

El número uno llega tras casi dos décadas en la lista. Etxebarri debutó en el puesto 44 en 2008 y se había quedado a las puertas en 2024 y 2025, cuando ocupó el segundo puesto.

Un asador de pueblo

Al frente está Bittor Arginzoniz, que abrió el restaurante en 1990 en un caserío del siglo XVIII de su pueblo, Axpe (Atxondo, Bizkaia), a los pies del monte Anboto, según la Guía Michelin.

Su seña de identidad es el fuego y con él ha conseguido llegar a lo más alto de la gastronomía mundial. Trabaja con leña en vez de carbón y sobre parrillas diseñadas por él mismo, cuya altura puede variar para controlar el punto de cada producto.

Por esas brasas pasa todo el menú degustación, que es único y ronda los catorce pases: pescados como el besugo, mariscos como las gambas rojas, verduras, la chuleta de vaca y hasta el helado de leche que cierra la comida.

Un colador para ligar la salsa

El vídeo que ha compartido en Instagram la cuenta The Hungry Tourist recoge uno de los platos más conocidos de la casa: el besugo a la brasa con pilpil. En él, un cocinero del equipo, Héctor Gran, prepara la salsa junto a la parrilla.

El proceso no es complicado. El besugo, una vez cocinado en la brasa, se abre, se le retira la espina central y se riega con el aceite templado con láminas de ajos fritos.

El aceite que ha bañado el pescado junto con sus jugos se recoge en otra bandeja y el cocinero los mezcla con un colador, con movimientos rápidos y enérgicos, hasta que se emulsiona el pilpil y se convierte en una crema untuosa que vuelve a servir sobre el besugo.

Según The Hungry Tourist, en boca, "la salsa resulta tan cremosa que parece complicadísima, pero todo depende de la técnica y del dominio del fuego". Lo define como "pura magia en el plato".

Sin nata ni harina: gelatina

El pilpil es una salsa emulsionada en la que el aceite se reparte en gotas diminutas dentro de los jugos ricos en gelatina del pescado, en vez de flotar sobre ellos.

La gelatina, que procede del colágeno de la piel y las espinas, es una proteína con capacidad emulsionante, capaz de montar el aceite como si fuera una mayonesa.

La forma tradicional de conseguir esta salsa consiste en mover la cazuela con un vaivén constante durante el tiempo necesario, una técnica que requiere paciencia y que resulta agotadora.

Por eso, muchos cocineros profesionales, hasta en el mejor restaurante del mundo, recurren al truco del colador para ligar el pilpil. Un método que permite conseguir buenos resultados incluso a quienes no tienen experiencia en la cocina.

Cómo hacer un pilpil en casa

Pocas cocinas domésticas tienen una parrilla a mano para cocinar el pescado a la brasa, así que la receta que proponemos cambia la parrilla por el horno.

Y no es exclusiva del besugo, pues se puede hacer también con un rodaballo, una lubina o una dorada, pescados fáciles de encontrar en cualquier pescadería.

Si son piezas de ración, de entre 400 y 500 gramos, basta con calcular una por persona y reducir el tiempo de horneado a unos 15 minutos.