Un experto en arroces: "Para que la paella salga perfecta, enfría la base a los 15 minutos de cocción y añade un hilo de aceite"

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La paella es una de esas recetas a las que mucha gente le teme, pero a la hora de la verdad es una de las recetas más metódicas que existen, porque el procedimiento apenas cambia de una versión a otra.

Sofrito, líquido, arroz, en ese orden, y tiempo y fuego. Una vez que se aprende la técnica y se entiende por qué pasan las cosas, cualquier receta de paella nos va a salir bien.

Y si vamos a aprender la técnica, vamos a hacerlo con los mejores. Esa es la idea que llevó al chef Javier Brichetto a invitar al maestro arrocero Edu Torres a que cocinase un arroz en su restaurante Piantao.

"Yo pensaba que sabía hacer paella, pero cuando te juntas con un verdadero maestro te das cuenta de que la técnica detrás de un gran grano no tiene secretos si se respeta el método y el producto", confiesa el cocinero.

El arroz de un maestro

Edu Torres dirige Molino Roca, un molino arrocero fundado por su familia hace cinco generaciones. De niño ayudaba a su tía a vender arroz en la tienda del molino que estaba en el barrio valenciano de Guillén de Castro y acompañaba a su padre a ofrecer arroz bomba a los restaurantes.

Hoy vende el arroz de su molino de Segorbe a unos 54.000 clientes y es conocido por sus excepcionales arroces de autor, aunque su trabajo no termina en la venta.

Edu recorre más de 100.000 kilómetros al año visitando a sus clientes para enseñarles personalmente a cocinar el arroz que les vende. Ha cocinado con chefs como José Andrés o Dabiz Muñoz, y suministra a establecimientos como el Ritz-Carlton de Riad o el grupo Meliá.

En esta ocasión, se pone a los mandos de los fuegos del restaurante de Javier Brichetto, un cocinero bonaerense afincado en España desde hace más de quince años. Al frente desde 2020 de Piantao, una parrilla argentina con dos locales en Madrid, en Legazpi y en Chamberí, su objetivo es "dignificar la carne, las parrillas y los asadores".

El truco para la mejor paella

Volviendo a las paellas, si hay algo que distingue a las mejores es el socarrat, esa capa de arroz tostado del fondo de la paella. Se forma por la reacción de Maillard entre los almidones y azúcares del arroz y las proteínas del sofrito, una reacción que empieza a producirse a partir de los 130 ºC.

Para alcanzar esta temperatura tiene que haberse evaporado toda el agua. Mientras queda caldo, la temperatura no puede subir de 100 ºC y el arroz solo puede cocerse en vez de tostarse.

El problema es que el metal de la paella, en contacto directo con el fuego, sí está a una temperatura muy alta, por eso, muchas veces cuando se evapora el agua, el arroz del fondo directamente se quema.

Y aquí es donde está el truco, Edu Torres, en cuanto el arroz se queda sin caldo, enfría el fondo de la paella con agua helada antes de volver a ponerla al fuego para formar el socarrat.

La segunda parte del truco consiste en añadir un hilo de aceite cuando el caldo se ha consumido, pues la grasa ayuda a que el arroz del fondo supere los 100 ºC en contacto directo con el metal. Es lo que hace que el grano deje de cocerse y empiece a "freírse" y adquirir esa textura crujiente tan ansiada.

La receta de paella de un experto en arroces Ingredientes Arroz, 200 g

Caldo, 1,5 l

Grasa de chuleta en dados, 60 g

Tomate rallado, 120 g

Pimentón ahumado, 1 g

Azafrán, 1 g

Amontillado, 1 chorrito, opcional

Chuleta de vaca de lomo bajo, 1 ud

Aceite de oliva virgen extra, al gusto

Romero, 1 rama

Sal, al gusto Paso 1 Salamos la chuleta y la dejamos reposar 15 minutos antes de llevarla a la parrilla. Paso 2 Doramos en aceite de oliva los 60 gramos de grasa de chuleta en dados, hasta que queden bien crujientes. Retiramos y reservamos. Paso 3 En ese mismo fondo cocinamos el tomate rallado hasta que reduzca a la mitad. Paso 4 Añadimos el pimentón ahumado y lo cocinamos 30 segundos. Paso 5 Infusionamos el azafrán en un poco de agua caliente y lo incorporamos al sofrito, junto con el amontillado si lo usamos. Paso 6 Vertemos el caldo y ponemos el fuego al máximo. Paso 7 Añadimos el arroz en forma de lluvia y lo repartimos por toda la paella. Desde que rompe a hervir, contamos 15 minutos. Paso 8 Mientras tanto, asamos la chuleta a fuego medio, 5 minutos por cada lado. Paso 9 Pasados los 15 minutos, apoyamos la paella sobre un recipiente con agua fría durante 30 segundos. Paso 10 La devolvemos al fuego, añadimos un hilo de aceite de oliva en espiral y cocinamos 2 minutos más. Paso 11 Repartimos por encima los torreznos de grasa reservados y la chuleta trinchada, y terminamos con la rama de romero que habremos prendido con un mechero durante unos segundos para que desprenda sus aromas.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el amontillado y con qué se puede sustituir? El amontillado es un vino seco andaluz, típico de Jerez y de Montilla-Moriles. Suele tener un color ámbar y un aroma que recuerda a la avellana y a la madera.

Se distingue porque su crianza se hace en dos etapas. Primero, una crianza biológica en la que se envejece como un fino, bajo el velo de flor, una capa de levaduras que se forma en la superficie del vino. Cuando esa capa desaparece, empieza la crianza oxidativa en la que el vino sigue envejeciendo en contacto con el oxígeno.

En esa fase final adquiere un color más oscuro y esos aromas de frutos secos que lo caracterizan.

¿Por qué lleva tanto caldo? Para conseguir un arroz de capa fina hay que usar una paella muy amplia; además, se cocina a fuego vivo, por lo que se evapora mucho líquido en los 15 minutos de cocción.

Si cocinamos el arroz en una cazuela más honda y estrecha, con una capa más gruesa de arroz, se evapora bastante menos líquido y la proporción entre caldo y arroz puede ser menor.

¿Vale cualquier cosa para enfriar la base? Lo ideal es una bandeja con un par de centímetros de agua muy fría o incluso hielo. A algunos cocineros los hemos visto enfriar la base de la paella en una piscina, pero no parece que sea lo más práctico para cualquier cocina.

Si no es posible mojarla, se puede apartar del fuego y apoyarla sobre una rejilla alejada lejos de los fogones durante un par de minutos para que pierda un poco de calor al menos.