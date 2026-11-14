Los chefs coinciden: "Para que las croquetas no se rompan ni queden aceitosas, el aceite no debe estar frío, sino a 180 °C"

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Pocas cosas hay más ricas que una croqueta bien hecha, pero pocas cosas hay más desagradables que una croqueta que, al morderla, parece que estás bebiendo aceite. Eso sin contar la rabia que da que se rompan en la sartén cuando las estamos friendo.

Pero, por fortuna, nada de eso es cuestión de mala suerte. Las croquetas se rompen por errores muy concretos que se pueden identificar y corregir. Y no es difícil hacerlo.

Y en eso coinciden todos los cocineros, desde la abuela Alfonsa hasta Pepe Solla, pasando por Karlos Arguiñano o el cocinero Eric Lahuerta. La clave está en unos sencillos pasos previos y en freír con la cantidad y la temperatura de aceite adecuadas.

Una buena masa

No tiene sentido hablar del rebozado o la fritura sin hablar antes de la bechamel, porque si la masa no es correcta, no hay rebozado ni fritura que la salve.

Si está muy líquida, es muy difícil manipular las croquetas, al rebozado le cuesta más fijarse y la bechamel acaba escapando por esos puntos débiles.

Por eso, muchos cocineros optan por calcular la cantidad de leche sobre la marcha, incorporándola poco a poco, sin dejar de remover, hasta lograr una textura que se despegue de las paredes de la cazuela. La razón es sencilla: no todas las harinas absorben exactamente la misma cantidad.

Una vez lista, la masa debe enfriarse completamente en la nevera, cubierta con el papel film tocando la superficie para evitar que se forme costra. Solo cuando está fría y haya cogido consistencia podremos continuar con el proceso.

Bolear bien

Es el paso más trabajoso que nos toca llevar a cabo cuando hacemos croquetas en casa que, muchas veces, por hacerlo rápido, no le damos la importancia que merece. Pero el boleado es clave para que no se rompan en la sartén.

Si no se trabaja la masa de manera correcta, pueden quedar huecos o burbujas de aire en el interior. Al freír, ese aire se expande y genera una presión interna que, si el rebozado no es capaz de resistirla, acabará reventando la croqueta.

Si prefieres un método más rápido y limpio, una alternativa muy práctica es usar una manga pastelera o una bolsa de plástico resistente. Introduces la masa una vez templada, la masajeas para eliminar el aire y la dejas en la nevera.

Cuando esté fría, cortas una esquina y vas apretando y cortando con unas tijeras de cocina. De este modo salen todas del mismo tamaño y sin mancharse las manos.

Un buen rebozado

Si el rebozado no cubre completamente la croqueta o hay zonas en las que es más fino, la masa encontrará por dónde escapar durante la fritura.

En cuanto al pan rallado, aunque va mucho en gustos, cuanto más grueso, mejor. Un pan rallado fino se empapa más rápido y ofrece menos protección. Con uno de grano más grueso o con panko, una o dos capas bien aplicadas son suficientes para contener la bechamel.

Sobre si usar harina-huevo-pan rallado o solo huevo-pan rallado, no hay consenso. La harina ayuda a que el huevo no resbale, pero no deja de ser harina cruda. Algunos cocineros como Marcos Morán sostienen que si trabajamos la harina de la bechamel para que no tenga sabor a harina cruda, tiene poco sentido usarla en el rebozado.

Una vez rebozadas, no se deben freír inmediatamente. Lo ideal es dejarlas al menos 30 minutos en la nevera, sin tapar, para que el aire frío seque ligeramente el rebozado. Esto hará que quede más crujiente y resista mejor en contacto con el aceite.

Fritura a 180 ºC

Y llegamos al punto crítico, porque después de haber hecho bien todo lo anterior, aún se puede arruinar todo durante la fritura. Y aquí hay dos mandamientos que son innegociables.

El primero es la cantidad de aceite. Las croquetas deben freírse completamente sumergidas. Pepe Solla, chef con estrella Michelin al frente de Casa Solla en Poio (Pontevedra), explica que, si la cantidad de aceite no es suficiente, nos veremos obligados a darles vueltas en la sartén y acaban quemadas por un lado y medio crudas por el otro.

Además, al manipularlas, es más fácil que se rompa el rebozado y empiece a salirse la bechamel. El chef gallego recuerda que el aceite, si no se quema, se puede filtrar y reutilizar, así que no hay excusa para escatimar.

El segundo es la temperatura. Si el aceite está por debajo de los 180 ºC, la masa absorbe grasa y la cobertura se ablanda en lugar de volverse crujiente.

Si está demasiado caliente, la croqueta se cocina muy rápido por fuera y queda fría por dentro y, además, las burbujas de aire se expanden y revientan el rebozado. Una buena idea es usar un termómetro de cocina, aunque sea de los más económicos, para no ir a ojo.

También es fundamental freír en tandas pequeñas, como mucho cuatro o cinco unidades a la vez. Si echamos muchas de golpe, la temperatura del aceite descenderá bruscamente y el resultado puede que no sea el que buscamos.