Los chefs coinciden: "Para que las almejas queden perfectas, no se pueden cocer durante más de 15 segundos"

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A falta de poco más de un mes para Navidad, se empieza a disparar el interés por productos como las almejas, uno de los tesoros más apreciados de la gastronomía costera en España.

Un ingrediente noble que está muy presente en celebraciones de todo tipo gracias a su versatilidad a la hora de cocinarlas.

Pueden disfrutarse crudas, simplemente abiertas con unas gotas de limón, aunque no es lo habitual, o convertirse en las protagonistas de platos como las almejas a la marinera, en el que los jugos de las almejas sirven para ligar una salsa exquisita.

El tiempo es el secreto

Más allá del abanico de recetas en el que las almejas son bienvenidas, la clave para disfrutarlas es controlar de manera rigurosa el tiempo de cocción.

Chefs de la talla de José Andrés o Ferran Adrià coinciden en que el tiempo no debe superar los 15 segundos, incluso menos si son ejemplares pequeños.

El chef José Andrés explicaba en su programa Vamos a cocinar que las almejas deben colocarse directamente en agua hirviendo -o en la salsa en la que se vayan a cocinar- y permanecer en ella entre 10 y 15 segundos, dependiendo de su tamaño; si son más pequeñas, 5 segundos pueden ser suficientes.

Fabes con almejas de José Andrés

Y ni siquiera es necesario mirar el reloj, en cuanto empiezan a abrirse es el momento exacto para apartarlas del fuego. Si se dejan más tiempo para esperar a que se abran del todo, pueden arruinarse.

Por otra parte, en un vídeo compartido recientemente en Instagram por el científico marino Arnau Subías (@gastro.bio), el chef Ferran Adrià reflexiona sobre cómo se cocinan los moluscos bivalvos señalando un error que se comete casi siempre: un bivalvo opaco es un bivalvo pasado, porque "se ha ido el agua".

El cocinero catalán coincide con José Andrés en que las almejas no se deben cocinar más de 15 segundos para que estén jugosas y conserven todo su sabor.

Aprovechar los jugos

Otro de los trucos que da el chef José Andrés es que el agua utilizada en la cocción no debe desecharse, ya que es perfecta para dar un toque especial a cualquier receta que se elabore con este bivalvo.

Recomienda colarlo con papel de cocina para eliminar hasta las impurezas más finas y obtener así un jugo limpio que aporte sabor al plato.

Una receta rápida con almejas

La mejor forma de poner en práctica los consejos de los chefs es con una buena receta y, ahora que muchos ya están empezando a planificar los menús de las fiestas, unas almejas a la marinera son una opción de entrante perfecto.

Una receta de esas de chuparse los dedos, que se prepara en apenas 20 minutos sin ingredientes raros y en la que los únicos requisitos, aparte de controlar el tiempo de cocción, son elegir unas buenas almejas y un vino que, sin ser el más caro de la tienda, tenga la calidad suficiente como para que resulte agradable beberlo.

Receta de almejas a la marinera Ingredientes Almejas frescas, 1 kg

Cebolla, 150 g

Ajo, 2 dientes

Vino blanco, 150 ml

Harina de trigo, 10 g

Caldo de pescado, 200 ml

Aceite de oliva virgen extra, 30 ml

Pimentón dulce, 5 g

Perejil fresco picado, 10 g

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto Paso 1 Limpiamos bien las almejas. Para ello, las sumergimos en agua con sal y las dejamos en la nevera durante al menos una hora para que suelten la arena. Luego, las enjuagamos con agua fría y las reservamos. Paso 2 Pelamos y picamos finamente la cebolla y los dientes de ajo. Paso 3 En una sartén amplia calentamos el aceite de oliva y sofreímos la cebolla a fuego medio hasta que esté transparente. Añadimos el ajo picado y cocinamos durante un par de minutos más, pues no queremos que se dore demasiado. Paso 4 Incorporamos la harina, removemos bien para que se integre con el sofrito y la cocinamos durante un minuto para eliminar su sabor crudo. Paso 5 Agregamos el vino blanco, subimos el fuego y dejamos que se evapore el alcohol durante unos minutos. A continuación, añadimos el caldo de pescado caliente, el pimentón, sal y pimienta al gusto. Paso 6 Cocinamos a fuego medio durante unos 5 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que la salsa espese ligeramente. Paso 7 Añadimos las almejas a la sartén, tapamos y cocinamos a fuego medio-alto hasta que se abran. Desechamos las que no se abran. Paso 8 Espolvoreamos el perejil fresco picado sobre las almejas, removemos con cuidado y servimos inmediatamente, preferiblemente acompañadas de pan para mojar en la salsa.

Receta proteica en 30 minutos

Las almejas son, mayoritariamente, un alimento proteico que aporta unos 12 gramos de proteínas de alto valor biológico por cada 100 gramos de porción comestible.

Destacan por su riqueza en hierro hemo, que nuestro organismo absorbe más fácilmente que el que procede de los vegetales, y en vitamina B12; ambos son nutrientes esenciales para la formación de glóbulos rojos y el buen funcionamiento del sistema nervioso.

También contienen yodo y zinc, importantes para el metabolismo y la función inmunitaria. Su contenido en grasa es bajo, lo que las convierte en una fuente de proteína magra ideal para complementar, por ejemplo, platos de legumbres.

Finalmente, las hortalizas y el aceite de oliva virgen extra del sofrito aportan vitaminas, minerales, compuestos antioxidantes y grasas cardiosaludables que completan el perfil nutricional del plato.