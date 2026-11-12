Sergio, chef, sobre los huevos fritos favoritos de Joaquín Sabina: "La patata no se fríe, se confita para empapar el huevo”

Joaquín Sabina ha cantado al amor, al desamor, a Madrid y a la noche. Pero cuando le preguntan por su comida favorita, la respuesta no puede ser algo más sencillo: "Huevos revueltos caseros marca Lucio y un buen Rioja acompañando".

Lo confesó en una entrevista para Nuevo Estilo y la frase se nos quedó grabada como uno de esos versos suyos que, cuando se escuchan ya no se olvidan nunca.

Detrás de esa declaración hay un plato, una técnica y un restaurante que llevan 52 años siendo parte del corazón gastronómico de Madrid: Casa Lucio.

Parece fácil, pero tiene truco

Sergio, el cocinero de Casa Lucio, conoce mejor que nadie el secreto de esos huevos fritos, rotos sobre una montaña de patatas, que han enamorado a medio mundo.

Así lo explicaba en el episodio que el restaurante protagonizó en Los Sabores de la Memoria, la docuserie producida por El Rugido Producciones que se puede ver en Telemadrid y en Prime Video.

"Parece un plato sencillo, pero tiene su rollo", admite el cocinero, desmontando con una sola frase esa falsa creencia de que freír un huevo no tiene ciencia.

En el caso de Lucio, el proceso empieza mucho antes de que el huevo caiga en la sartén. Las patatas, que son gallegas, llegan cada día al restaurante. Se pelan, se lavan y se cortan al momento.

Y aquí está el primero de sus trucos: las patatas no se fríen, se confitan en el aceite a baja temperatura, lentamente, para que queden con esa textura que las hace capaces de empapar la yema del huevo cuando se rompe sobre ellas.

Los huevos vienen de gallinas criadas en el suelo en la provincia de Ávila, sin jaulas. "La calidad siempre es un poquito superior", explica Sergio.

Se echan cuatro o cinco en la sartén, según el tamaño, con un poco de sal, y tampoco se fríen en el sentido estricto, porque se busca que queden jugosos. Después se vuelcan con cuidado sobre las patatas recién hechas. Y eso son los huevos de Lucio.

Una receta que, como apunta el artista Cristóbal Toral, habitual del restaurante, va mucho más allá de su aparente humildad: "Conseguir de algo tan sencillo como los huevos y las patatas hacer algo que se conoce en el mundo entero es, en el fondo, una obra de arte que ha creado Lucio".

Una receta que nadie quería

La historia de los huevos de Casa Lucio tiene su propia épica. Cuando Lucio Blázquez diseñó la carta en 1974, nadie apostaba por ellos.

El argumento era así imposible de rebatir. Si eso era lo que la gente comía en casa, ¿para qué ponerlo en la carta de un restaurante?

Ana Escobar, de la agencia Acción y Comunicación y conocedora de primera mano de la historia del local, recuerda que el propio Lucio le contó cómo zanjó el debate: "A mí me encantaba esa receta y dije, esta receta se pone, punto".

Más de medio siglo después, ese plato que nadie quería en la carta es el más famoso del restaurante y uno de los más reconocidos de la gastronomía española. Y también el favorito de uno de los cantautores más grandes de la historia del país.

Madrid en un plato

Que Sabina haya elegido los huevos de Lucio como su comida favorita no es una casualidad. El de Úbeda lleva décadas vinculado a Madrid y Casa Lucio siempre ha tenido fama de ser punto de encuentro de lo más granado del mundo de la farándula.

Está en la Cava Baja, en el barrio de La Latina, en el mismo local donde Lucio Blázquez empezó a trabajar con apenas 11 o 12 años, primero como empleado del Mesón del Segoviano y luego, cuando su dueña Doña Petra se retiró, como propietario.

Desde que abrió el 4 de noviembre de 1974, por sus mesas han pasado el rey emérito, Julio Iglesias, Bill Clinton, Severo Ochoa, Los del Río y el mismísimo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que no duda en reconocer a Lucio como "el que más ha hecho por Madrid, con diferencia".

También Sabina, que encontró en este rincón de la Cava Baja algo que les falta a muchos restaurantes: una cocina que sabe hacer de lo cotidiano algo irrenunciable.

Sergio, el cocinero, lo explica mejor que nadie: "Es un plato típico de aquí, de Casa Lucio, que es una leyenda viva ya de la gastronomía, tanto de Madrid como de España".