María del Mar, carnicera: "Para que los filetes salgan más baratos, no compres en bandeja; mejor pide que te los corten"

Muchas veces, con el fin de ahorrar tiempo o, simplemente, por desconocimiento, compramos los filetes de lomo ya cortados en una bandeja sin darnos cuenta de que, con ese gesto, estamos perdiendo dinero.

Pero según explica María del Mar, coordinadora de carnicería del supermercado Borosa Market, con establecimientos en Huércal y Roquetas, en un vídeo subido a TikTok, esta no es la mejor manera de comprar esta pieza del cerdo.

El truco para que salga mejor de precio está en no pedir directamente filetes de cinta de lomo, sino comprar un trozo del chuletero completo.

Mejor comprar un trozo

Según detalla la carnicera, es más rentable acercarse al mostrador y pedir al carnicero un trozo del chuletero. También podremos pedirle que lo prepare a nuestro gusto, separando los filetes, la costilla y los huesos de espinazo.

De este modo, el carnicero nos deshuesará el lomo, dejando un poco de carne en la zona del espinazo para aprovecharlo más adelante.

Así se obtiene la cinta de lomo limpia, lista para filetes o tacos, según el uso que le vayamos a dar. Por ejemplo, para cocinar a la plancha, nos vendrán bien unos filetes algo gruesos, para que no queden secos.

Si son para rebozar, mejor pedirlos más finos. Para preparaciones como el raxo a la gallega, sin embargo, lo mejor es cortarlo en dados de unos dos o tres centímetros.

Pero ahí no acaba el beneficio de pedir el lomo en una sola pieza. "Luego, esta parte que nos ha quedado aquí… el carnicero os saca la costilla, que tenemos una costilla de lomo hermosísima”, añade María del Mar.

Esa costilla se puede trocear para guisos y también es perfecta para asar al horno, según las preferencias de cada cliente.

Incluso los huesos del espinazo tienen su utilidad. Aunque parezca que no sirven para mucho, son maravillosos para darles sabor a unas lentejas, a un estofado, a un cocido o, simplemente, a un caldo de huesos. También se podrían conservar en el congelador para usarlos más adelante.

Recetas para usar el lomo

El lomo de cerdo es una carne muy baja en grasas que solo necesita una breve cocción para estar en su punto. Esto la convierte en un corte ideal para preparar comidas y cenas rápidas como las que se muestran a continuación:

Lomo de cerdo con mostaza y miel. Salpimentamos unos filetes de lomo y los doramos en una sartén con un poco de aceite de oliva. Mezclamos una cucharada de mostaza con otra de miel y un chorrito de agua o caldo de pollo.

Añadimos la mezcla a la sartén y dejamos que se cocine un par de minutos a fuego suave, hasta que la salsa espese ligeramente y la carne quede bien impregnada.

Lomo al limón. Doramos unos filetes de lomo salpimentados en una sartén con un poco de aceite de oliva y los reservamos.

En la misma sartén añadimos un diente de ajo picado, el zumo de medio limón y un chorrito de caldo de pollo. Dejamos reducir ligeramente, incorporamos de nuevo los filetes y cocinamos un par de minutos para que absorban el sabor de la salsa.

Lomo con champiñones y nata. Salpimentamos unos filetes de lomo y los marcamos en una sartén con aceite de oliva. Los retiramos y, en la misma sartén, salteamos unos champiñones laminados con ajo picado.

Cuando estén dorados, añadimos un chorrito de nata para cocinar, salpimentamos e incorporamos de nuevo los filetes. Dejamos cocinar unos minutos hasta que la salsa esté cremosa.

Lomo de cerdo a la cerveza. Doramos unos filetes de lomo salpimentados en una sartén con un poco de aceite de oliva y los reservamos. En la misma sartén sofreímos media cebolla picada hasta que esté tierna.

Añadimos un vaso pequeño de cerveza, dejamos que reduzca unos minutos y devolvemos los filetes a la sartén. Cocinamos a fuego suave hasta que la salsa espese ligeramente y la carne esté hecha.

Lomo de cerdo con salsa de soja y jengibre. Cortamos unos filetes de lomo en tiras y los salteamos a fuego fuerte en una sartén con un poco de aceite de oliva.

Añadimos un diente de ajo picado, un poco de jengibre rallado y un chorrito de salsa de soja. Removemos bien y cocinamos un par de minutos más, hasta que la carne esté hecha y la salsa se haya reducido ligeramente. Podemos terminar con unas semillas de sésamo para darle un toque crujiente.