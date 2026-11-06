Guille Varela, cocinero: "Para que el pulpo quede perfecto, en Galicia no se cuece con sal ni laurel y se reposa 30 minutos"

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En Galicia se capturan cerca de 1,3 millones de kilos de pulpo al año, según la Consellería do Mar, y más de 30 pueblos celebran fiestas populares para rendirle homenaje.

En la comunidad gallega, este cefalópodo es parte del ADN gastronómico, y en sus ferias y romerías se sigue cociendo por kilos, en grandes ollas de cobre por las que pasan decenas de piezas a lo largo del día.

Ese pulpo de feria es el que Guille Varela recomienda probar a quien visite Galicia.

El cocinero gallego, creador de Cooking from Spain (@cookingfromspain), explica que cocinar kilos y kilos de pulpo en la misma agua acumula muchísimo sabor. En cambio, un solo pulpo cocido en casa, aunque muy rico, no ofrece la misma experiencia.

Eso no quiere decir que no podamos preparar en casa un pulpo "como un pulpeiro gallego". Con una sola pieza en la olla, la clave está en equilibrar el tiempo de hervor y el de reposo según el tamaño del pulpo.

Reposo en la misma agua

Para Guille Varela, la clave está en equilibrar el tiempo de hervor y el de reposo, y ajustar ambos al tamaño del pulpo. Los tiempos de su receta corresponden a una pieza de 1,8 kg.

El pulpo se deja reposar en el agua de cocción, que es pura esencia de pulpo, pues en Galicia el pulpo se cuece sin sal ni otros aromáticos como laurel o pimienta. Aunque algunos cocineros le añaden una cebolla.

Con esos tiempos y ese peso se obtiene la textura que los gallegos consideramos perfecta para el pulpo, que Guille describe como que trisque.

Para que se entienda mejor, el pulpo debe quedar al dente, es decir, tierno, pero con algo de resistencia al morder, ni duro o gomoso ni demasiado blando.

Madera, tijeras y palillos

Guille Varela insiste en que la forma gallega de servir el pulpo á feira es sencilla, pero tiene su propio ritual. El plato de madera se debe calentar antes en el agua de cocción y el pulpo se corta siempre con tijeras porque es muchísimo más fácil y requiere menos manipulación.

Los palillos de madera, los típicos mondadientes, como único cubierto son, para el cocinero, imprescindibles. Igual que comer una pizza con las manos no se disfruta igual que comerla con cuchillo y tenedor, el pulpo se disfruta más con palillos y en plato compartido.

Desde el monasterio de Oseira

Á feira significa "al estilo de feria". Como recuerda Guille Varela, es la forma en que el pulpo se preparaba, y se sigue preparando, en las ferias y romerías gallegas.

Su vínculo con el interior de Ourense, lejos del mar, tiene origen en un pago de tributos en especie de la Edad Media, cuando los monjes del monasterio de Oseira recibían pulpo por la explotación de sus posesiones portuarias en las Rías Baixas.

La parroquia de Santa María de Arcos, en O Carballiño, está considerada la cuna de las pulpeiras y los pulpeiros , que han transmitido el oficio dentro de sus familias.

Esa tradición se celebra cada segundo domingo de agosto en la Festa do Pulpo de O Carballiño, que en 2026 cumplió su 64.ª edición y que fue declarada de Interés Turístico Internacional en 2022.

Receta fácil de pulpo á feira Ingredientes Pulpo, 1 ud(1,8 kg)

Agua, cantidad necesaria

Sal gruesa, para servir

Pimentón, al gusto

Aceite de oliva virgen extra, al gusto Paso 1 Ponemos agua en una olla grande y la llevamos a ebullición. Paso 2 Sujetamos el pulpo por la cabeza, lo sumergimos en el agua hirviendo unos segundos y lo sacamos. Repetimos la operación dos veces más. Paso 3 Introducimos el pulpo entero en la olla, bajamos el fuego para mantener un hervor suave y cocemos 23 minutos. Paso 4 Apagamos el fuego y dejamos reposar el pulpo en la misma agua durante 30 minutos. Paso 5 Sumergimos un plato de madera en el agua de cocción unos segundos. Paso 6 Sacamos el pulpo y cortamos los tentáculos con tijeras en rodajas de 1 cm, directamente sobre el plato. Paso 7 Aliñamos primero con la sal gruesa, después con el pimentón y por último con el aceite. Paso 8 Servimos con palillos de madera.

Preguntas frecuentes

¿Es mejor cocer el pulpo fresco o congelado? Congelar el pulpo es el truco más utilizado por muchos cocineros para conseguir que el pulpo no quede gomoso al cocerlo. Esto es porque la congelación rompe las fibras musculares.

¿Cómo se descongela el pulpo? En el frigorífico y con antelación. Una pieza de alrededor de 2 kg necesita entre 24 y 48 horas.

¿Hay que asustar el pulpo? La tradición dice que el pulpo debe asustarse antes de cocerlo, es decir, sumergirlo tres veces en el agua hirviendo y sacarlo, para que la piel no se rompa durante la cocción.

¿Cómo se sabe si está en su punto? Pinchando con una brocheta la parte más gruesa de un tentáculo. Si se busca una textura firme, debe notarse una ligera resistencia; si se prefiere más tierno, la brocheta tiene que entrar sin esfuerzo.

¿Qué pimentón se utiliza para el pulpo á feira? Dulce, picante o una mezcla de ambos, según el gusto de cada uno.

¿Se puede aprovechar el agua de cocción? Sí. Se puede y se debe. En Galicia es habitual cocer en ella los cachelos, las patatas cocidas que se sirven como acompañamiento del pulpo, pero también se puede utilizar para dar mucho sabor a guisos y arroces.

¿Cuánto tiempo se conserva el pulpo cocido? En el frigorífico, en un recipiente cerrado, entre 2 y 3 días. También se puede congelar ya cocido.