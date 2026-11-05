Martín Berasategui, chef: "Para que el pescado quede siempre jugoso, no lo cocines con más caldo, mejor pon la sal al final"

Incluir pescado en nuestra alimentación al menos dos veces por semana es una buena manera de cuidar la salud, disfrutar de una dieta variada y aprovechar los productos de temporada.

Sus proteínas de alta calidad, sus ácidos grasos omega-3 y su riqueza en vitaminas y minerales lo convierten en un alimento especialmente interesante desde el punto de vista nutricional.

Pero, para disfrutar plenamente de sus cualidades, también es importante saber cómo cocinarlo bien.

Pescado 2 o 3 veces por semana

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en una guía de alimentación saludable para la región del Mediterráneo Oriental, aconseja consumir pescado al menos dos veces por semana.

En España, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda al menos tres raciones semanales, dando prioridad al pescado azul y a las especies con menor impacto ambiental.

Más allá de sus propiedades nutricionales, alternar diferentes especies de pescados blancos y azules es también una manera de variar y enriquecer nuestros menús, descubrir nuevos sabores y adaptar la alimentación a los productos de temporada.

Una costumbre que, además de favorecer una dieta equilibrada, puede contribuir a un consumo más responsable.

Variado y de temporada

Aprovechar los pescados de temporada no solo permite introducir variedad en la cocina, sino también descubrir especies que a veces quedan en un segundo plano detrás de otras más populares.

Jureles, sardinas, caballas, boquerones, merluzas o rapes ofrecen numerosas posibilidades desde el punto de vista gastronómico, desde preparaciones sencillas a la plancha o al horno hasta guisos tradicionales.

Elegir pescado de temporada, teniendo en cuenta las vedas, la procedencia y la sostenibilidad de las pesquerías, también puede favorecer un consumo más responsable.

No obstante, se debe tener cuidado, pues en el caso de algunas especies, la temporada no garantiza por sí sola que una captura sea sostenible.

Asimismo, es aconsejable alternar especies y prestar atención a su contenido en mercurio. La AESAN recomienda que las embarazadas, las mujeres en período de lactancia y los niños pequeños eviten determinados pescados grandes, como el pez espada o el atún rojo.

Otras especies, como las sardinas, la caballa o el salmón, suelen presentar concentraciones más bajas de este metal.

El truco de Berasategui

Con todos estos beneficios, no cabe duda de que merece la pena incluir pescado en nuestros menús semanales. Pero hay una cuestión fundamental para disfrutarlo y no es otra que conseguir el punto justo de cocción.

Un pescado demasiado cocinado pierde parte de su jugosidad y adquiere una textura seca, dura o fibrosa que puede arruinar incluso una buena materia prima.

Para evitarlo, el cocinero vasco Martín Berasategui compartió, en una intervención televisiva junto a David de Jorge en ETB, un consejo que tiene que ver con el momento de añadir la sal.

La recomendación del chef consiste en salar el pescado hacia el final de la preparación, en lugar de hacerlo cuando todavía está crudo.

Por ejemplo, se puede marcar primero siguiendo las indicaciones de la receta y ajustar la sal durante los últimos minutos de cocción.

Como referencia, en algunas preparaciones puede hacerse unos cinco minutos antes de terminar, siempre teniendo en cuenta el tamaño de las piezas y el tiempo que necesiten para cocinarse correctamente.

La explicación habitual es que la sal favorece la salida de agua de los tejidos del pescado y que retrasar su incorporación puede ayudar a evitar una pérdida innecesaria de humedad.

Sin embargo, desde el punto de vista científico conviene introducir un matiz y es que la sal no reseca siempre el pescado. Su efecto depende de la concentración utilizada, del tiempo de contacto y de la técnica de preparación.

De hecho, un estudio publicado en 2020 en la revista LWT , realizado con lomos de bacalao, encontró que determinadas concentraciones moderadas de sal podían aumentar la capacidad de retención de agua del músculo y reducir la pérdida de humedad prevista durante el calentamiento.

Además, otros cocineros como Joan Roca, Alfredo Vozmediano o Jordi Cruz aconsejan sumergir el pescado durante un tiempo determinado en una salmuera antes de cocinarlo para que quede más jugoso.

Por tanto, no existe una única forma de usar la sal: salar hacia el final puede ser un recurso útil en determinadas recetas, pero no constituye una regla universal.

Lo que sí resulta fundamental es evitar una cocción excesiva.

Controlar la temperatura, ajustar los tiempos al grosor de cada pieza y retirar el pescado del fuego cuando alcanza el punto adecuado son algunos de los mejores consejos para mantener una textura tierna y jugosa.