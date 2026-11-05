Daniel Lombas, chef: "Para mejorar la ensaladilla rusa, cuece las patatas en el micro para que no absorban agua"

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La ensaladilla rusa es uno de esos platos que parecen sencillos, pero en los que los pequeños detalles marcan la diferencia. Conseguir una textura perfecta y un sabor intenso depende, entre otras cosas, de cómo se cocinan las verduras.

Hablamos de un plato que es uno de los grandes clásicos de nuestra gastronomía. Aunque existen tantas versiones como cocineros, casi todas comparten una base de patata, zanahoria, otros ingredientes al gusto y mayonesa.

Sin embargo, incluso utilizando productos de calidad, el resultado no siempre es el esperado. A veces queda demasiado acuosa, otras resulta insípida y, en ocasiones, la textura de las verduras acaba desluciendo el conjunto.

Para evitarlo, el cocinero Daniel Lombas, chef ejecutivo del grupo Le Cocó en Madrid, propone un pequeño cambio en su elaboración que puede marcar una gran diferencia.

Su truco consiste en cocinar las verduras en el microondas en vez de hervirlas en una olla con agua.

Ensaladilla con más sabor

Tradicionalmente, para preparar una ensaladilla rusa se cuecen las patatas y las zanahorias en abundante agua hasta que están tiernas.

Es el método de siempre, sencillo y eficaz, pero tiene un inconveniente.

Durante la cocción, las hortalizas pueden absorber parte del agua y algunos de sus compuestos hidrosolubles pasan al líquido. Esto puede hacer que las verduras tengan una textura más húmeda y que parte de su sabor se diluya.

La alternativa que propone Lombas es utilizar el microondas, un electrodoméstico que, aunque solemos usarlo para calentar las sobras o descongelar alimentos, ofrece muchas más posibilidades culinarias.

Al cocinar las verduras en el microondas sin sumergirlas en agua, se evita que absorban tanta humedad y se consigue conservar mejor la intensidad de sus sabores. Además, permite controlar la cantidad de líquido que se incorpora posteriormente a la receta.

Caldo de marisco

Una vez cocinadas las verduras, el chef propone aprovechar que no están aguadas para incorporar otros ingredientes líquidos que aporten nuevos matices a la ensaladilla.

Por ejemplo, un poco de caldo de gambas puede intensificar su sabor a marisco y darle un toque diferente, mientras que el aceite de una conserva de atún puede utilizarse también para potenciar los matices del plato.

Eso sí, conviene hacerlo poco a poco y ajustar las cantidades para que la ensaladilla no pierda su consistencia característica. Se trata de potenciar los ingredientes sin que el resultado quede excesivamente líquido o pesado.

Ensaladilla más rápida

La técnica de Daniel Lombas tiene, además, la ventaja añadida de que nos permite cocinar la ensaladilla mucho más rápido.

También hace que nos dé mucha menos pereza hacer una ensaladilla para una o dos raciones. Como muestra, os dejo la receta de ensaladilla que hago yo a veces cuando tengo antojo de comerla, pero ningunas ganas de complicarme la vida.

Receta de ensaladilla de atún y huevo Ingredientes Patatas medianas, 2 ud

Zanahorias pequeñas, 2 ud

Huevos, 3 ud ( 2 para cocer y 1 para la mayonesa)

Ventresca de atún, 1 lata

Zumo de limón, 2 cucharadas

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria

Fumet de marisco, 50 ml

Sal, cantidad necesaria Paso 1 Pelamos las patatas y las zanahorias, las cortamos en pequeños dados, las salamos al gusto, las regamos con una o dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra y las ponemos en un recipiente apto para microondas. Paso 2 Tapamos el recipiente con papel film que sea apto para cocinar en el microondas y cocinamos a máxima potencia durante tres minutos, sacamos, removemos con el tenedor, volvemos a tapar y metemos otro par de minutos o algo más hasta que todo esté tierno. Paso 3 Cuando la patata y la zanahoria estén tiernas, las sacamos, las mezclamos con el fumet de marisco y las dejamos en la nevera mientras preparamos la mayonesa. Paso 4 Mientras la patata y la zanahoria están cocinándose en el microondas, aprovechamos para cocer los huevos. Paso 5 Mientras se enfría lo que será la base de nuestra ensaladilla, preparamos la mayonesa. Para ello ponemos un huevo en el vaso de la batidora, añadimos una pizca de sal, un par de cucharadas de zumo de limón y echamos el aceite de la lata de atún y aceite de oliva virgen extra hasta cubrir el huevo. Paso 6 Introducimos el brazo de la batidora, lo apoyamos en el fondo y, sin moverlo y a velocidad lenta, empezamos a batir hasta que se empiece a formar la emulsión. En ese momento, subimos la velocidad y empezamos a mover la batidora de abajo arriba mientras vamos añadiendo aceite poco a poco. Paso 7 Sacamos las patatas de la nevera, añadimos el resto de los ingredientes junto con la mayonesa y mezclamos bien. Paso 8 Podemos servirla inmediatamente, que es cuando más se aprecian los sabores, o dejarla un rato en la nevera para consumirla muy fría.

Microondas en alta cocina

La recomendación de Daniel Lombas también refleja una forma de entender la cocina basada en cuestionar los procedimientos tradicionales y explorar nuevas posibilidades con herramientas cotidianas.

Durante su etapa de formación en Arzak, el prestigioso restaurante donostiarra con tres estrellas Michelin, el cocinero descubrió que el microondas podía utilizarse para trabajar las frutas, reducir su contenido de agua y concentrar sus aromas.

Aquella experiencia le permitió comprobar que este electrodoméstico podía ser mucho más que una herramienta para recalentar comida.

Aplicado a las verduras, el mismo principio de controlar la humedad permite explorar nuevas texturas y sabores, aunque el resultado depende del alimento, la potencia utilizada y el tiempo de cocción.

No se trata, por tanto, de renunciar a la cocina tradicional, sino de aprovechar la tecnología para mejorar algunas de las recetas que llevamos toda la vida preparando de la misma manera.