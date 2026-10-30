José Andrés, chef: "Para que un chuletón quede tierno y jugoso, no se puede cocinar entero, hay que separar estas dos piezas"

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No todas las partes de un chuletón tienen la misma textura y, por tanto, tampoco necesitan el mismo tiempo ni el mismo método de cocción.

Es un detalle que siempre se pasa por alto cuando se cocina esta carne en casa y que nos lleva a cometer un fallo enorme.

Un error que hace que, incluso en una pieza de buena calidad, unas zonas queden tiernas y otras resulten difíciles de masticar.

El chef José Andrés tiene una solución muy simple que pasa por desterrar de una vez por todas la costumbre de colocar el chuletón entero sobre una plancha muy caliente.

Su técnica se basa en aprovechar las características de cada músculo y utilizar métodos de cocción diferentes para cada uno: el horno y la plancha.

El chef asturiano explicó hace años cómo lo hace él en uno de los episodios de Vamos a cocinar con José Andrés, el programa que emitía RTVE y en el que compartía consejos para trasladar a las cocinas domésticas algunas técnicas profesionales.

Chuletón tierno y jugoso

El primer paso consiste en identificar y separar el llamado "ojo" del chuletón, la parte central del lomo, que es la parte más tierna y jugosa. Esta pieza se debe cocinar en el horno.

Mientras que los músculos exteriores, más duros y fibrosos, quedarán mucho mejor si se cortan en filetes y se pasan brevemente por una plancha caliente, solo vuelta y vuelta.

Para el ojo del chuletón, José Andrés recomienda precalentar el horno a una temperatura que no supere los 160 ºC y cocinar la carne sin sal ni aceite, idealmente, sobre una rejilla colocada encima de una bandeja.

Se debe colocar así para que el aire caliente llegue a toda la superficie sin que la pieza permanezca en contacto con los jugos que desprende.

Para conseguir un resultado como de restaurante, la clave no es controlar el tiempo que está en el horno, sino la temperatura interior, que debe alcanzar los 50 ºC según indica el cocinero.

El último paso consiste en dorar rápidamente las dos caras sobre una plancha muy caliente con un poco de la grasa que haya soltado la propia carne. Así se consigue una superficie tostada sin someter el interior a una cocción prolongada, que podría comprometer su jugosidad.

El chef José Andrés explica cómo cocinar un chuletón

Cómo hacer un chuletón perfecto Ingredientes Chuletón de ternera o de buey, 1 pieza de 800 g o 1 kg

Sal, 5 g

Aceite de oliva para engrasar la plancha Paso 1 Limpiamos el chuletón y separamos la parte central (“el ojo”) de la parte exterior más fibrosa. Paso 2 Colocamos el centro del chuletón sobre una rejilla en una bandeja de horno, de forma que no toque directamente el metal. Lo llevamos al horno precalentado a 160 °C. Cocinamos hasta que la temperatura interna alcance 50 °C. Sacamos y dejamos reposar entre 5 y 10 minutos. Paso 3 Fileteamos la parte exterior del chuletón y la marcamos sobre plancha muy caliente, apenas 1 minuto por cada lado, lo justo para que se dore la superficie. Paso 4 Una vez reposado el centro del chuletón, lo marcamos también vuelta y vuelta para que se dore la superficie. Paso 5 Dejamos reposar un par de minutos para que los jugos se redistribuyan antes de trinchar la pieza. y servimos.

Preguntas frecuentes

¿Qué grosor debe tener un buen chuletón? Lo habitual es elegir piezas de entre tres y cinco centímetros de grosor. Los chuletones más gruesos son ideales para compartir.

¿Qué es el marmoleo o grasa infiltrada del chuletón? Es la grasa distribuida en pequeñas vetas dentro del músculo. Cuanta más haya, mayor será la jugosidad y mejor la textura y el sabor de la carne.

¿Qué diferencia hay entre un chuletón de lomo alto y uno de lomo bajo? El lomo alto suele presentar mayor infiltración grasa y un sabor más intenso. El lomo bajo es generalmente más uniforme y algo más magro.

¿Qué es un chuletón Tomahawk? Es un chuletón de lomo alto que conserva una costilla larga, generalmente limpia de carne. Se diferencia del Cowboy steak principalmente por la longitud del hueso.

¿Qué diferencia hay entre un T-bone y un Porterhouse? Ambos incluyen lomo bajo y solomillo separados por un hueso en forma de T. El Porterhouse se caracteriza por tener una porción mayor de solomillo.

¿Qué es un chuletón Ribeye? El ribeye procede del lomo alto y destaca por su grasa infiltrada. Habitualmente se presenta sin hueso; cuando lo conserva, se denomina bone-in ribeye. Es el ojo del chuletón del que habla José Andrés.

¿Qué es atemperar un chuletón? Consiste en sacar la carne del frigorífico antes de prepararla para que pierda parte del frío superficial. Aunque es una práctica tradicional, muchos expertos han llegado a la conclusión de que no es imprescindible.

¿Qué es un chuletón de ternera madurado? Es una pieza que ha reposado bajo condiciones controladas de refrigeración durante un periodo determinado. Este proceso hace que la carne quede más tierna y desarrolla sabores más complejos.

¿Cuál es la mejor guarnición para un chuletón de ternera? Las patatas fritas, los pimientos de Padrón, las patatas asadas y las verduras a la parrilla son las opciones clásicas en asadores y sidrerías.