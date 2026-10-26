Los chefs coinciden: "La salsa más rica para pescados no se espesa con harina ni nata, sino mezclándola con un colador"

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Una de las recetas más icónicas de la cocina del norte de España es, sin duda, el pilpil, una salsa untuosa capaz de convertir cualquier trozo de pescado en un bocado suculento.

Se trata de una salsa delicada, rica en colágeno, que se prepara habitualmente con bacalao, aunque también se utiliza con cocochas de merluza u otros pescados con abundante gelatina en la piel.

Lo sorprendente es que no necesita ni harina, ni nata, ni ningún otro espesante para conseguir esa textura sedosa y envolvente que invita a mojar pan sin parar, sino que el truco está en remover bien sus ingredientes.

El truco: mover la cazuela

El pilpil es, en esencia, una emulsión. El colágeno presente en la piel del bacalao se transforma en gelatina cuando se cocina a fuego lento. Esa gelatina actúa como emulsionante natural.

Al mezclar esa gelatina con aceite de oliva mediante un movimiento circular constante, se liga una salsa ligada, brillante y con cuerpo.

A la acción de mover la cazuela en círculos para ligar la salsa se la conoce como gupilada, y es la forma más tradicional de hacer el pilpil. Sin embargo, existe un truco que facilita mucho la tarea a los cocineros menos experimentados: utilizar un colador metálico.

Basta con apoyar la parte cóncava del colador sobre el fondo de la cazuela y hacer movimientos circulares, tal como vemos hacer al creador de contenido gastronómico Daniel Sánchez en un vídeo publicado en su perfil de Instagram @danieleandome.

De esta forma, el aceite y la gelatina se emulsionan sin dificultad, evitando que la salsa se corte.

La temperatura: peor enemigo

Un error que cometen incluso cocineros con experiencia en casa es empezar a ligar la salsa con el aceite demasiado caliente.

Para solucionarlo, los profesionales usan un truco muy sencillo para saber que el aceite está a la temperatura adecuada: hay que poder tocar la cazuela con ambas manos sin quemarse.

El fallo se produce porque cuando el aceite está demasiado caliente, las proteínas del bacalao se coagulan rápidamente y no permiten que se forme bien la emulsión.

La temperatura óptima para que la gelatina se libere y emulsione ronda los 55-70 ºC. Por encima de ese rango, la salsa se corta y es difícil de recuperar. Por debajo, la gelatina no se libera lo suficiente.

Receta de bacalao al pil pil Ingredientes Bacalao desalado con piel, 4 porciones (unos 800 g)

Aceite de oliva virgen extra suave, 400 ml

Ajos, 4 dientes

Guindilla seca, 1 ud (opcional) Paso 1 Desalamos el bacalao si no lo hemos comprado desalado. Para ello, lo ponemos en agua fría durante 48 horas, cambiando el agua cada 8 horas. Una vez desalado, lo escurrimos bien y lo secamos con papel de cocina. Paso 2 Pelamos los dientes de ajo y los cortamos en láminas finas. Cortamos también la guindilla en rodajas si queremos que el picante resulte más intenso; si no, la dejamos entera o prescindimos de ella. Paso 3 Calentamos el aceite de oliva en una cazuela de barro o de fondo grueso a fuego bajo. Añadimos los ajos laminados y, si la usamos, la guindilla. Doramos los ajos con cuidado y, cuando estén listos, los retiramos y los reservamos para el emplatado. Paso 4 Colocamos las porciones de bacalao en el aceite aromatizado con la piel hacia arriba. Cocinamos a fuego muy suave durante unos 3 minutos, les damos la vuelta y seguimos confitando con la piel hacia abajo durante unos 10 minutos más sin que el aceite llegue a hervir en ningún momento. El bacalao irá soltando su gelatina poco a poco. Paso 5 Retiramos el bacalao de la cazuela y lo reservamos. Dejamos que el aceite y la cazuela pierdan un poco de temperatura para poder ligar la salsa correctamente. Paso 6 Devolvemos los trozos de bacalao a la cazuela y comenzamos a moverla en círculos suaves, con movimientos de vaivén. O, si no queremos trabajar tanto, podemos usar un colador metálico apoyando su parte cóncava sobre el fondo y haciendo movimientos circulares para facilitar la emulsión. Paso 7 Continuamos removiendo hasta que la salsa adquiera una textura espesa y cremosa. Repartimos los ajos dorados y la guindilla sobre los lomos de bacalao. Paso 8 Dejamos reposar el bacalao al pilpil unos minutos antes de servirlo, para que la salsa se asiente y coja un poco más de cuerpo. Servimos de inmediato.

Más salsas para pescado

Desde las costas gallegas hasta el Mediterráneo, la cocina española tiene salsas que son un acompañamiento perfecto para todo tipo de pescados.

Los pescados blancos y delicados, como el lenguado o la merluza, agradecen especialmente las salsas ligeras, las emulsiones de mantequilla y las preparaciones con hierbas frescas.

Los pescados azules, de sabor más intenso y mayor contenido graso, agradecen salsas a base de cítricos y especias o con un punto de vinagre.

Ajada gallega, el encanto de lo simple. Una salsa sencilla y aromática que transforma un pescado cocido en un plato lleno de sabor. Para elaborarla, se calientan unos 100 mililitros de aceite de oliva con cuatro dientes de ajo laminados, hasta que estén dorados.

Se retira la sartén del fuego, se deja templar el aceite y se incorpora una cucharadita de pimentón dulce. Opcionalmente, se puede añadir un chorrito de vinagre y unas cucharadas del agua de cocción del pescado para equilibrar y emulsionar ligeramente la preparación.

Salsa verde, pura tradición vasca. Sencilla, aromática y ligera, la salsa verde es una de las grandes compañeras de la merluza. Para prepararla, se sofríen dos dientes de ajo picados en tres cucharadas de aceite de oliva.

Se incorpora una cucharadita de harina que ayudará a espesarla, medio vaso de vino blanco y un vaso pequeño de caldo de pescado. Tras unos minutos de cocción, se añade abundante perejil fresco picado y, finalmente, los trozos de merluza para que se cocinen lo justo y no se pasen de punto.

Salsa vizcaína, sabor intenso. Otro clásico de la cocina vasca. Se elabora pochando lentamente dos cebollas y un diente de ajo. Después se incorpora la pulpa de tres pimientos choriceros previamente hidratados y un poco de caldo de pescado. Se cocina a fuego suave durante unos 20 minutos y se tritura hasta obtener una salsa fina.

Salsa bilbaína, la sencillez. Se calientan unos 80 mililitros de aceite de oliva con tres dientes de ajo laminados y una guindilla. Cuando los ajos empiezan a dorarse, se retira la sartén del fuego, se incorpora con cuidado una cucharada de vinagre y se vierte sobre el pescado recién cocinado a la plancha o a la brasa.

Salsa romesco, el alma mediterránea. Originaria de Cataluña, esta salsa aporta una combinación irresistible de frutos secos, hortalizas asadas y aceite de oliva. Se trituran dos tomates asados, un diente de ajo asado, la pulpa de una ñora hidratada, 30 gramos de almendras tostadas y una pequeña rebanada de pan tostado. Se incorpora aceite de oliva poco a poco, junto con un chorrito de vinagre, hasta que tenga una textura cremosa.

Mojo verde, el frescor de las islas Canarias. Se tritura un manojo de cilantro o perejil fresco con un diente de ajo, una pizca de comino, una cucharada de vinagre y unos 80 mililitros de aceite de oliva. Se pone a punto de sal y se deja reposar unos minutos para que se integren los sabores.