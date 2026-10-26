Las abuelas gallegas avisan: los mejillones al vapor no se hacen con agua, sino con 2 hojas de laurel y la olla tapada

Galicia, famosa por sus fiestas gastronómicas, cuenta con varias para exaltar la calidad de los mejillones, un molusco que se cría en zonas como Vilagarcía de Arousa, Boiro, Lorbé o Cabo de Cruz, y cuya mejor temporada acaba de empezar.

En la mayoría de estas fiestas los mejillones se sirven al vapor, una forma de cocción que respeta el sabor del bivalvo y permite disfrutarlo con todos sus matices.

Para cocinar los mejillones así no hay una única receta, hay quien les echa un poco de agua, en algunas casas se les pone un poco de vino, pero el libro Cocina gallega de Araceli Filgueira, que durante décadas ha sido el referente de muchas abuelas gallegas, recomienda hacerlo sin nada de eso.

Mejillones al vapor fáciles

Lo primero que tenemos que hacer para cocinar los mejillones es limpiar bien sus conchas, pues vienen con restos de pequeñas conchas y de la cuerda sobre la que han crecido.

La manera más fácil de limpiarlos es hacerlo en el fregadero limpio rascando con una puntilla afilada y lavándolos bien bajo el chorro de agua fría. En este paso, revisaremos también que las conchas no estén rotas o deformadas. Si encontramos alguna así, desechamos ese mejillón.

Una vez que los mejillones estén limpios y seleccionados, ponemos una olla grande al fuego a toda potencia y, cuando veamos que al acercar la mano al fondo, con cuidado de no quemarnos, notamos bastante calor, echamos todos los mejillones de golpe, ponemos sobre ellos un par de hojas de laurel por cada kilo de bivalvo y tapamos la olla.

El paso de tapar la olla es clave porque gracias al vapor que se genera con los jugos que desprenden ellos mismos, en cuestión de segundos, los mejillones comenzarán a abrirse.

Una vez abiertos, los dejaremos en la olla cerrada y fuera del fuego un par de minutos más para que el vapor termine de cocinarlos. Los jugos que quedan en la olla se pueden utilizar después para un guiso o un arroz.

Los mejillones al vapor se rocían con zumo de limón, aunque, por si a alguien no le gusta, yo prefiero no echárselo directamente, sino servirlos con algunas rodajas de limón al lado para que quien lo desee haga uso de ellas.

Con más hierro que la carne

Los mejillones no son solo un tesoro gastronómico, también son un alimento muy nutritivo e interesante en una dieta saludable.

Según datos de la Fundación Española de la Nutrición, en el mejillón destaca el aporte de proteínas de alto valor biológico. Posee un bajo contenido en grasa por lo que la cantidad de calorías es escasa (100 g de porción comestible de mejillones aporta 60 kcal). Aun con esto, el mejillón es fuente de ácidos grasos omega-3.

En el apartado de minerales destaca el selenio, siendo los aportes de una ración casi suficientes como para cubrir el total de las ingestas recomendadas diarias. En segundo lugar, destacan los aportes de hierro, fósforo, yodo y zinc.

El hierro que contienen, unos 4,5 mg por 100 g de carne de mejillón, es superior incluso al de muchas carnes como la de cerdo o ternera, si bien hay que tener en cuenta que los mejillones se consumen en cantidades inferiores a las carnes, y con menos frecuencia.

En el apartado de vitaminas, lo más destacable es el aporte de algunas del grupo B, vitamina B12 -100 g de carne de mejillón aportan un 300 % de la cantidad diaria recomendada-, folatos y niacina. Las dos primeras contribuyen al proceso de división celular mientras que la niacina contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.