Fran Rodríguez, pescadero: "Para que el pulpo esté más rico y no quede duro, lo primero es saber qué variedad comprar"

Has seguido todos los trucos que te han contado para cocer un pulpo que habías comprado con toda la ilusión, lo has cocinado con esmero y ha quedado duro. No ha sido tu culpa.

Lo más probable es que te hayan colado un pulpo "cabezudo" y te lo hayan cobrado como si fuera un tierno pulpo de roca.

Algo que a partir de ahora no te volverá a pasar gracias a los consejos de Fran Rodríguez, un pescadero malagueño que, junto con su padre Paco, regenta la Pescadería Paco, en el número 75 de la calle Martínez Maldonado en el barrio malagueño de Las Chapas.

El pulpo que sí queda tierno

En un vídeo publicado en su perfil de TikTok, @elpescaderodemalaga, Fran explica que son varias las especies de pulpos que llegan a nuestras lonjas y mercados.

Si no las conocemos y no sabemos distinguirlas, podemos acabar pagando más por un producto de menor calidad pensando que es el auténtico "pulpo de roca" o "de roqueo", como lo denomina este joven pescadero.

El pulpo de roca (Octopus vulgaris) es muy apreciado en gastronomía, tanto en Galicia como en la costa andaluza. Esta especie, tal como muestra el pescadero, presenta unas características que lo hacen fácilmente reconocible.

En este caso, el tamaño de la cabeza es reducido en proporción al cuerpo, sus patas son largas y robustas y, el detalle definitivo, en cada tentáculo aparecen dos hileras de ventosas.

Es un pulpo de tamaño más grande, más carnoso, más tierno y con un sabor mucho más intenso al cocinarlo. Es el pulpo que encontramos en platos como el pulpo á feira y que nos encanta cocinado a la plancha.

El pulpo que hay que evitar

En cambio, existen otras especies de pulpos de menor valor gastronómico que también llegan a las redes de los pescadores. Un ejemplo es el que en Málaga se conoce como pulpo cafetera, que en otros lugares se conoce como pulpo cabezudo.

Este presenta una cabeza de mayor tamaño en proporción al cuerpo y brazos más cortos y finos, con una sola hilera de ventosas por pata.

Su carne, aunque comestible, resulta mucho más dura y fibrosa, por lo que apenas se utiliza en elaboraciones tradicionales. Como bien explica el pescadero, esta variedad de pulpo no suele superar los 500-700 gramos de peso.

Aunque en Pescadería Paco, según cuenta en el vídeo, no lo comercializan, es un pulpo que, pese a no servir para preparaciones como a la brasa o á feira, sí se suele consumir en el sur en platos como guisos o arroces, donde se somete a largas cocciones para ablandar sus fibras.

¿Pulpos sin patas?

El pescadero advierte también sobre un detalle curioso que afecta a los pulpos de roca y es que cada vez se capturan más ejemplares a los que les faltan algunas patas.

Esto, según explica, se debe a la proliferación de morenas en nuestras costas, un pez depredador que suele atacar a los pulpos arrancándoles las patas.

Desde el punto de vista gastronómico, no afecta en absoluto a la calidad del cefalópodo, pero sí a la presentación y al valor comercial de la pieza.

Pero lo realmente importante de todo esto es poder conocer estas diferencias entre las distintas especies, pues gracias a vídeos como este, el consumidor lo tiene mucho más fácil para no confundir un pulpo de gran calidad gastronómica con otro que, aunque se parezca externamente, no tiene la misma textura ni el mismo sabor.