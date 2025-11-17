Joseba Arguiñano (40), chef, sobre el punto del arroz: "Queda perfecto si se cocina en 4 fases de 5 minutos"

0 votos

Total: 40 min

Comensales: 4

El arroz es un ingrediente indispensable en el recetario básico de millones de hogares tanto en España como en el resto del mundo. Desde el arroz blanco que acompaña día tras día a las comidas en Asia hasta las paellas con las que se celebran los domingos en Valencia.

Se trata de un alimento asequible, de conservación prolongada y fácil de encontrar. Su versatilidad permite que lo encontremos en recetas tan distintas como un arroz seco, un risotto, un arroz caldoso o incluso postres como el arroz con leche.

Sin embargo, la cocción de este cereal sigue siendo motivo de incertidumbre. El temor a que el grano quede pasado o demasiado duro es lo que lleva a muchas personas a optar por alternativas más "controlables", como la pasta o las patatas.

La diferencia de tiempos y técnicas entre variedades tampoco ayuda, pues, en general, no es lo mismo trabajar con arroz largo, basmati, integral o bomba, por citar algunos. Pero, cuando se domina su cocción, se convierte en una base muy socorrida para cocinar platos llenos de sabor. Por eso, cada truco que facilite su elaboración resulta especialmente valioso.

El arroz perfecto de Joseba Arguiñano

@josebaarguinano 🎥🔥 ARROZ CON COSTILLAS DE CERDO: SABOR DE SIEMPRE, FÁCIL Y DELICIOSO Hoy cocinamos un arroz con costillas que queda brutal. 😍✨ 📝 INGREDIENTES: ▪ 8 trozos de costilla de cerdo ▪ ½ pimiento rojo (brunoise) ▪ ½ pimiento verde (brunoise) ▪ 1 cebolla (brunoise) ▪ 2 dientes de ajo (brunoise) ▪ 1 cdita de pimentón de la Vera ▪ 360 g de arroz bomba ▪ 720 ml de caldo de carne ▪ 1 ramita de tomillo fresco ▪ Sal, pimienta y AOVE 💡 TIP: Para conservar las costillas en la nevera varios días, guárdalas en un tupper con un poco de su jugo. ¡Así quedan tiernas y llenas de sabor! 😉 Con los productos de @lidlesp ♬ love nwantinti (ah ah ah) - CKay

En un vídeo de apenas un minuto publicado en su cuenta de TikTok, el chef Joseba Arguiñano (40 años) describe de manera muy sencilla los pasos para preparar un arroz con costilla de cerdo al que define como "una maravilla" por su aroma y sabor.

El hijo de Karlos Arguiñano empieza dorando los ocho trozos de costilla de cerdo, previamente salpimentados, en una cazuela con aceite de oliva virgen extra. Con esto se busca la famosa reacción de Maillard, que hará que la carne y el arroz queden aún más ricos.

En el mismo aceite sofríe cebolla, pimiento rojo, pimiento verde y ajo, todo picado en brunoise. Cuando las verduras han tomado color, añade pimienta, pimentón de la Vera y una ramita de tomillo fresco.

Este sofrito, hecho sobre los restos de carne que se han ido agarrando al fondo de la cazuela, sumará otra capa de sabor al arroz. Una vez está listo, reincorpora las costillas y añade el arroz, mezclando bien para que se impregne de los sabores del sofrito.

El momento clave llega al añadir el caldo de carne -el doble del peso del arroz- y dejar que hierva. Ahora es cuando entra en juego el truco del chef para obtener el punto exacto del grano: dividir la cocción en cuatro bloques de cinco minutos, un método efectivo que no puede ser más fácil de recordar.

Los primeros cinco minutos son a fuego fuerte, los siguientes a fuego suave, luego otros cinco a fuego fuerte, y por último, cinco minutos de reposo con el fuego apagado. Este método asegura una cocción uniforme y un arroz que no queda ni duro ni apelmazado.

Durante el vídeo, el chef destaca cómo esta técnica permite alcanzar la textura deseada sin complicaciones y disfrutar de un arroz lleno de aromas. En definitiva, una fórmula sencilla, replicable y pensada para quienes aún dudan de su habilidad para cocinar arroz sin errores.