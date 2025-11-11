Joseba Arguiñano, chef, sobre el pescado frito: "Para que no quede grasiento, el truco es agua fría y 150 g de harina"

0 votos

Total: 35 min

Comensales: 4

No es ningún secreto que el pescado es un alimento esencial en una dieta equilibrada. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), su consumo regular contribuye al mantenimiento de una buena salud cardiovascular gracias a su contenido en ácidos grasos omega-3, proteínas de alta calidad y micronutrientes como el yodo, el selenio y la vitamina D.

La OMS recomienda consumir pescado al menos dos veces por semana. Esta práctica se asocia a una menor incidencia de enfermedades coronarias y a un desarrollo cognitivo óptimo, especialmente en la infancia.

Además, el pescado es una fuente proteica más ligera y fácil de digerir que la carne roja, lo que lo convierte en una alternativa saludable para todas las edades.

En España, el pescado forma parte de la tradición gastronómica de todo el territorio costero. Sin embargo, el imparable aumento de los precios ha motivado un ligero descenso en su consumo durante los últimos años.

Por eso, instituciones como la Fundación Española de la Nutrición subrayan la necesidad de recuperarlo como pilar de una alimentación sana, sostenible y variada.

Además de su valor nutricional, el pescado es, desde el punto de vista culinario, un ingrediente versátil que permite elaboraciones sencillas y equilibradas como la cocción al horno o al vapor.

En preparaciones como la tempura, mantiene su textura jugosa y su sabor natural, siempre que se sigan técnicas adecuadas de fritura para evitar el exceso de grasa.

Una tempura ligera y crujiente

En un vídeo compartido en su cuenta de Instagram, el chef Joseba Arguiñano enseña cómo preparar unas virutas de rape rebozado con piperrada, una receta que une un clásico de la cocina tradicional vasca con la técnica de la tempura.

A lo largo del vídeo, insiste en un truco que considera fundamental: usar agua muy fría para lograr una tempura ligera que no absorba aceite.

Joseba Arguiñano comienza preparando el rape, que limpia y corta en tiras finas. Antes de rebozarlo, lo marina brevemente con ajo, perejil, aceite de oliva y sal, un paso con el que consigue dar mucho más sabor a la fritura.

Mientras el pescado reposa y se empapa de los sabores del adobo, el chef prepara la piperrada, base del plato. En una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra, sofríe cebolleta, pimiento verde y ajo a fuego lento, dejando que las verduras se pochen hasta quedar tiernas y dulces.

Los pimientos del piquillo, ya asados, se incorporan al final, cortados en tiras, para conservar su textura y color. "Si la piperrada suelta demasiado aceite, se puede escurrir para que el plato no quede graso", aconseja el cocinero.

La tempura se prepara con 150 gramos de harina especial para ese fin y agua fría. Si quedaran grumos, recomienda colar la mezcla para obtener una textura fina.

"El contraste entre el agua fría y el aceite caliente hace que la masa sufle y no quede grasienta", explica, destacando que esta reacción es la clave de una fritura ligera.

Ingredientes Para las virutas de rape Rape limpio, 500 g

Ajo, 2 dientes

Harina para tempura, 150 g

Agua fría, 225 ml

Aceite de oliva virgen extra, para freír

Sal, al gusto

Perejil, al gusto Para la piperrada Cebolletas, 3 ud

Pimientos verdes, 2 ud

Ajo, 2 dientes

Pimientos del piquillo, 8 ud

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria

Sal, al gusto Paso 1 Preparamos un majado machacando los dientes de ajo con sal gorda y perejil en un mortero. Añadimos un poco de aceite de oliva hasta obtener una pasta. Paso 2 Cortamos el rape en tiras finas y lo embadurnamos con el majado. Dejamos marinar unos minutos mientras elaboramos la piperrada. Paso 3 Picamos las cebolletas, los pimientos verdes y los ajos. En una sartén amplia con un poco de aceite, los pochamos a fuego medio hasta que estén blandos y dorados. Añadimos los pimientos del piquillo cortados en tiras y ajustamos de sal. Paso 4 Mezclamos la harina con el agua muy fría hasta obtener una masa ligera. Si aparecen grumos que no seamos capaces de romper, podemos colarla. Paso 5 Pasamos las tiras de rape por la tempura, escurrimos el exceso y las freímos en abundante aceite caliente hasta que estén doradas y crujientes. Paso 6 Cuando estén listas las sacamos y las dejamos en un colador grande o sobre una rejilla para que escurran bien el aceite. Paso 7 Servimos las virutas de rape junto a la piperrada caliente, terminando con un toque de sal y perejil fresco picado.

Otros pescados para hacer en tempura

En la cocina española, la tempura, que tiene origen asiático, ha dejado de ser una técnica exótica para convertirse en un método habitual para rebozar pescados de carne blanca y textura firme.

Con el rape, opción elegida por Joseba Arguiñano, queda increíble, pero existen alternativas más asequibles que ofrecen también excelentes resultados sin renunciar al sabor ni a la ligereza del rebozado.

Entre las más populares destaca la merluza, consumida en muchos hogares españoles. Su carne suave y poco grasa se adapta bien a la fritura rápida que caracteriza a la tempura, quedando tierna por dentro y crujiente por fuera.

El bacalao fresco o desalado es otra alternativa tradicional, especialmente en el norte, donde se fríe en tiras o tacos para preparar pintxos suculentos.

El abadejo, la raya o la pescadilla también se prestan a esta preparación por su bajo contenido en grasa y su sabor neutro, que se ve realzado con el adobo y la textura del rebozado.