Es oficial: la guerra de Irán y la crisis del Estrecho de Ormuz le "roban" los colores a esta famosa marca de patatas fritas

Imagina que aterrizas en Tokio con sitio en la maleta para arrasar en el pasillo de los snacks.

Vas con la imagen que tenemos todos en la cabeza de esa zona de los supermercados nipones, un espectáculo en technicolor de amarillos chillones, rojos imposibles, verdes flúor y una mascota sonriente entre un mar de patatas crujientes.

Pero, en su lugar, te encuentras con un lineal en blanco y negro como un capítulo del No-Do en un televisor de los 60.

Y no es un homenaje vintage al manga clásico. Es real, está pasando y tiene nombre. Calbee, el rey indiscutible de las patatas fritas en Japón dice haberse quedado sin tinta y le ha quitado los colores a sus bolsas.

La compañía ha confirmado que 14 de sus productos estrella se imprimen ahora en escala de grises, sin fotos, sin dibujos y hasta sin su icónica mascota del gorro. Y el motivo no está en una decisión de su equipo de marketing, sino a más de 8.000 kilómetros de distancia, en mitad de una guerra.

Es, probablemente, el primer impacto visual de un conflicto geopolítico que ha aterrizado, literalmente, en las estanterías del supermercado.

¿Qué tiene que ver la guerra de Irán con una bolsa de patatas?

El camino de este curioso efecto dominó es más corto de lo que parece.

Desde finales de febrero, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene el Estrecho de Ormuz prácticamente cerrado. Por ese pasillo marítimo navega en tiempos de paz alrededor de una quinta parte del petróleo del mundo. Si se atasca, se atasca medio planeta.

Y Japón es de los países que más lo notan porque importa una buena parte de su nafta de Oriente Medio. Esa es la conexión entre una refinería y un paquete de patatas fritas.

La nafta es un derivado del refinado del petróleo que se utiliza para fabricar plásticos y es la base de los disolventes y resinas de las tintas de impresión industrial, esas que dan color a millones de envases.

Resumiendo mucho, porque no es el interés de este artículo ahondar en el conflicto geopolítico ni en los procesos químicos, sin nafta barata, no hay tinta de colores asequible.

Y sin tinta de colores, la industria alimentaria japonesa se topó con una disyuntiva incómoda: o parar la producción y dejar huecos en las estanterías, o adaptarse a la nueva situación. Eligieron lo segundo.

El "caso Calbee": priorizar el producto sobre el envase

La decisión de la marca ha sido reducir sus diseños habituales, famosos por el uso de varias tintas con colores brillantes, a un formato basado en negro y grises sobre el fondo blanco de la bolsa.

El recorte afecta a 14 referencias, que empezaron a llegar a los lineales el 25 de mayo. Entre ellas, algunas de las más vendidas del país como las patatas Consommé Punch, las de sal ligera (Usushio), las de alga y sal (Norishio), los snacks de gamba Kappa Ebisen y hasta el cereal de desayuno Frugra.

Para finales de junio, la compañía prevé sumar más formatos a esta nueva imagen que hemos podido conocer gracias a publicaciones como la de la cuenta de Instagram @eisimarketing.

¿El objetivo? Estirar las reservas de químicos y mantener un suministro estable de producto mientras dure el cuello de botella.

Calbee ha insistido en que el producto de dentro no cambia, solo lo hace el envoltorio.

Conviene, eso sí, matizar que el propio gobierno japonés ha cuestionado la medida al asegurar no tener constancia de un desabastecimiento inmediato de nafta o tinta y dio por garantizado el volumen necesario para el país.

Es decir, el relato de la marca se presta a distintas interpretaciones y se podría sospechar que, en realidad, se trata de una decisión preventiva o incluso de imagen.

Si el sabor es el mismo, ¿por qué chirría tanto una bolsa gris?

La respuesta está en la cabeza, no en el paladar. La vista es el primer cubierto con el que comemos porque el cerebro empieza a anticipar el sabor antes de que el primer trozo llegue a la boca.

El color del envase actúa como una promesa. El rojo nos grita "intenso y salado", los fabricantes lo usan para las versiones al punto de sal, sin aderezos; el verde, "fresco", habitual en patatas campesinas, son sabor a cebolla o similares.

Cuando ese código cromático desaparece, el consumidor se queda desorientado, debe leer la etiqueta para encontrar cuál es el producto que le gusta y se pierde la compra por impulso.

Aunque el producto sea el mismo, la experiencia de compra cambia.

La geopolítica en la despensa

Lo que podría haber sido una anécdota kawaii es, en realidad, una lección de geopolítica en el supermercado.

En la gastronomía moderna, el packaging no es solo un simple envoltorio protector. Es el preámbulo del sabor, parte del ritual, lo primero que tocamos y miramos.

El episodio de Calbee demuestra que la seguridad y la experiencia alimentarias actuales no dependen solo de que haya buenas cosechas de patata o aceite suficiente para freír. Dependen también de otras cadenas de suministro tan largas y tan finas de las que casi nadie es consciente hasta que se rompen.

Y qué pasará si la crisis energética se prolonga, ¿veremos este "desnudo" de marcas en otros países? ¿Llegará el monocromo a los lineales europeos?

Cuando la supervivencia se convierte en campaña

Hay una última vuelta de tuerca a la historia. Lo que nació como una medida de emergencia ha terminado funcionando como una de las campañas de marketing más eficaces (y baratas) del año.

Las fotos de los lineales descoloridos se han viralizado dentro y fuera de Japón, han generado conversación en redes y han llenado las hemerotecas digitales. Calbee no buscaba notoriedad, pero la encontró sin querer.

Y todo apunta a que esas bolsas grises tendrán valor histórico. Lo que hoy se compra por necesidad en un konbini de Tokio, mañana puede ser pieza de coleccionista: el recuerdo tangible del año en que el mundo se quedó, también en el supermercado, un poco más gris.

Así que la próxima vez que abras una bolsa de patatas a todo color, fíjate bien en esos colores intensos. Su brillo es, también, un síntoma de paz mundial.