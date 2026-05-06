De central nuclear a piscifactoría: el yerno de Juan Roig invierte 170 millones de € para criar lenguado en Lemóniz

Miles de metros cúbicos de hormigón y unas mil toneladas de acero forman el esqueleto de lo que iba a ser una de las centrales nucleares más grandes de España. Nunca llegó a funcionar.

Ahora, ese gigante, dormido a orillas del Cantábrico durante más de 40 años, tiene fecha para despertar con un propósito muy distinto al que le dio la vida. La que iba a ser la Central Nuclear de Lemóniz, será una piscifactoría para criar lenguados.

Que nadie se asuste, los peces no nadarán en aguas radiactivas, porque en la central jamás llegó a entrar ni un solo elemento de combustible de uranio.

El proyecto, bautizado como Basordas, supone una inversión público-privada de 170 millones de euros a lo largo de diez años, liderado por Sea Eight, la división de acuicultura sostenible del grupo inversor valenciano Atitlan.

La empresa, fundada por Roberto Centeno -yerno del presidente de Mercadona, Juan Roig- y el bilbaíno Aritza Rodero, se ha aliado con el Gobierno Vasco para levantar en Lemoiz la mayor piscifactoría de lenguado de Europa, con capacidad para producir 3.000 toneladas anuales.

El propio lehendakari, Imanol Pradales, presentó el plan sobre el terreno con una frase que resume la ambición del proyecto: "Aquí estarán los primeros lenguados made in Euskadi".

Un pasado doloroso que aún pesa

Para entender la dimensión simbólica de lo que ocurre en Basordas hay que retroceder a los años setenta. Iberduero -hoy Iberdrola- proyectó en este punto de la costa vizcaína una central con dos reactores nucleares.

El primero llegó a completarse en un 90-95 % de su construcción; el segundo rondaba el 50 %. Faltaba cargar el combustible nuclear para arrancar las pruebas de funcionamiento.

Pero el proyecto se convirtió en el epicentro de un conflicto que marcó la Transición en el País Vasco. La oposición social fue masiva: manifestaciones multitudinarias, apagones, boicots.

Una parte muy significativa de la sociedad vasca rechazaba la instalación por motivos de seguridad y ecología. Conviene recordar que, en marzo de 1979, la central nuclear de Three Mile Island, en Harrisburg (EEUU), había sufrido un accidente con fuga de radiactividad a la atmósfera que tuvo un gran impacto mediático en todo el mundo.

ETA aprovechó ese clima de rechazo, legítimo y pacífico, para abanderar la causa antinuclear a través del terrorismo.

En enero de 1981, la banda secuestró y asesinó a José María Ryan, ingeniero jefe de la central. Al año siguiente, su sucesor, Ángel Pascual Múgica, fue ametrallado ante su propio hijo.

Previamente, entre 1978 y 1979, varios atentados con bomba dentro de las instalaciones habían costado la vida a los trabajadores Andrés Guerra, Alberto Negro y Ángel Baños.

La suma de la tensión social extrema, la violencia terrorista y la inviabilidad práctica de continuar las obras en esas condiciones desembocó en la moratoria nuclear de 1984, aprobada por el gobierno de Felipe González.

Lemóniz quedó paralizada para siempre. Al detenerse todo antes de cargar el combustible, las instalaciones están completamente limpias desde el punto de vista radiológico.

No hubo nunca ni hay ahora rastro de contaminación. Es, simplemente, un enorme edificio industrial vacío junto al mar que ahora podrá tener una segunda vida.

Antigua Central Nuclear de Lemóniz Irekia

Reciclaje industrial: aprovechar lo que ya existe

El proyecto de Atitlan es un buen ejemplo de economía circular. Los túneles de captación y bombeo de agua de mar que se construyeron en los años setenta para refrigerar los reactores siguen ahí, intactos.

Y esas mismas infraestructuras servirán ahora para alimentar los sistemas de recirculación acuícola (conocidos por sus siglas en inglés, RAS) que Sea Eight utiliza en sus plantas.

Esta tecnología permite reutilizar hasta el 97 % del agua, controlar de forma absoluta las condiciones de cría y reducir a prácticamente cero el impacto sobre el medio marino.

Aprovechar lo que ya estaba construido ahorra una cantidad enorme de obra nueva y de huella ambiental.

El complejo ocupará 46.600 metros cuadrados e integrará todas las fases del ciclo productivo del lenguado, desde la eclosión y la cría larvaria hasta el engorde, la preparación y la transformación para su comercialización.

Sea Eight no es una recién llegada en este campo, pues ya opera plantas en Gijón, Cambados y en las localidades portuguesas de Torreira y Póvoa de Varzim, y mantiene un acuerdo de suministro con Mercadona.

Lemoiz será la pieza que le permita escalar su producción hasta consolidarse como referente internacional en lenguado premium.

Una alianza con vocación de futuro

El Gobierno Vasco, propietario de los terrenos desde 2019, ha sido parte activa de la operación. La concesionaria Aquacría Basordas canalizará el proyecto y quedará integrada en Sea Eight.

La consejera de Alimentación, Amaia Barredo, definió la iniciativa como la transformación de "una ruina en una planta integrada y sostenible".

El plan contempla la colaboración con la red vasca de investigación, especialmente con el centro AZTI, referente en el ámbito marino y alimentario, en áreas como genética, nutrición, sanidad y bienestar animal.

La construcción arrancará en 2027. Los primeros lenguados se producirán en 2029 y llegarán al mercado previsiblemente en 2030, atendiendo a los ciclos biológicos de la especie.

Cuando el complejo funcione a pleno rendimiento, generará unos 200 empleos directos altamente cualificados.

Donde hubo miedo, habrá vida

Es difícil no detenerse en la carga simbólica de todo esto. Durante más de cuarenta años, Lemóniz ha sido sinónimo de conflicto, miedo y muerte. Un monumento involuntario a una época convulsa que dejó heridas profundas en la sociedad vasca.

Pradales lo expresó con claridad: "Es una herencia incómoda y muy compleja que nos corresponde gestionar. Es hora de abrir un nuevo ciclo. De hacer que sea un símbolo de transformación colectiva y no la cicatriz de tiempos oscuros".

Que ese nuevo ciclo pase por producir alimento de calidad, criado con tecnología sostenible, generando empleo local y reduciendo la dependencia de las importaciones tiene algo de justicia poética.

Un lugar que representó lo peor de una época se prepara para convertirse en motor de vida. Y de paso, en un argumento bastante potente a favor de que las ruinas industriales, bien miradas, pueden tener una segunda oportunidad extraordinaria.