Antonio, ganadero que factura 1,3 millones en pueblo de 4245 habitantes: "Con constancia, se puede llegar a lo más alto"

Mientras muchos pueblos en España ven cada año cómo su población disminuye, el ganadero y charcutero Antonio Hidalgo decidió quedarse en el suyo y coger el relevo del negocio familiar.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la población rural española se redujo un 4,1% entre 2015 y 2024, con municipios envejecidos y cada vez menos jóvenes con ganas de quedarse, lo que complica que los negocios pasen de padres a hijos.

En Monesterio (Badajoz), un pueblo de 4245 habitantes, la historia ha sido otra: Antonio representa a la tercera generación de Ibéricos Casa Lucas, la charcutería que fundó su abuelo hace más de 70 años.

La empresa acaba de recibir el Luxury Lifestyle Award como "Mejor Marca de Charcutería Ibérica de Lujo en España", un reconocimiento concedido desde Nueva York que la sitúa entre las mejores marcas de lujo del mundo.

El premio llega, además, en el año de su récord de facturación, que ha alcanzado 1,3 millones de euros.

Un legado desde 1952

Ibéricos Casa Lucas fue fundada en Monesterio en 1952 por Francisco Hidalgo, abuelo de Antonio, "con una idea muy clara: buscar siempre la excelencia a través del amor al oficio, el respeto al tiempo y la selección de las mejores materias primas", explica el ganadero.

Esos valores, asegura, se han mantenido intactos "de generación en generación" en una empresa que define como familiar y humilde.

Hoy Antonio trabaja junto a su padre, Santiago, que controla la evolución de la curación en el secadero, mientras él pastorea los cerdos en la dehesa. "Para mí es un orgullo enorme representar hoy a la tercera generación y seguir el camino marcado por mi abuelo", afirma.

Un premio a la marca

Desde 2008, los Luxury Lifestyle Awards reconocen cada año las mejores marcas de lujo del mundo en más de 400 categorías, desde hoteles y alta gastronomía hasta moda o joyería.

La organización valora criterios como la reputación, la innovación o la atención al cliente.

"Es la mayor recompensa al trabajo diario de tres generaciones", señala Antonio Hidalgo, que se declara "orgulloso de continuar la labor de mi abuelo y de mi padre".

Para el ganadero, el premio demuestra también que el tamaño de la empresa no es una barrera. "Cuando se trabaja con honestidad, constancia y respeto por el producto, una pequeña empresa artesanal puede llegar a lo más alto del sector premium a nivel mundial", concluye.

El galardón a la marca se suma a los obtenidos por su producto estrella, el jamón de bellota 100 % ibérico Gran Reserva Premium.

Es el primer y único jamón hasta la fecha en ganar la Medalla Gran Oro de Monde Selection y, en apenas tres años, acumula 14 de los principales premios internacionales a la calidad, entre ellos el certificado de Mejor Jamón del Mundo 2024 de Authentic World Taste. Su edición limitada alcanza los 560 euros.

Toda la producción vendida

Las ventas de la empresa han crecido un 20 % este año y sus exportaciones, un 10 %, con la Unión Europea como principal destino.

Ibéricos Casa Lucas ya tiene vendida toda su producción para estas Navidades, unas fechas en las que, según Hidalgo, "el consumo de jamón ibérico se triplica en España".

La compañía atribuye su facturación récord a "una mayor demanda en el mercado de jamones de alta gama".

Los datos del sector confirman la tendencia, según la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI), en el último lustro las exportaciones de ibérico han crecido un 23,7 % en Francia, un 24,3 % en Alemania, un 25 % en México y un 104 % en China, el mercado con más potencial actualmente, reforzado como alternativa a los aranceles de Donald Trump.

De la dehesa a Nueva York

Mientras su marca compite en el mercado internacional del lujo, el trabajo de Antonio sigue en el campo.

La montanera comenzó el 1 de octubre y sus cerdos engordarán a base de bellota y pasto natural hasta un máximo de 115 kilos, con un mínimo de 60 días de alimentación natural, antes de su sacrificio entre el 15 de diciembre y el 31 de marzo.

"La bellota se presenta abundante, aunque estamos todavía a la espera de las lluvias otoñales", apunta.

Mientras trotan por la dehesa, sus cerdos ibéricos generan la grasa infiltrada tan característica del jamón ibérico, además del potasio, el ácido oleico y las proteínas de alta calidad tan valoradas por los nutricionistas.

Después vendrán cuatro años de curación tras los cuales el jamón ibérico obtiene un aroma, textura y sabor que lo convierten en el producto estrella de la gastronomía española.