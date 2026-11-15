Vicente, hostelero: "Pagas 3 € por una hamburguesa y la vendes por 14 €; es lo que deja más margen en un restaurante"

Uno de cada cuatro negocios de restauración desaparece durante su primer año de actividad y casi el 63 % no llegan a cumplir cinco años.

Son cifras obtenidas a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre las empresas de servicios de comidas y bebidas creadas en España en 2018, que reflejan lo difícil que resulta mantener un restaurante abierto y conseguir que sea rentable.

Pese a ello, abrir un bar o un restaurante continúa siendo una de las primeras opciones que muchos españoles contemplan cuando deciden emprender.

Vicente Nicolau, empresario hostelero que llegó a gestionar cinco restaurantes simultáneamente antes de acabar en la ruina, conoce bien los riesgos de este negocio.

En una conversación con Adrián G. Martín en YouTube, Nicolau explica que mucha gente considera la hostelería un sector relativamente accesible porque piensan que basta con alquilar un local, instalar una barra y conseguir proveedores para empezar a trabajar.

Sin embargo, la realidad económica es mucho más complicada de lo que parece.

¿Cuánto cuesta montar un bar?

Vicente Nicolau pone como ejemplo Brasas Steakhouse, el restaurante de 150 plazas que regenta en Mallorca en el momento de la entrevista.

Según explica, poner en marcha un establecimiento de estas características desde cero exige una inversión cercana a los 200.000 euros, sin incluir el coste de posibles traspasos.

A partir de ahí comienzan los gastos diarios que genera la actividad. Solo para cubrir los costes de funcionamiento, asegura que necesita ingresar unos 1.500 euros cada jornada. Si la facturación no alcanza esa cifra, el negocio pierde dinero.

El problema es que vender mucho no significa necesariamente ganar mucho. Hay que pagar salarios, alquiler, suministros, proveedores, impuestos y otros gastos que reducen considerablemente el dinero que finalmente queda disponible.

Según sus estimaciones, un restaurante tradicional puede trabajar con un margen de beneficio cercano al 25 %, aunque esa cifra no debe interpretarse como una rentabilidad que esté siempre garantizada.

El negocio de las hamburguesas

Cuando le preguntan qué tipo de restaurante considera más rentable, Nicolau no duda en responder: "Hamburguesería. El tema de fast food tiene mucho margen".

Su respuesta es la de alguien que conoce ese tipo de negocio de primera mano. Entre 2013 y 2014 gestionó una hamburguesería situada en el Paseo Marítimo de Mallorca y no duda en hablar de cifras.

"El margen era brutal. 3-4 mil euros semanales limpios cada socio", asegura durante la entrevista.

Según sus cálculos, una hamburguesería puede alcanzar márgenes del 45 %, frente al 25 % que atribuye a un restaurante convencional. Son cifras basadas en su experiencia particular, no porcentajes aplicables a todos los establecimientos.

Para explicar por qué este modelo de negocio puede ser tan rentable, utiliza un ejemplo muy sencillo: "Tú compras la hamburguesa por 3 euros y la vendes por 14".

La diferencia entre ambas cantidades es de 11 euros. Si esos tres euros representaran todo el coste del producto, el margen bruto sobre el precio de venta sería del 78,6 %, antes de considerar otros gastos.

Pero esos 11 euros no son beneficio limpio. De ahí todavía deben descontarse los ingredientes adicionales que no estén incluidos en el coste inicial como pan, salsas…, los salarios, el alquiler, la energía, los impuestos y el resto de gastos del negocio.

La ventaja de una hamburguesería bien gestionada está en que puede ofrecer un producto con un coste de materia prima relativamente controlado, una preparación estandarizada y un servicio rápido.

Esto permite vender un número elevado de unidades sin necesitar la misma estructura de cocina y sala que un restaurante tradicional.

Vicente Nicolau, hostelero

Ganar también tiene un precio

Aunque reconoce las posibilidades económicas del sector, Nicolau insiste en que gestionar un restaurante exige enormes sacrificios personales.

"El personal tiene su día libre, pero yo no tengo día libre", explica. Las jornadas no terminan cuando se marcha el último cliente, porque todavía quedan pedidos, organización del equipo y decisiones pendientes.

Además, considera imprescindible que el propietario sea capaz de desempeñar cualquier función para poder ayudar en lo que sea si en algún momento faltan manos. Él mismo ha trabajado como camarero, cocinero, friegaplatos y limpiador cuando ha sido necesario.

Por eso, advierte de que abrir un restaurante sin experiencia puede convertirse en un error muy caro.

Su consejo para quienes quieran emprender es tener paciencia, constancia y conocimientos suficientes para gestionar el negocio.

Según explica, pueden pasar dos o tres años antes de empezar a obtener beneficios, especialmente cuando todavía se está pendiente de recuperar la inversión inicial.

Porque una cosa es vender hamburguesas a 14 euros y otra muy distinta es conseguir que, después de pagar todas las facturas, el restaurante deje dinero de verdad.