Un hombre limpiando una cocina con un estropajo metálico. iStock

Agua caliente y unos minutos de reposo: el método definitivo para dejar como nueva la bandeja de horno llena de grasa

Una bandeja de horno con grasa quemada invita a sacar el estropajo más duro del fregadero. Parece la forma más rápida de despegar los restos sin dejarla horas en remojo.

El problema es que, si tiene revestimiento antiadherente, ese gesto puede dañarla. Los estropajos metálicos pueden rayar la superficie y reducir poco a poco sus propiedades.

Tefal recomienda expresamente no utilizar lana de acero ni estropajos metálicos sobre superficies antiadherentes. Le Creuset da la misma indicación para sus bandejas de horno recubiertas.

Puede acabar rayado

La función de la capa antiadherente es evitar que los alimentos se peguen con facilidad. También permite limpiar la bandeja con menos esfuerzo después del horneado.

Si se frota repetidamente con metal, esa superficie puede marcarse. Con el tiempo, la comida puede empezar a adherirse más y la limpieza hacerse cada vez más complicada.

Calphalon advierte de que los estropajos y limpiadores abrasivos pueden dañar sus bandejas antiadherentes. Para lavarlas recomienda detergente líquido y una esponja suave.

Le Creuset también aconseja evitar utensilios metálicos durante la cocción. Cuchillos y otras herramientas duras pueden rayar el revestimiento igual que un estropajo agresivo durante la limpieza.

Mejor remojar que rascar

El problema puede pasar desapercibido al principio. Una pequeña raya no impide necesariamente utilizar la bandeja, pero el deterioro acumulado puede reducir su vida útil.

Tampoco conviene intentar compensarlo frotando todavía más fuerte. Cuanto más agresivo sea el material utilizado, mayor será el riesgo de dañar el acabado.

Cuando hay grasa reciente, Tefal recomienda empezar con agua caliente y unas gotas de lavavajillas. En muchas ocasiones es suficiente para retirar los restos.

Si la suciedad está muy pegada, el remojo suele resultar más seguro. El agua caliente ayuda a reblandecer los residuos antes de pasar una esponja no abrasiva.

Tefal propone dejar actuar agua caliente con bicarbonato cuando existen restos más resistentes. Después pueden retirarse con una esponja suave, evitando rascar directamente el revestimiento.

Le Creuset recomienda también dejar enfriar la bandeja antes de empezar a limpiarla. Someterla todavía caliente a agua fría puede provocar daños por el cambio brusco de temperatura.

Ese choque térmico puede deformar determinados recipientes. Por eso conviene esperar unos minutos antes de llevar la bandeja directamente al fregadero.

También hay que comprobar si puede entrar en el lavavajillas. Algunos modelos lo permiten, mientras que otros duran más si se lavan siempre a mano.

Evita restos de humedad

Le Creuset recomienda el lavado manual con agua caliente y jabón para prolongar la vida de algunos de sus recubrimientos antiadherentes.

Una vez limpia, conviene secarla completamente antes de guardarla. Así se evitan restos de humedad y se mantiene el material en mejores condiciones.

El objetivo no es conseguir una superficie impecable a cualquier precio. Una pequeña mancha puede resultar menos perjudicial que raspar durante minutos con un estropajo metálico.

Cuando una bandeja antiadherente está muy sucia, el truco está en darle tiempo al agua y al detergente. Remojar primero suele ser mucho mejor que intentar arrancar la grasa a fuerza de metal.