Cómo quitar los restos quemados de una bandeja de horno: no siempre necesitas rascar con fuerza

Preparar unas patatas al horno, un asado o una lasaña puede dejar una consecuencia poco agradable: una bandeja cubierta de grasa y restos de comida quemados. Cuando estos residuos se endurecen, eliminarlos puede resultar complicado.

Lo habitual es recurrir al estropajo y frotar hasta desprender la suciedad. Sin embargo, los expertos advierten de que aplicar demasiada fuerza no siempre es la mejor solución.

En muchos casos, basta con utilizar agua templada o caliente, detergente y dejar actuar la mezcla. Este procedimiento permite ablandar los residuos y reduce la necesidad de utilizar utensilios abrasivos.

El truco del remojo

Los especialistas del Good Housekeeping Institute explican que poner los utensilios en remojo puede ahorrar tiempo cuando presentan restos de comida resecos o adheridos después de cocinar.

Según sus recomendaciones, dejar actuar el agua facilita el desprendimiento de los residuos y evita frotar con tanta intensidad. Además, ayuda a proteger los utensilios y sus revestimientos.

Noah Pinsonnault, analista especializado en productos de limpieza de este laboratorio, señala que no todas las piezas necesitan el mismo tratamiento. El tiempo de remojo depende del tipo de suciedad.

Por ejemplo, los restos de alimentos ricos en almidón, como la pasta, pueden necesitar entre 10 y 20 minutos en agua templada. Las salsas secas suelen desprenderse antes.

Cuánto tiempo dejarlos

El primer paso consiste en esperar a que la bandeja se enfríe. Después, se puede añadir agua caliente con unas gotas de lavavajillas hasta cubrir las zonas afectadas.

Tras dejarla reposar, conviene retirar los residuos con una esponja suave o una espátula compatible con la superficie. Si quedan restos adheridos, puede repetirse el procedimiento.

El agua ayuda a hidratar y ablandar los restos de alimentos. Mientras tanto, los componentes del detergente favorecen la eliminación de las grasas y facilitan su retirada durante el aclarado.

El truco del bicarbonato

Sin embargo, mantener una bandeja toda la noche en remojo no garantiza mejores resultados. Los especialistas de Good Housekeeping señalan que prolongarlo más de una hora normalmente aporta pocos beneficios adicionales.

Cuando la suciedad está especialmente incrustada, algunos fabricantes recomiendan utilizar bicarbonato de sodio. Es el caso de Tefal, que propone combinarlo con agua caliente para determinadas bandejas.

Su recomendación consiste en cubrir la superficie con agua caliente, añadir dos cucharadas de bicarbonato y dejar actuar entre 30 minutos y una hora. Después, se retiran los residuos con una esponja suave.

Este método no debe aplicarse a cualquier bandeja. El material y las instrucciones del fabricante son fundamentales, ya que algunos revestimientos pueden deteriorarse con determinados productos.

Le Creuset, por ejemplo, recomienda lavar sus bandejas antiadherentes con agua caliente y jabón. También aconseja evitar los limpiadores abrasivos y los estropajos metálicos que podrían dañar el revestimiento.

La compañía también recomienda esperar a que las bandejas se enfríen antes de lavarlas. Un cambio brusco de temperatura puede provocar daños, especialmente en determinados materiales.

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que algunos limpiadores específicos para hornos contienen sustancias corrosivas. Por eso, aconseja utilizarlos con precaución y respetar las instrucciones de seguridad.

Para evitar que la suciedad se acumule, lo más práctico es limpiar las bandejas después de cada uso. Eso sí, conviene esperar primero a que se enfríen lo suficiente.

Limpiar después de cada uso

En definitiva, frotar más fuerte no significa limpiar mejor. Dedicar unos minutos a ablandar la grasa y los restos quemados puede facilitar la tarea y ayudar a conservar las bandejas en buen estado.