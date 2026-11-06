Poso de café apoyados en el sumidero del fregadero. iStock

No tires los posos del café por el fregadero: por qué pueden contribuir a formar atascos en las tuberías

Vaciar la cafetera y dejar caer los posos directamente por el fregadero puede parecer un gesto inofensivo. Al fin y al cabo, son pequeños, húmedos y aparentemente deberían desaparecer con facilidad junto al agua.

El problema es que los posos no se disuelven. Pueden avanzar por la tubería, quedarse retenidos y mezclarse con otros residuos hasta favorecer la formación de depósitos.

Thames Water los incluye expresamente entre los restos que no deberían tirarse por el fregadero. La compañía recomienda desecharlos en la basura o, cuando sea posible, destinarlos al compost.

Dentro de la tubería

Los posos pueden pasar sin dificultad por el desagüe al principio. Eso no significa que recorran toda la instalación sin quedarse adheridos en algún punto.

Las curvas, uniones y zonas donde el agua circula más despacio pueden retener partículas. Si además hay grasa en las paredes, estos restos encuentran una superficie a la que adherirse.

Thames Water recuerda que grasas, aceites y restos de comida pueden solidificarse dentro de las tuberías. Con el tiempo, esa acumulación reduce el espacio por el que circula el agua.

Los posos pueden incorporarse a esa mezcla. United Utilities aconseja recogerlos aparte para evitar que lleguen al sistema de aguas residuales.

Mejor retirarlos antes

El problema no suele aparecer por una única cucharada. Es la repetición durante semanas o meses la que puede contribuir a formar depósitos cada vez mayores.

Por eso echar mucha agua después tampoco garantiza que desaparezcan. El agua puede arrastrar parte de los restos, pero no elimina necesariamente los que ya se han pegado más adelante.

La opción más sencilla consiste en vaciar primero el café usado. Después puede aclararse el portafiltro, la cafetera italiana o el recipiente correspondiente.

Seattle Public Utilities recomienda retirar los restos de alimentos antes de lavar platos y utensilios. También aconseja colocar rejillas en los desagües para atrapar sólidos.

Eso reduce la cantidad de residuos que llegan a la tubería. Los posos pueden tirarse a la basura orgánica cuando el sistema municipal lo permita.

También pueden utilizarse para compostaje doméstico en cantidades adecuadas. Thames Water menciona esta posibilidad como alternativa al fregadero.

Conviene aplicar la misma precaución con la grasa de las sartenes. Tirarla junto a posos o restos de comida puede crear una combinación especialmente problemática.

DC Water explica que las grasas se acumulan en las tuberías y terminan restringiendo el paso del agua. Esa acumulación puede provocar atascos y retornos de aguas residuales.

Daño en tuberías

Si el fregadero empieza a vaciarse más despacio, aparece mal olor o el agua retrocede, puede existir ya una obstrucción. Thames Water identifica precisamente estas señales como indicios habituales de atasco.

Por eso no hace falta esperar a que la tubería deje de funcionar por completo. Evitar que entren residuos sólidos reduce parte del problema desde el principio.

Los posos parecen demasiado pequeños para causar daños. Sin embargo, dentro de una tubería pueden terminar comportándose de forma muy distinta.

La próxima vez que vacíes la cafetera, mejor retirarlos antes de abrir el grifo. Lo que desaparece de la vista no siempre desaparece de las tuberías.