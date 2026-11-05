Los expertos en limpieza coinciden: para limpiar el lavavajillas no basta un ciclo vacío, hay que revisar los brazos

Poner el lavavajillas vacío con un limpiador específico puede ayudar a eliminar grasa, cal y malos olores. Sin embargo, ese mantenimiento no siempre soluciona uno de los problemas más habituales: los brazos aspersores obstruidos.

Estas piezas son las encargadas de lanzar agua a presión sobre platos y cubiertos. Si sus pequeños orificios acumulan restos de comida o cal, la limpieza puede empeorar aunque el interior parezca impecable.

Siemens recomienda revisar y limpiar regularmente tanto el filtro como los brazos giratorios. La marca advierte de que la suciedad y la cal pueden bloquear las boquillas e impedir una pulverización eficaz.

Pueden quedar bloqueados

Los brazos aspersores tienen pequeños orificios distribuidos por toda su superficie. A través de ellos sale el agua que después alcanza la vajilla desde diferentes ángulos.

El problema aparece cuando alguno queda parcialmente tapado. Restos de alimentos, pequeñas partículas o depósitos minerales pueden reducir el caudal y dejar zonas con menos agua durante el lavado.

Bosch señala que la cal y la suciedad pueden obstruir tanto las boquillas como los apoyos de los brazos. Por eso recomienda desmontarlos periódicamente y comprobar cada salida de agua.

La limpieza suele ser sencilla. Siemens aconseja retirar los brazos, aclararlos bajo el grifo y comprobar si alguno de los agujeros presenta restos visibles. Si hay suciedad atrapada, puede retirarse con cuidado utilizando un palillo. Después conviene volver a aclarar la pieza antes de colocarla de nuevo.

No sustituye la revisión

También hay que comprobar que los brazos giren libremente. Una vez montados, deberían poder desplazarse sin encontrar resistencia ni chocar contra otras piezas. Un ciclo vacío no sustituye la revisión

Los programas de mantenimiento sirven para limpiar zonas interiores y retirar grasa acumulada. Bosch recomienda utilizarlos periódicamente, especialmente cuando aparecen olores o depósitos en la cuba.

Pero un producto circulando por la máquina no garantiza que retire un trozo de comida incrustado dentro de una boquilla. Ese bloqueo puede necesitar una limpieza manual.

Whirlpool advierte de que un brazo bloqueado puede retrasar la eliminación de restos y detergente. Si el problema persiste, el aclarado final puede no ser suficiente.

Por eso también conviene hacer una prueba antes de poner cada ciclo. Basta con girar el brazo con la mano y comprobar que ningún plato o utensilio impida su movimiento.

Una bandeja demasiado alta o un cucharón mal colocado pueden bloquearlo. En ese caso, el problema no sería la suciedad del aparato, sino la distribución de la carga.

El filtro merece la misma atención. Los restos atrapados allí pueden generar malos olores y terminar reduciendo el rendimiento del lavavajillas.

Bosch recomienda retirarlo y limpiarlo bajo el grifo con agua, jabón y un cepillo suave. Mantenerlo limpio ayuda a evitar que partículas vuelvan a circular durante el lavado.

Boquillas obstruidas

Si los platos siguen saliendo con restos, conviene revisar primero estos elementos antes de cambiar de detergente. Muchas veces el problema está en una pieza pequeña que apenas se mira.

Un ciclo vacío puede dejar el interior más limpio. Pero si los brazos no giran bien o tienen las boquillas obstruidas, el agua seguirá sin llegar correctamente a toda la vajilla.