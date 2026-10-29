Para que los vasos no salgan blancos del lavavajillas no basta con añadir abrillantador, debes revisar la dureza del agua

Abrir el lavavajillas y encontrar los vasos cubiertos por una película blanquecina puede dar la sensación de que han quedado peor que antes de lavarlos. La reacción más habitual es rellenar el depósito de abrillantador o echar más producto en el siguiente ciclo.

Pero el problema puede estar en otro sitio: el agua que entra en la máquina. Cuando contiene una cantidad elevada de calcio y magnesio hablamos de agua dura.

Al calentarse y evaporarse, esos minerales pueden terminar dejando depósitos de cal sobre vasos, platos y paredes del propio lavavajillas. Si esto ocurre, añadir abrillantador no siempre basta.

La sal y el abrillantador

Siemens recomienda comprobar la dureza del agua de cada vivienda y ajustar el sistema descalcificador interno del lavavajillas. Si el agua es muy dura, también puede ser necesario utilizar sal específica.

Es fácil confundir la sal y el abrillantador porque ambos ayudan a conseguir una vajilla brillante, pero no cumplen la misma función. El abrillantador facilita el secado y reduce las marcas de las gotas de agua.

La sal, en cambio, permite regenerar el sistema que reduce la dureza del agua. Por eso, un vaso puede seguir saliendo con manchas blancas aunque el compartimento del abrillantador esté lleno.

Si el aparato está configurado para una dureza inferior a la que realmente tiene el agua de casa, el sistema puede no retirar suficiente calcio y magnesio y terminar apareciendo cal.

Cómo ajustar el lavavajillas

Siemens aconseja medir la dureza mediante una tira de prueba o consultar el dato del suministro local. Después, hay que introducir ese valor en los ajustes del electrodoméstico siguiendo su manual.

Además, las pastillas «todo en uno» tampoco solucionan necesariamente cualquier situación.

Siemens advierte de que normalmente funcionan adecuadamente hasta aproximadamente 21 ºdH de dureza. Por encima de esa cifra puede ser necesario utilizar sal y abrillantador por separado.

Hay una forma sencilla de comprobar si esa película blanca es realmente cal. Si desaparece al limpiar el vaso con vinagre o ácido cítrico diluido, probablemente se trate de un depósito mineral.

Pero si la marca no desaparece, el diagnóstico puede ser distinto. Algunos vasos sufren una corrosión superficial conocida como «grabado» o etching, que provoca una pérdida permanente de transparencia.

Bosch diferencia ambos problemas: los depósitos blancos relacionados con el agua dura pueden deberse a la falta de sal, mientras que un cristal mate cuya película no desaparece puede estar afectado por corrosión.

También existe el problema contrario: utilizar demasiado abrillantador. Siemens advierte de que un exceso puede dejar marcas sobre los vasos.

Si aparecen rayas o velos, recomienda reducir la dosis.

Qué conviene revisar

Si quedan gotas de agua después del ciclo, puede ser necesario aumentar el abrillantador. También conviene comprobar que haya sal, que su depósito esté correctamente cerrado y que los filtros estén limpios.

La próxima vez que los vasos salgan blanquecinos, merece la pena hacer una prueba antes de culpar al detergente. Si la cal aparece repetidamente, hay que comprobar la dureza del agua y ajustar el lavavajillas, en lugar de añadir más abrillantador.