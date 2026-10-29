El truco infalible para eliminar la grasa y suciedad de la puerta del horno: bicarbonato de sodio y 20 minutos de reposo

El horno es una de las zonas de la cocina donde más se acumulan la grasa, los restos de comida y los restos quemados. Con el uso, estas manchas se adhieren al cristal y se oscurecen por efecto del calor, por lo que retirarlas con una bayeta húmeda y jabón puede resultar insuficiente.

Sin embargo, existe un método sencillo para facilitar la limpieza sin recurrir necesariamente a productos químicos específicos: tan solo es necesario bicarbonato de sodio y dejarlo actuar durante 20 minutos.

Para poner en práctica este truco, basta con tener a mano bicarbonato de sodio, agua, un recipiente pequeño y una bayeta de microfibra. También puede ser útil una espátula de silicona para extender la mezcla y, si quedan restos especialmente resistentes, un rascador de plástico apto para este tipo de superficies.

Cómo limpiar el horno

El primer paso es comprobar que el horno está completamente apagado y frío. A continuación, hay que mezclar bicarbonato de sodio con una pequeña cantidad de agua hasta conseguir una pasta espesa, fácil de extender y que no gotee.

Una vez preparada, se distribuye sobre el cristal de la puerta, prestando especial atención a las zonas con manchas de grasa y restos de alimentos quemados. Es importante evitar las juntas de goma y otras partes del aparato que puedan deteriorarse con la humedad o los productos de limpieza.

Después, llega el momento clave: dejar actuar la mezcla durante unos 20 minutos. Este tiempo permite que la pasta permanezca en contacto con la suciedad y facilite su eliminación posterior.

Si las manchas llevan mucho tiempo incrustadas, puede ser necesario repetir el proceso o prolongar el reposo.

Transcurrido ese tiempo, se retira la mezcla con una bayeta de microfibra humedecida, realizando movimientos suaves y sin ejercer demasiada presión. Si todavía quedan restos adheridos, se puede recurrir con cuidado a una espátula de plástico.

Por último, hay que pasar un paño limpio y húmedo para retirar cualquier resto de bicarbonato y secar el cristal con otra bayeta para evitar marcas.

El error que debes evitar

Aunque el bicarbonato es una alternativa sencilla, conviene tomar algunas precauciones para no dañar el electrodoméstico. La primera es evitar los estropajos metálicos, la lana de acero y los productos abrasivos, ya que pueden rayar el cristal. Tampoco es recomendable utilizar cuchillos u otros objetos metálicos para rascar las manchas.

Además, no todos los limpiadores de horno son adecuados para la puerta de cristal. Esta precaución también se extiende a las juntas y los embellecedores.

Por otro lado, si la suciedad se encuentra entre los dos cristales de la puerta, el bicarbonato aplicado en la superficie exterior no resolverá el problema. En ese caso, es necesario desmontar el panel interior para proceder a su limpieza.

Más allá de la limpieza puntual, la mejor forma de evitar que la grasa se convierta en una capa difícil de retirar es actuar con regularidad. Cuando el horno esté frío después de cocinar, se pueden eliminar las salpicaduras recientes con agua tibia, un poco de jabón lavavajillas y una bayeta suave.