Karlos Arguiñano posa en su estudio. Al fondo, una de los trenes que forman parte de la decoración. E.E.

Karlos Arguiñano, sobre su trabajo en una fábrica de trenes: "Un maquinista dijo que no lo hacía bien y me hice cocinero"

Mucho antes de las gafas de fantasía, los chistes, la tele y la cocina con fundamento, Karlos Arguiñano (Beasain, 1948) se ganaba la vida entre chapas en una fábrica de trenes.

Así lo contó a COCINILLAS en noviembre de 2021, en una conversación con la periodista Inma Garrido con motivo del lanzamiento de su libro La cocina de tu vida (Planeta).

Durante la charla recordó la época en la que trabajaba como chapista en la fábrica de trenes de Beasain. No pasó allí muchos años, pero recuerda la etapa con cariño, y algunas maquetas de trenes en el plató de su programa así lo atestiguan.

El final de aquella etapa lo explica con su particular sentido del humor. Según cuente, un día apareció por el taller un maquinista preguntando quién se encargaba de hacer las puertas.

Arguiñano respondió que era él, y el ferroviario le reprochó que se le abrían en las curvas. "Y me tuve que hacer cocinero", remata.

Fábrica de trenes del Goierri

La factoría por la que pasó el joven Arguiñano es hoy la sede de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), uno de los grandes fabricantes de material ferroviario.

Sus raíces en Beasain se remontan a 1860, cuando se instaló junto a la línea del Norte la Fábrica de Hierros San Martín. En 1905 la planta pasó a llamarse Fábrica de Vagones de Beasain; en 1917 nació la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles, cuyas siglas han llegado hasta hoy, y en 1971, tras fusionarse con Material Móvil y Construcciones, la empresa adoptó su denominación actual.

Una vocación nacida en casa

La cocina, en realidad, le venía de antes. Era el mayor de cuatro hermanos y, como su madre estaba enferma, empezó desde muy pequeño a ocuparse de la comida en casa, primero poniendo la mesa o pasando una salsa, hasta acabar siendo capaz de dar de comer a toda la familia.

A los 17 años ingresó en la Escuela de Hostelería del Hotel Euromar de Zarautz, donde se formó durante tres años con Luis Irizar y coincidió con cocineros como Pedro Subijana y Ramón Roteta.

Tras pasar por los hoteles María Cristina y de Londres, en San Sebastián, en 1970 asumió la dirección de las cocinas del Club de Golf de Zarautz, en plena eclosión de la Nueva Cocina Vasca.

Desde 1978 regenta un hotel-restaurante frente a la playa de Zarautz, localidad en la que en 1996 abrió también la escuela de hostelería Aiala.

De ETB a Antena 3

Su llegada a la pequeña pantalla se produjo en 1989, en la televisión vasca. Él mismo atribuye ese primer programa a que hablaba euskera: de no haber sido así, aseguró a Cocinillas, el encargo habría recaído en Subijana o en Arzak.

En 1991 dio el salto a TVE con El menú de cada día y más tarde pasó por Telecinco.

Entre 1996 y 2000 triunfó también en Argentina, donde, según explicaba a la periodista, se impuso en audiencia al Gato Dumas con una cocina para todos los bolsillos y haciendo una defensa de las verduras, pescados y legumbres en un país muy aficionado a la carne.

En septiembre de 2010 fichó por Antena 3, donde desde 2019 presenta Cocina abierta de Karlos Arguiñano. A lo largo de su carrera ha recibido, entre otros reconocimientos, un Premio Ondas, una Antena de Oro y el Premio Nacional de Televisión.

Con 78 años cumplidos el pasado 6 de septiembre, sigue al frente del programa, aunque Antena 3 anunció en mayo que su hijo Joseba asumiría la presentación de los viernes.

Además, su vida llegará al cine con el documental Un tal Karlos, presentado en la sección Zinemira del Festival de San Sebastián y que se estrenará en salas en enero de 2027.

Seis décadas después de aquellas puertas que se abrían en las curvas, la industria ferroviaria perdió un chapista, pero la cocina española ganó a uno de sus cocineros más queridos.