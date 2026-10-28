José Andrés, sobre el accidente de tren: "Una desgracia más [...] con un ministro dedicado a insultar y escribir tweets"

El chef José Andrés no ha esperado a conocer el balance definitivo. A las 11.44 horas de este miércoles, cuando EL ESPAÑOL informaba de al menos 39 muertos en el choque de trenes ocurrido esta misma mañana entre Los Yébenes y Urda (Toledo), el cocinero compartía la noticia en X.

En su tweet, el cocinero descargaba una profunda indignación contra el ministro de Transportes, Óscar Puente: "Una desgracia más y nosotros con un ministro dedicado a insultar y escribir tweets… Esto no es un accidente puntual…".

El mensaje no se queda en el ministro, pues José Andrés apunta también a un problema de fondo, el del mantenimiento: "unos transportes públicos, carreteras, aeropuertos que no están siendo mantenidos al nivel que se merecen los españoles… es una lotería!".

Afirmación que remata con una comparación demoledora: "Funcionan diez veces mejor los trenes en Ucrania en medio de la guerra que en España…".

Una desgracia más y nosotros con un Ministro dedicado a insultar y escribir tweets….Esto no es un accidente puntual….pero unos transportes públicos, carreteras, aeropuertos que no están siendo mantenidos al nivel que se merecen los españoles…😢😔😢😔🥺 es una lotería! Funcionan diez veces mejor los trenes en Ukrania en medio de la guerra que en España….. — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) October 28, 2026

"Una desgracia más"

Hace nueve meses, en Adamuz (Córdoba), murieron 46 personas en otra colisión entre un Iryo y un tren de Renfe.

Y apenas una semana antes del accidente de hoy, como recordaba EL ESPAÑOL, Puente se prestó a bromear en televisión sobre las averías de Renfe, algo que indignó a las víctimas de aquella tragedia.

Es ese contraste entre el tono del ministro y la gravedad de lo ocurrido el que denuncia el chef.

Hoy, según ha informado EL ESPAÑOL, a las 8.54 horas, en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, el AVE 2080 de Renfe alcanzó por detrás al Iryo 6076, que estaba detenido en la vía. Entre ambos sumaban 544 pasajeros.

Dos coches del Iryo descarrilaron y cayeron por un terraplén. A las 13.53, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, elevó a 64 los fallecidos y advirtió de que la cifra puede crecer.

Según la Delegación del Gobierno, 40 de las víctimas viajaban en el Iryo y 24 en el AVE, y hay, además, 15 heridos en estado muy grave. El accidente ha obligado también al Gobierno y a los principales partidos a cancelar sus actos de precampaña.

La comparación con Ucrania

Cuando José Andrés habla de los trenes ucranianos, habla de algo que conoce de primera. World Central Kitchen (WCK), la ONG que fundó, trabaja en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa y ha servido allí 300 millones de comidas, según datos de la propia organización.

WCK lleva más de cuatro años moviendo alimentos por esa red ferroviaria bajo fuego enemigo. En junio de 2022, un misil ruso alcanzó el tren con el que la ONG llevaba comida al este del país, dos meses después de que otro hiriera a cuatro de sus trabajadores en una cocina de Járkov.

El chef que ayuda en tragedias

José Ramón Andrés Puerta nació en Mieres (Asturias) en 1969, se crio en Barcelona, se formó en El Bulli con Ferran Adrià y se instaló en Estados Unidos a los 21 años.

Allí construyó su carrera como cocinero, pero su proyección mundial se debe a su labor al frente de WCK, que puso en marcha en 2010 tras el terremoto de Haití.

Su método consiste en llegar en cuestión de horas, apoyarse en cocineros y productores locales y servir comida caliente a quienes lo han perdido todo.

La organización ha servido ya más de 880 millones de comidas en todo el mundo, entre ellas más de 3,7 millones en Puerto Rico tras el huracán María y más de 6,2 millones en Valencia tras la DANA de 2024.

En Gaza pagó el precio más alto: en abril de 2024, un ataque israelí mató a siete de sus cooperantes.

En 2021, el chef y WCK recibieron el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, y en 2025 Andrés obtuvo la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos.

Esa trayectoria, la de quien ha cocinado bajo bombardeos y entre los escombros, es la que da peso a su enfado, el de alguien acostumbrado a llegar donde todo ha fallado y que hoy sabe que el fallo lo tenemos en casa.